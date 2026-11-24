ఓటీటీలోకి చిరు షో- పేరులో 'N' మిస్ అయిందటూ 'మెగావర్స్' ప్రోమో రిలీజ్
Megaverse Talk Show: మెగాస్టార్ చిరంజీవి మెగావర్స్ టాక్ షోతో బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. మంగళవారం ఈ షోకు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజైంది.
Published : November 24, 2026 at 1:02 PM IST
మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మెగావర్స్' టాక్ షోతో బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించనున్నారు. మంగళవారం ఈ షోకు సంబంధించిన ప్రోమోను చిరంజీవి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ ద్వారా రిలీజ్ చేశారు. ఇంగ్లిష్లో చిరంజీవి స్పెల్లింగ్లో N' మిస్ అయిందని, ఆ 'N' నెట్ఫ్లిక్స్లో వచ్చేసిందని సింబాలిక్గా తెలియజేస్తూ వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. అందులో ఈ టాక్ షో త్వరలోనే ప్రారంభం కానుందని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం మెగాస్టార్ లాంటి తిరుగులేని స్టార్ టాక్ షోతో వస్తుండటంతో ఈ వీడియో నెట్టింట తెగ వైరలవుతోంది.
సంక్రాంతికి రానున్న 'కాకా'
ఇక చిరంజీవి ప్రస్తుతం 'కాకా' సినిమాతో బిజీగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే సగానికి పైగా షూటింగ్ను కంప్లీట్ చేసుకున్న ఈ చిత్రం ముగింపు దశలో ఉంది. ఇందులో మెగాస్టార్ 'కదిరి కాళిదాస్', 'సత్యం' అనే రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్తో అలరించనున్నారు. దీంతో అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై ఆసక్తి నెలకొంది. ఇందులో యంగ్ హీరోయిన్ అసస్వర రాజన్ చిరంజీవికి కూతురు పాత్రలో కనిపించనున్నారు. హీరోయిన్ స్నేహ చిరంజీవికి జోడీగా నటించనున్నట్లు సమాచారం. నివేదా పేతురాజ్ సైతం కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీ సంక్రాంతి సందర్భంగా జనవరి 13న రిలీజ్ కానుంది.