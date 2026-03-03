'హై ఫీవర్లోనూ షూటింగ్- ఆ యాటిట్యూడ్ మీ నుంచే వచ్చింది'- చెర్రీ గ్రేస్ డ్యాన్స్పై బుచ్చిబాబు
Published : March 3, 2026 at 4:26 PM IST
Chiranjeevi On Rai Rai Raa Raa Song : రామ్చరణ్ 'పెద్ది' సినిమా నుంచి రీసెంట్గా రిలీజైన 'రై రై రా రా' పాటకు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. యూట్యూబ్లో ప్రస్తుతం ఈపాట ట్రెండింగ్లో కొనసాగుతోంది. ఇందులో లిరిక్స్, చెర్రీ డ్యాన్స్ స్టెప్పులకు, ఆయన ఎనర్జీకి ఆడియెన్స్ ఫిదా అవుతున్నారు. ఇందులో ఆయన లుక్ కూడా రగ్గ్డ్గా ఉంది. అయితే ఈ పాట షూటింగ్ సమయంలో చెర్రీకి హై ఫీవర్ వచ్చిందట! ఆయినప్పటికీ ఆయన షూటింగ్ ఆపకుండా పాల్గొన్నారని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు పేర్కొన్నారు.
అయితే ఈ రై రై రా రా పాటపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి స్పందించారు. పెద్ది టీమ్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెబుతూ సోషల్ మీడియాలో ఓ పోస్టు షేర్ చేశారు. 'రై రై రా రా పాటలో రామ్చరణ్ ఎనర్జీ, స్పీడ్ వేరే లెవెల్. తన పెర్ఫార్మెన్స్, ఆ గ్రేస్తో చెర్రీ అదరగొట్టాడు. తనను చూస్తే నాకు గర్వంగా ఉంది. బుచ్చిబాబు పిక్చరైజేషన్, ఏఆర్ రెహమాన్ మ్యాజికల్ మ్యూజిక్ , జానీ మాస్టర్ కొరియోగ్రఫీ అన్నీ ఓ ప్యాకేజ్లా ఉన్నాయి. రత్నవేలు DOP, అనంత శ్రీరామ్ లిరిక్స్ బాగున్నాయి. పెద్ది టీమ్ అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు. ఇలాంటివి ఇంకెన్నో సాధించాలి' అని చిరు ఎక్స్లో ట్వీట్ వేశారు.
దీనికి బుచ్చిబాబు స్పందిస్తూ, చిరంజీవికి థాంక్స్ చెప్పారు. అలాగే ఈ సాంగ్ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన దాని గురించి చెప్పుకొచ్చారు. 'ఆరోజు నాకు ఇంకా గుర్తుంది సర్, ఈ BGM షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు చరణ్ సర్ తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడుతున్నారు. అందుకే మేం షూటింగ్ ఆపేద్దామనుకున్నాం. కానీ, ఆయన 'లేదు చేద్దాం' అని అన్నారు. అంత జ్వరంలో కూడా ముఖంపై చిరునవ్వుతో, ఎంతో గ్రేస్తో డాన్స్ చేశారు. ఆ డెడికేషన్, ఆ యాటిట్యూడ్ అన్నీ మీ నుంచి వచ్చినవే సర్' అంటూ రిప్లై ఇచ్చారు. దీంతో చరణ్ డెడికేషన్కు ఫ్యాన్స్ హ్యాట్సాఫ్ చెబుతున్నారు.
ఈ సినిమా నుంచి ఇప్పటికే రిలీజైన 'చికిరి', 'చికిరి' సాంగ్ ఫుల్ ట్రెండ్ అయ్యింది. ఈపాటకు నెటిజన్లు లక్షల్లో రీల్స్ చేశారు. తాజాగా వచ్చిన రై రై రా రాకు కూడా అదే రేంజ్ రెస్పానస్ వస్తోంది. కాగా, ఈ సినిమాకు బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వం వహిస్తుండగా జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. ఏ ఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 30న థియేటర్లలో సినిమా రిలీజ్ కానుంది.