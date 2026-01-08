వెంకీతో ఫుల్ లెంగ్త్ మూవీ చేస్తా- అనిల్తో సినిమా రాఘవేంద్రరావు కోరిక: చిరంజీవి
చిరంజీవి హీరోగా నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్- హాజరైన విక్టరీ వెంకటేశ్- ఈనెల 12న మూవీ రిలీజ్
Published : January 8, 2026 at 7:01 AM IST
MSG Event Chiranjeevi Speech : సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమాలన్నీ విజయం సాధించాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు. 2026 ఏడాది అనేది పరిశ్రమకు గుర్తుండిపోవాలన్నారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా విక్టరీ వెంకటేశ్ కీలక పాత్రలో అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన భారీ చిత్రం ‘మన శంకర వరప్రసాద్ గారు’. ఈ చిత్రం జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో మేకర్స్ శిల్పకళా వేదికలో గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీ గురించి, వెంకటేశ్, అనిల్ రావిపూడి గురించి చిరంజీవి చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి.
"ఈ సంక్రాంతి కేవలం మా సినిమాదే కాదు, మొత్తం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమది కావాలి. ప్రభాస్ 'రాజా సాబ్', తమ్ముడు రవితేజ సినిమా 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి', శర్వానంద్ 'నారీ నారీ నడుమ మురారి', నా శిష్యుడు నవీన్ పోలిశెట్టి నటించిన 'అనగనగా ఒక రాజు' ఇలా ఈ పండక్కి వస్తున్న సినిమాలన్నీ ఘనవిజయం సాధించాలి. నిర్మాతలు, బయ్యర్లు సుభిక్షంగా ఉన్నప్పుడే అది నిజమైన సంక్రాంతి అవుతుంది" అని చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు.
Cutest video today@VenkyMama sirr and @KChiruTweets sir ❤️❤️❤️@AnilRavipudi 🤗 pic.twitter.com/BVinjlHu3R— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 7, 2026
మన శంకర వరప్రసాద్ గారు సినిమా షూటింగ్ పూర్తయ్యాక భావోద్వేగానికి లోనైనట్టు చిరంజీవి చెప్పుకొచ్చారు. సాధారణంగా షూటింగ్ అయిపోయాక రిలీఫ్ ఫీలింగ్ వస్తుందని, కానీ ఈ సినిమా చివరి రోజు మాత్రం కాలేజ్ విడిచిపెట్టినట్టు అనిపించిందన్నారు. మళ్లీ ఎప్పుడు అందరం కలుస్తామో అన్న భావన కలిగిందన్నారు. తాను ఎమోషనల్ అవడం ఇదే మొదటిసారి అని, అనిల్కు చెప్పితే అతనికీ అదే ఫీలింగ్ ఉందని చెప్పినట్లు మెగాస్టార్ అన్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ ప్రతి రోజు షూటింగ్ ఒక పిక్నిక్లా సాగిందన్నారు.
అనిల్తో సినిమా రాఘవేంద్రరావు కోరిక
అనిల్ రావిపూడితో తన జర్నీ గురించి కూడా చిరంజీవి ప్రస్తావించారు. "అనిల్ రావిపూడి- నా కాంబినేషన్ బాగుంటుందని కొన్నేళ్ల క్రితం రాఘవేంద్రరావు నాతో చెప్పారు. అనిల్ రావిపూడి కామెడీ టైమింగ్ నా ఎనర్జీకి అద్భుతంగా సరిపోతుందని, ఇద్దరూ కలిసి సినిమా చేయాలని ఆయన అన్నారు. రాఘవేంద్రరావు ఆశీస్సులతోనే ఈ సినిమా మొదలైంది" అని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు. అనిల్ కథ చెప్పినప్పుడు ఫ్యామిలీ ఎమోషన్, సెంటిమెంట్, పిల్లలతో అనుబంధం వంంటి అంశాలు చాలా ఉన్నాయని, ఇలాంటి కథలో కామెడీ కలిస్తే ప్రేక్షకులకు మంచి అనుభూతి కలుగుతుందని తనకు అనిపించినట్లు పేర్కొన్నారు.
Wrapping up a truly BLOCKBUSTER NIGHT at the MEGA VICTORY PRE-RELEASE EVENT 🔥🔥🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) January 7, 2026
See you all at the cinemas on Jan 12th with the BIGGEST FAMILY ENTERTAINER of Sankranthi 2026 💥💥💥#MSG #MSGonJan12th pic.twitter.com/VsyrMMu46T
"‘ఈ సినిమాలో నేను ఎస్పీజీ పాత్రలో కనిపిస్తాను. కొత్తగా ట్రై చేద్దామనుకున్నా, కానీ అనిల్ మాత్రం ‘దొంగ మొగుడు’, ‘ఘరానా మొగుడు’, ‘చంటబ్బాయి’ లాంటి సినిమాల్లో మీరు ఎలా ఉన్నారో అలాగే ఉంటే చాలు అన్నాడు. ఈ తరం ప్రేక్షకులకు మీ అసలైన రూపాన్ని చూపించాలన్నదే తన ఉద్దేశమని చెప్పాడు. నా పాత సినిమాల సన్నివేశాలను రిఫరెన్స్గా తీసుకుని, నా బాడీ లాంగ్వేజ్కు తగ్గట్టు సన్నివేశాలు రాసుకున్నాడు అని చిరంజీవి చెప్పారు.
వెంకీ నా మోడ్రన్ గురువు- ఫుల్ లెంగ్త్ మూవీ చేస్తా
సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించిన వెంకటేశ్ గురించి చిరంజీవి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. తన జీవితంలో ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి వెంకటేశ్ అన్నారు. మిత్రుడిగా, సోదరుడిగా, అత్యంత ఆప్తుడు ఆయనతో కలిసి నటించడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అతను జీవితాన్ని ఎంత ప్రశాంతంగా గడపాలో నేర్పించే ఒక మోడ్రన్ గురువు అన్నారు. తమ కాంబినేషన్లో వచ్చే వచ్చే సీన్లు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులను ఉర్రూతఊగిస్తాయన్నారు. చాలా ఏళ్ల క్రితం లాస్ ఏంజిల్స్లో తాను, వెంకీ ఓ ఫొటో దిగామని, అప్పటి నుంచి ఇద్దరం కలిసి ఓ సినిమా చేయాలని అనిపించేదన్నారు. ఇప్పుడు అది నిజమైందన్నారు. తమ కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను కచ్చితంగా ఆకట్టుకుంటుందని తెలిపారు.. మంచి కథ దొరికితే మళ్లీ కలిసి సినిమా చేయడానికి మేమిద్దరం సిద్ధమే అని ప్రకటించారు. అనిల్ రావిపూడి కథ సిద్ధం చేస్తే ఇద్దరం కలిసి ఫుల్ లెంగ్త్ మూవీలో నటిస్తామని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సందర్భంగా నిర్మాతలు సుస్మిత, సాహుపై ప్రశంసలు కురిపించారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.