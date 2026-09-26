'కాకా'పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి అదిరిపోయే అప్టేట్
'కాకా' మూవీపై లేటెస్ట్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న చిరంజీవి - అది ఏంటో తెలుసా?
Published : September 26, 2026 at 1:41 PM IST
Chiranjeevi on Kaaka Update : మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అప్కమింగ్ మూవీ 'కాకా' గురించి అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం కచ్చితంగా సంక్రాంతి కానుకగా వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం జనవరి 13న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ముందే అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఇటీవల ఈ సినిమా వాయిదా పడనుందంటూ నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో విడుదల తేదీలో ఎలాంటి మార్పు లేదని, అనుకున్న టైమ్కే వస్తామని, 'ఈ సంక్రాంతి మనదే' అంటూ చిరంజీవే స్వయంగా ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. దీంతో రిలీజ్పై వస్తున్న రూమర్స్ అన్నింటికీ చెక్ పడినట్లైంది. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరలవుతున్నాయి.
'కాకా సినిమా ఫస్ట్హాప్ పూర్తయింది. సెకండాఫ్ కూడా 30 శాతం అయిపోయింది. ఫస్ట్హాప్కు తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. కచ్చితంగా ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. పండగ మనదే' అని చిరంజీవి అన్నారు. దీంతో జనవరి 13న ఈ సినిమా విడుదల కావడం ఖాయమని క్లారిటీ వచ్చేసింది. కాకా చిత్రబృందం ఫుల్ స్వింగ్లో తమ షూటింగ్ను పరుగులు పెట్టిస్తోంది. డబ్బింగ్ పనులను కూడా మొదలుపెట్టింది. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ మూవీటీమ్ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను కూడా షేర్ చేసుకుంది.
This Time, Megastar #Chiranjeevi is Faster Than Anil Ravipudi!!— Rangasthalam (@RangasthalamIN) September 25, 2026
Only 20% of the shooting work is left to complete the entire shoot of #Kaaka!!
PEAK DEDICATION at 70s. 🫡#SIGMA pic.twitter.com/fR2Ihja273
4 నెలల్లోనే 70 శాతం షూటింగ్ కంప్లీట్
చిరంజీవి వరుస లైనప్లతో కుర్ర హీరోలకు గట్టి పోటీనిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వశిష్ఠ డైరెక్షన్లో ఆయన చేస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కాగా, ఇప్పుడు కాకా షూటింగ్ను శరవేగంగా ముగించే పనిలో ఉన్నారు. ఈ ఏడాది మే 21న షూటింగ్ను మొదలుపెట్టిన ఈ చిత్రం కేవలం 4 నెలల్లోనే దాదాపు 70 శాతం షూటింగ్ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తక్కువ టైమ్లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేస్తారనే ఓ పేరు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చిరంజీవి బాబీతో చేస్తున్న కాకా అనిల్ రావిపూడి సినిమా షూటింగ్ కంటే స్పీడుగా సాగుతోంది. రీసెంట్గా సంక్రాంతి మనదేనంటూ చిరంజీవి చేసిన కామెంట్స్ మెగా అభిమానుల్లో జోష్ను నింపాయి. మరి ఇదే స్పీడును తన తర్వాత సినిమాలకు కూడా చిరంజీవి కొనసాగిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి.
The dubbing works of #KAAKA commence with a divine pooja ceremony. 🎙️✨— KVN Productions (@KvnProductions) September 25, 2026
With the shoot and post-production progressing simultaneously, the team is working at full speed to set THE BLOODY BENCHMARK 🪓🔥
Worldwide Grand Release on January 13th, 2027❤️🔥
A @dirbobby Film 💥… pic.twitter.com/gkwkWUaRGV
బ్లాక్బస్టర్ కాంబో రిపీట్
'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి బ్లాక్బస్టర్ చిత్రం తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో కాకాపై మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే మంచి కమర్షియల్ వాల్యూస్తో డైరెక్టర్ బాబీ దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు సమాచారం. చిరంజీవి మాస్ ఇమేజ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇందులోని క్యారెక్టర్ను డిజైన్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల రిలీజ్ అయిన గ్లింప్స్లో చిరంజీవి లుక్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ అయిన సత్యం, కదిరి కాళిదాస్గా చిరు కనువిందు చేయనున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ స్నేహ ఫీమేల్ లీడ్లో నటిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.
సంక్రాంతికి తీవ్ర పోటీ
వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి అగ్రహీరోల సినిమాలతో బాక్సాఫీసు వద్ద తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇప్పటికే కాకా విడుదల తేదీ ఖరారైంది. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్లో వెంకీ - కల్యాణ్రామ్ చేస్తున్న 'జనవరి 12' సినిమా కూడా సంక్రాంతి బరిలోనే ఉంది. ఇక సూపర్స్టార్ రజనీకాంత్ 'ధర్మన్' కూడా సంక్రాంతికి రానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. వీటితో పాటు శర్వానంద్ జార్జ్ క్రిష్, సాయి దుర్గాతేజ్ 'సంబరాల ఏటి గట్టు', ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి వస్తున్న 'భద్రకాళి' ఇలా పలు సినిమాలు సంక్రాంతికే రిలీజ్ కానుండటం గమనార్హం.
'సత్యం' కాదు 'కదిరి కాళిదాస్!'- చిరంజీవి 'కాకా లీక్స్'