ETV Bharat / entertainment

'అది చరణ్ స్పెషాలిటీ- నా కొడుకును చూసి గర్వపడుతున్నా'- చెర్రీపై చిరంజీవి ప్రశంసలు!

పెద్ది మూవీటీమ్​తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిట్ చాట్- ఇందులో చరణ్ నటన అద్భుతం అంటూ ప్రశంసలు

Peddi- Chiranjeevi
Peddi- Chiranjeevi (Source : Movie Poster, ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 13, 2026 at 7:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Chiranjeevi On Ram Charan Peddi : మెగాపవర్​స్టార్ రాణ్​చరణ్​ లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాపై ఆడియెన్స్​తోపాటు సెలబ్రిటీలు కూడా పాజిటివ్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హీరో రామ్​చరణ్ నటనపై ప్రశంసల వర్షం కురిసింది. ఆయన పెద్ది పాత్రలో జీవించేశారని, ఇది చెర్రీ కెరీర్​లో మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ఇప్పటికే అనేకమంది కితాబిచ్చారు. ఇందులో తన నటనకు నేషనల్ అవార్డు కూడా పక్కా వస్తుందని మెగాఫ్యాన్స్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా పెద్దిపై తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా రామ్​చరణ్ నటనపై చిరు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇంకా ఏమన్నారంటే?

గత కొన్ని వారాలుగా చిరంజీవి తన సినిమాలతో విదేశాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. దీంతో పెద్ది సినిమాను చూడడం ఆలస్యం అయ్యింది. రీసెంట్​గా హైదరాబాద్ రావడంతో శుక్రవారం ఈ సినిమాను చూశారు. దీనిపై మూవీటీమ్​తో ముచ్చటించారు. సినిమా పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా పెద్ది ప్రపంచంలో నుంచి బయటకు రాలేదని, అంతలా సినిమాలో లీనమైపోయానని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాతో చిరు అన్నారు. బుచ్చిబాబు చెప్పిన కథ ప్రేక్షకుల గుండెల్ని తాకిందని అన్నారు. ఈ సినిమాను తెరపై చూపించిన విధానం అద్భుతం అని డైరెక్టర్​ను కొనియాడారు.

పెద్ది జీవించాడు
'పెద్ది సినిమాలో రామ్​చరణ్ అద్భుతంగా నటించాడు అనేది సరైన మాట కాదు. జీవించేశాడు అనాలి. ఆ పాత్రలో చరణ్ ఒదిగిపోయాడు. నటుడు ఓ పాత్రలో ఏడుస్తూ, ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తే అది నటించడం అంటారు. అదే, నటుడు ఎడవకుండా, కళ్లతోనే భావాలు పలికిస్తూ చూసే వాళ్లను ఏడిపించాడంటే అది జీవించడం. ఒక నటుడిగా నాకు అక్కడ పెద్ది మాత్రమే కనిపిస్తున్నాడు. నేను చరణ్​ను చూడలేదు. పెద్ది తన భావోద్వేగాలను ముఖ కవలికలతో కాకుండా, కళ్లతోనే తన చూపిస్తున్నాడు. అది చరణ్ స్పెషాలిటీ. అందుకే ఆ పాత్రలో మనం ఎక్కువగా లీనమైపోతున్నాం' అని చిరు అన్నారు.

చరణ్​జీవి అంటున్నారు!
పెద్దిలో చెర్రీ నటనకు అనేక ప్రశంసలు వస్తున్నాయని బుచ్చిబాబు అన్నారు. ఇందులో ఆయన నటన చూశాక అందరూ చెర్రీని 'చరణ్​జీవి' అంటున్నారని చిరంజీవితో బుచ్చిబాబు చెప్పారు. అలాగే ఇందులో నటనకు రామ్​చరణ్​కు నేషనల్ అవార్డు వస్తే తనకు అంతకంటే సంతోషం ఇంకోటి ఉండదని అన్నారు. దీనికి చిరు చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు.

TAGGED:

CHIRANJEEVI BUCHIBABU INTERVIEW
CHIRANJEEVI ON PEDDI MOVIE
PEDDI MOVIE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.