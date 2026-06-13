'అది చరణ్ స్పెషాలిటీ- నా కొడుకును చూసి గర్వపడుతున్నా'- చెర్రీపై చిరంజీవి ప్రశంసలు!
పెద్ది మూవీటీమ్తో మెగాస్టార్ చిరంజీవి చిట్ చాట్- ఇందులో చరణ్ నటన అద్భుతం అంటూ ప్రశంసలు
Published : June 13, 2026 at 7:39 PM IST
Chiranjeevi On Ram Charan Peddi : మెగాపవర్స్టార్ రాణ్చరణ్ లేటెస్ట్ సినిమా పెద్ది బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. ఈ సినిమాపై ఆడియెన్స్తోపాటు సెలబ్రిటీలు కూడా పాజిటివ్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హీరో రామ్చరణ్ నటనపై ప్రశంసల వర్షం కురిసింది. ఆయన పెద్ది పాత్రలో జీవించేశారని, ఇది చెర్రీ కెరీర్లో మైలురాయిగా నిలిచిపోతుందని ఇప్పటికే అనేకమంది కితాబిచ్చారు. ఇందులో తన నటనకు నేషనల్ అవార్డు కూడా పక్కా వస్తుందని మెగాఫ్యాన్స్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి తాజాగా పెద్దిపై తన అభిప్రాయాన్ని షేర్ చేసుకున్నారు. ముఖ్యంగా రామ్చరణ్ నటనపై చిరు ప్రశంసలు కురిపించారు. ఇంకా ఏమన్నారంటే?
గత కొన్ని వారాలుగా చిరంజీవి తన సినిమాలతో విదేశాల్లో బిజీగా ఉన్నారు. దీంతో పెద్ది సినిమాను చూడడం ఆలస్యం అయ్యింది. రీసెంట్గా హైదరాబాద్ రావడంతో శుక్రవారం ఈ సినిమాను చూశారు. దీనిపై మూవీటీమ్తో ముచ్చటించారు. సినిమా పూర్తి అయిన తర్వాత కూడా పెద్ది ప్రపంచంలో నుంచి బయటకు రాలేదని, అంతలా సినిమాలో లీనమైపోయానని దర్శకుడు బుచ్చిబాబు సానాతో చిరు అన్నారు. బుచ్చిబాబు చెప్పిన కథ ప్రేక్షకుల గుండెల్ని తాకిందని అన్నారు. ఈ సినిమాను తెరపై చూపించిన విధానం అద్భుతం అని డైరెక్టర్ను కొనియాడారు.
I saw #PEDDI not Charan on the screen ❤️🥹— PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 13, 2026
Chiranjeevi garu about our #PEDDI pic.twitter.com/jg2xdMYtiT
పెద్ది జీవించాడు
'పెద్ది సినిమాలో రామ్చరణ్ అద్భుతంగా నటించాడు అనేది సరైన మాట కాదు. జీవించేశాడు అనాలి. ఆ పాత్రలో చరణ్ ఒదిగిపోయాడు. నటుడు ఓ పాత్రలో ఏడుస్తూ, ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తే అది నటించడం అంటారు. అదే, నటుడు ఎడవకుండా, కళ్లతోనే భావాలు పలికిస్తూ చూసే వాళ్లను ఏడిపించాడంటే అది జీవించడం. ఒక నటుడిగా నాకు అక్కడ పెద్ది మాత్రమే కనిపిస్తున్నాడు. నేను చరణ్ను చూడలేదు. పెద్ది తన భావోద్వేగాలను ముఖ కవలికలతో కాకుండా, కళ్లతోనే తన చూపిస్తున్నాడు. అది చరణ్ స్పెషాలిటీ. అందుకే ఆ పాత్రలో మనం ఎక్కువగా లీనమైపోతున్నాం' అని చిరు అన్నారు.
చరణ్జీవి అంటున్నారు!
పెద్దిలో చెర్రీ నటనకు అనేక ప్రశంసలు వస్తున్నాయని బుచ్చిబాబు అన్నారు. ఇందులో ఆయన నటన చూశాక అందరూ చెర్రీని 'చరణ్జీవి' అంటున్నారని చిరంజీవితో బుచ్చిబాబు చెప్పారు. అలాగే ఇందులో నటనకు రామ్చరణ్కు నేషనల్ అవార్డు వస్తే తనకు అంతకంటే సంతోషం ఇంకోటి ఉండదని అన్నారు. దీనికి చిరు చాలా హ్యాపీగా ఫీలయ్యారు.
" charan"jeevi ❤️#PEDDI pic.twitter.com/2phKtfoxxb— PEDDI (@PeddiMovieOffl) June 13, 2026