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'కాకా'పై మెగాస్టార్ చిరంజీవి అదిరిపోయే అప్టేట్

'కాకా' మూవీపై లేటెస్ట్ అప్డేట్ షేర్ చేసుకున్న చిరంజీవి - అది ఏంటో తెలుసా?

Chiranjeevi on Kaaka Update
కాకా మూవీలో చిరంజీవి (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 26, 2026 at 1:41 PM IST

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Chiranjeevi on Kaaka Update : మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన అప్​కమింగ్ మూవీ 'కాకా' గురించి అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం కచ్చితంగా సంక్రాంతి కానుకగా వస్తుందని స్పష్టం చేశారు. వాస్తవానికి ఈ చిత్రం జనవరి 13న రిలీజ్ కానున్నట్లు మేకర్స్ ముందే అనౌన్స్ చేశారు. అయితే ఇటీవల ఈ సినిమా వాయిదా పడనుందంటూ నెట్టింట జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో విడుదల తేదీలో ఎలాంటి మార్పు లేదని, అనుకున్న టైమ్​కే వస్తామని, 'ఈ సంక్రాంతి మనదే' అంటూ చిరంజీవే స్వయంగా ఓ కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు. దీంతో రిలీజ్​పై వస్తున్న రూమర్స్​ అన్నింటికీ చెక్ పడినట్లైంది. ఈ కామెంట్స్ ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరలవుతున్నాయి.

'కాకా సినిమా ఫస్ట్​హాప్ పూర్తయింది. సెకండాఫ్ కూడా 30 శాతం అయిపోయింది. ఫస్ట్​హాప్​కు తమన్ బ్యాగ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నారు. కచ్చితంగా ఈ సంక్రాంతికి వస్తున్నాం. పండగ మనదే' అని చిరంజీవి అన్నారు. దీంతో జనవరి 13న ఈ సినిమా విడుదల కావడం ఖాయమని క్లారిటీ వచ్చేసింది. కాకా చిత్రబృందం ఫుల్ స్వింగ్​లో తమ షూటింగ్​ను పరుగులు పెట్టిస్తోంది. డబ్బింగ్ పనులను కూడా మొదలుపెట్టింది. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ మూవీటీమ్ సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను కూడా షేర్ చేసుకుంది.

4 నెలల్లోనే 70 శాతం షూటింగ్ కంప్లీట్
చిరంజీవి వరుస లైనప్​లతో కుర్ర హీరోలకు గట్టి పోటీనిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వశిష్ఠ డైరెక్షన్​లో ఆయన చేస్తున్న 'విశ్వంభర' సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కాగా, ఇప్పుడు కాకా షూటింగ్​ను శరవేగంగా ముగించే పనిలో ఉన్నారు. ఈ ఏడాది మే 21న షూటింగ్​ను మొదలుపెట్టిన ఈ చిత్రం కేవలం 4 నెలల్లోనే దాదాపు 70 శాతం షూటింగ్​ను కంప్లీట్ చేసుకుంది. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తక్కువ టైమ్​లోనే షూటింగ్ పూర్తి చేసి రిలీజ్ చేస్తారనే ఓ పేరు ఉంది. అయితే ఇప్పుడు చిరంజీవి బాబీతో చేస్తున్న కాకా అనిల్ రావిపూడి సినిమా షూటింగ్ కంటే స్పీడుగా సాగుతోంది. రీసెంట్​గా సంక్రాంతి మనదేనంటూ చిరంజీవి చేసిన కామెంట్స్ మెగా అభిమానుల్లో జోష్​ను నింపాయి. మరి ఇదే స్పీడును తన తర్వాత సినిమాలకు కూడా చిరంజీవి కొనసాగిస్తారా అనేది వేచి చూడాలి.

బ్లాక్​బస్టర్ కాంబో రిపీట్
'వాల్తేరు వీరయ్య' లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ చిత్రం తర్వాత చిరంజీవి, బాబీ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో కాకాపై మంచి అంచనాలే ఉన్నాయి. ఆ అంచనాలకు తగ్గట్టుగానే మంచి కమర్షియల్ వాల్యూస్​తో డైరెక్టర్ బాబీ దీన్ని తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు సమాచారం. చిరంజీవి మాస్ ఇమేజ్​ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇందులోని క్యారెక్టర్​ను డిజైన్ చేసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇటీవల రిలీజ్ అయిన గ్లింప్స్​లో చిరంజీవి లుక్​కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​ అయిన సత్యం, కదిరి కాళిదాస్​గా చిరు కనువిందు చేయనున్నారు. కాగా, ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ స్నేహ ఫీమేల్ లీడ్​లో నటిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.

సంక్రాంతికి తీవ్ర పోటీ
వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతికి అగ్రహీరోల సినిమాలతో బాక్సాఫీసు వద్ద తీవ్ర పోటీ నెలకొంది. ఇప్పటికే కాకా విడుదల తేదీ ఖరారైంది. మరోవైపు అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్​లో వెంకీ - కల్యాణ్​రామ్ చేస్తున్న 'జనవరి 12' సినిమా కూడా సంక్రాంతి బరిలోనే ఉంది. ఇక సూపర్​స్టార్ రజనీకాంత్ 'ధర్మన్' కూడా సంక్రాంతికి రానున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. వీటితో పాటు శర్వానంద్ జార్జ్ క్రిష్, సాయి దుర్గాతేజ్ 'సంబరాల ఏటి గట్టు', ప్రశాంత్ వర్మ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ నుంచి వస్తున్న 'భద్రకాళి' ఇలా పలు సినిమాలు సంక్రాంతికే రిలీజ్ కానుండటం గమనార్హం.

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