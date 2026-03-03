ETV Bharat / entertainment

'హై ఫీవర్​లోనూ షూటింగ్- ఆ యాటిట్యూడ్ మీ నుంచే వచ్చింది'- చెర్రీ గ్రేస్ డ్యాన్స్​పై బుచ్చిబాబు

పెద్ది రై రై రారా సాంగ్- యూట్యూబ్​లో ఫుల్ ట్రెండింగ్- గంటల్లోనే మిలియన్ల కొద్దీ వ్యూస్

Peddi
Peddi (Source : Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 3, 2026 at 4:26 PM IST

2 Min Read
Chiranjeevi On Rai Rai Raa Raa Song : రామ్​చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా నుంచి రీసెంట్​గా రిలీజైన 'రై రై రా రా' పాటకు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. యూట్యూబ్​లో ప్రస్తుతం ఈపాట ట్రెండింగ్​లో కొనసాగుతోంది. ఇందులో లిరిక్స్​, చెర్రీ డ్యాన్స్ స్టెప్పులకు, ఆయన ఎనర్జీకి ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందులో ఆయన లుక్ కూడా రగ్గ్​డ్​గా ఉంది. అయితే ఈ పాట షూటింగ్ సమయంలో చెర్రీకి హై ఫీవర్ వచ్చిందట! ఆయినప్పటికీ ఆయన షూటింగ్ ఆపకుండా పాల్గొన్నారని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు.

అయితే ఈ రై రై రా రా పాటపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. పెద్ది టీమ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'రై రై రా రా పాటలో రామ్​చరణ్ ఎనర్జీ, స్పీడ్ వేరే లెవెల్. తన పెర్ఫార్మెన్స్​, ఆ గ్రేస్​తో చెర్రీ అదరగొట్టాడు. తనను చూస్తే నాకు గర్వంగా ఉంది. బుచ్చిబాబు పిక్చరైజేషన్, ఏఆర్ రెహమాన్​ మ్యాజికల్ మ్యూజిక్ , జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అన్నీ ఓ ప్యాకేజ్​లా ఉన్నాయి. రత్నవేలు DOP, అనంత శ్రీరామ్ లిరిక్స్​ బాగున్నాయి. పెద్ది టీమ్ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటివి ఇంకెన్నో సాధించాలి' అని చిరు ఎక్స్​లో ట్వీట్ వేశారు.

దీనికి బుచ్చిబాబు స్పందిస్తూ, చిరంజీవికి థాంక్స్ చెప్పారు. అలాగే ఈ సాంగ్​ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన దాని గురించి చెప్పుకొచ్చారు. 'ఆరోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది సర్, ఈ BGM షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చరణ్​ సర్‌ తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. అందుకే మేం షూటింగ్ ఆపేద్దామనుకున్నాం. కానీ, ఆయన 'లేదు చేద్దాం' అని అన్నారు. అంత జ్వరంలో కూడా ముఖంపై చిరునవ్వుతో, ఎంతో గ్రేస్‌తో డాన్స్ చేశారు. ఆ డెడికేషన్, ఆ యాటిట్యూడ్ అన్నీ మీ నుంచి వచ్చినవే సర్' అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు. దీంతో చరణ్ డెడికేషన్​కు ఫ్యాన్స్ హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు.

ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రిలీజైన 'చికిరి', 'చికిరి' సాంగ్​ ఫుల్ ట్రెండ్ అయ్యింది. ఈపాటకు నెటిజన్లు లక్షల్లో రీల్స్ చేశారు. తాజాగా వచ్చిన రై రై రా రాకు కూడా అదే రేంజ్ రెస్పానస్​ వస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహిస్తుండగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్​గా నటిస్తోంది. ఏ ఆర్ రెహమాన్​ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది.

