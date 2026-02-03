ETV Bharat / entertainment

కింగ్ ఆఫ్ పాప్ మళ్లీ పుట్టాడు- మైకేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ ట్రైలర్ వైరల్- మేనల్లుడిని చూసి అంతా షాక్!

సంగీత ప్రపంచాన్ని ఏలిన మైకేల్ జాక్సన్ బయోపిక్ 'మైకేల్' ట్రైలర్ వైరల్​- మైకేల్ జాక్సన్ పాత్రలో మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్- బాడీ లాంగ్వేజ్, డ్యాన్స్ మూమెంట్స్‌ను అచ్చు దింపేయడంతో ఫ్యాన్స్ ఫిదా

Michael Jackson Biopic Trailer
Michael Jackson Biopic Trailer (Movie Poster, Michael Jackson X Post)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 3, 2026 at 12:34 PM IST

3 Min Read
Michael Jackson Biopic Trailer : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఏకైక పాప్ సింగర్ మైకేల్ జాక్సన్. ఆయన చనిపోయి ఏళ్లు గడుస్తున్నా, నేటికీ ఆ మేజిక్ తగ్గలేదు. ఇప్పుడు ఆ దిగ్గజ గాయకుడి జీవిత కథను వెండితెరపై చూసే సమయం వచ్చేసింది. ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న 'మైకేల్' మూవీ ట్రైలర్ నేడు గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. ట్రైలర్ చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్క క్షణం మైకేల్ మళ్లీ తిరిగి వచ్చారా అనేంతగా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. కేవలం ఒక బయోపిక్ లాగా కాకుండా, మైకేల్ జాక్సన్ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని, ఆయన పడ్డ సంఘర్షణను ఈ సినిమాలో ఎమోషనల్‌గా చూపించబోతున్నారని ట్రైలర్ ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. ముఖ్యంగా మైకేల్ మేనల్లుడు తన అంకుల్ పాత్రలో కనిపించిన విధానం చర్చనీయాంశంగా మారింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

జాఫర్ జాక్సన్ మైకేల్ జాక్సన్ ప్రతిరూపం!
ఈ సినిమాలో అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన విషయం ఏంటంటే మైకేల్ జాక్సన్ పాత్రను పోషించిన ఆయన మేనల్లుడు జాఫర్ జాక్సన్. ట్రైలర్‌లో జాఫర్ అచ్చు మైకేల్ లాగే కనిపిస్తున్నారు. కేవలం మేకప్ వల్ల మాత్రమే కాకుండా, మైకేల్ సిగ్నేచర్ డ్యాన్స్ మూమెంట్స్, ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ ఆ ఎనర్జీని జాఫర్ అద్భుతంగా పట్టుకున్నారు. నెటిజన్లు కూడా "జాఫర్ మైకేల్‌ను ఇమిటేట్ చేయలేదు, మైకేల్ లాగే మారిపోయారు" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. తన అంకుల్ లెగసీని కాపాడేలా జాఫర్ నటన ఉండబోతోందని ట్రైలర్ చూస్తుంటేనే అర్థమవుతోంది.

చిన్ననాటి ప్రయాణం నుంచి సూపర్‌స్టార్‌డమ్ వరకు
దర్శకుడు అంటోయిన్ ఫుక్వా ఈ సినిమాను చాలా క్లారిటీతో రూపొందించినట్లు తెలుస్తోంది. ట్రైలర్ ఓపెనింగ్‌లో మైకేల్ చిన్ననాటి విజువల్స్, సంగీతంపై ఆయనకు ఉన్న ఆసక్తిని చూపించారు. ఒక సామాన్య బాలుడి నుంచి ప్రపంచంలోనే అత్యంత గుర్తింపు పొందిన మ్యూజిక్ ఐకాన్‌గా మైకేల్ ఎలా ఎదిగారు అనేది ఈ సినిమాలో మెయిన్ పాయింట్. వేదికపై ఆయన చేసిన అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, ఎలక్ట్రిఫైయింగ్ డ్యాన్స్ సీక్వెన్స్‌లను మళ్లీ వెండితెరపై రీ క్రియేట్ చేయనున్నట్లు అర్ధమవుతుంది. సినిమాటోగ్రఫీ మైకేల్ గ్రాండియర్‌ను కళ్ళకు కట్టినట్లు చూపిస్తోంది.

కీర్తి వెనుక ఉన్న కన్నీళ్లు పర్సనల్ స్ట్రగుల్స్
మైకేల్ జాక్సన్ అంటే కేవలం పేరు, డబ్బు మాత్రమే కాదు ఆయన జీవితంలో ఎన్నో వివాదాలు, వ్యక్తిగత సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ బయోపిక్‌లో మైకేల్ ఎదుర్కొన్న మానసిక ఒత్తిడిని, అతని వెనుక ఉన్న బరువైన బాధను కూడా చూపించనున్నట్లు ట్రైలర్ హింట్ ఇచ్చింది. ఒక మనిషిగా ఆయన పడ్డ బాధలు, విమర్శలను ఎదుర్కొన్న తీరును డైరెక్టర్ చాలా సున్నితంగా డీల్ చేసినట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా ద్వారా మైకేల్ జాక్సన్ గురించి ఇప్పటివరకు తెలియని అనేక లోతైన విషయాలు ప్రేక్షకులకు తెలిసే అవకాశం ఉంది.

కుటుంబంతో ఆ అనుబంధం
మైకేల్ ప్రయాణం తన సోదరులతో కలిసి 'జాక్సన్ 5' బ్యాండ్‌తోనే మొదలైంది. ఈ సినిమాలో మైకేల్ ఎదుగుదలను మాత్రమే కాకుండా, తన కుటుంబంతో ఆయనకున్న అనుబంధాన్ని కూడా చాలా లోతుగా చూపించబోతున్నారు. ముఖ్యంగా తన తండ్రి జో జాక్సన్ నేతృత్వంలో మైకేల్ నేర్చుకున్న క్రమశిక్షణ, ఆ సమయంలో ఆయన ఎదుర్కొన్న ఒత్తిడి వంటి కీలక ఘట్టాలను ఈ సినిమాలో చూపించనున్నట్లు హైలెట్ చేశారు. ఒక చిన్న పిల్లాడు గ్లోబల్ ఐకాన్‌గా మారే క్రమంలో ఎంచుకున్న దారి, పాటల కోసం ఆయన పడ్డ తపన ట్రైలర్‌లో విజువల్స్ రూపంలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

స్టేజ్ రీక్రియేషన్స్ ఆ సిగ్నేచర్ స్టెప్పులు
మైకేల్ జాక్సన్ అంటేనే డ్యాన్స్. ఈ బయోపిక్‌లో ఆయన ఐకానిక్ స్టేజ్ పెర్ఫార్మెన్స్‌లను మళ్లీ వెండితెరపై పక్కాగా చూపిస్తారని అర్ధమవుతుంది. ట్రైలర్‌లో కనిపించిన కొన్ని సీక్వెన్స్ చూస్తుంటే, ఒరిజినల్ కాన్సర్ట్ విజువల్స్ చూస్తున్నామా అన్నట్లుగా ఉన్నాయి. జాఫర్ జాక్సన్ తన అంకుల్ బాడీ లాంగ్వేజ్‌ను, ముఖ్యంగా ఆ మూన్‌వాక్ సిగ్నేచర్ స్టెప్పులను అచ్చుగుద్దినట్లుగా దించేశారు. సంగీతం, డ్యాన్స్ ఎమోషన్స్ కలగలిపి ఈ సినిమా మైకేల్ జాక్సన్ అభిమానులకు ఒక గొప్ప విజువల్ ఫీస్ట్‌లా ఉండబోతోందని స్పష్టమవుతోంది. ఇక బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా ఏ స్థాయిలో వండర్స్ క్రియేట్ చేస్తుందో చూడాలి. ఇక సినిమాను ఈ ఏడాది ఏప్రిల్​లోనే రిలీజ్ చేయాలని అనుకున్నారు. కానీ ఇంకా అఫీషియల్ క్లారిటీ రాలేదు.

