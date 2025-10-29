ETV Bharat / entertainment

మళ్లీ పోలీసులను ఆశ్రయించిన చిరంజీవి- ఎక్స్​ అకౌంట్లపై ఫిర్యాదు

మళ్లీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించిన చిరంజీవి

Chiranjeevi
Chiranjeevi (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 29, 2025 at 2:25 PM IST

Chiranjeevi : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో చిరంజీవి మరోసారి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులను ఆశ్రయించారు. సోషల్ మీడియాలో తనపై అభ్యంతరకర పోస్టులు పెడుతున్నారని ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ మేరకు పలు ఎక్స్ అకౌంట్​లను జోడించి సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఆయన ఫిర్యాదు సమర్పించారు. ఇటీవల హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చినప్పటికీ, ఇంకా ఇలాంటి పోస్టులు కొనసాగుతున్నాయని వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.

తన పేరు, ఫోటో, వాయిస్‌లను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగిస్తున్నారని ఇటీవల చిరంజీవి సిటీ సివిల్ కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఆయన అనుమతి లేకుండా వాటిని ఉపయోగించడానికి అవకాశం లేదని హైదరాబాద్ సిటీ సివిల్ కోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. టీఆర్‌పీ, ఇతర లాభాల కోసం చిరంజీవి పేరును దుర్వినియోగం చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను ఆదేశించింది. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనూ చిరంజీవి పేరును వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం వినియోగించరాదని హెచ్చరించింది. తాజాగా చిరంజీవి మరోసారి పోలీసులను ఆశ్రయించడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.

హైకోర్టుకు నాగార్జున
ఇప్పటికే టాలీవుడ్ స్టార్ హీారో నాగార్జున అక్కినేని కూడా ఇదే అంశంపై దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. పబ్లిసిటీ, పర్సనాలిటీ హక్కులకు రక్షణ కల్పించాలని కోరారు. కొన్ని వెబ్‌సైట్‌లు, సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్​లు ఆయన అనుమతి లేకుండా ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతూ దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని, అలా ఉపయోగించేందుకు వీలులేకుండా ఆదేశాలివ్వాలని న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. తన వ్యక్తిగత పలుకుబడిని అడ్డుపెట్టుకుని కొందరు వ్యాపారం చేస్తున్నారని నాగార్జున కోర్టు దృష్టికి తీసుకువచ్చారు. దీనిపై విచారణ జరిపిన జస్టిస్ తేజస్‌ కరియ, ఈ వ్యవహారంలో నాగార్జునకు అనుకూలంగా ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ఐశ్వర్యారాయ్​ కూడా!
ఇంతకు ముందు హిందీ అగ్రనటి ఐశ్వర్య రాయ్ దిల్లీ హై కోర్టును ఆశ్రయించారు. అనుమతి లేకుండా తన ఫొటోలు, వీడియోలు వాడుతున్నారని, అందువల్ల తన వ్యక్తిగత హక్కులను కాపాడాలని కోర్టును విజ్ఞప్తి చేశారు. కొంత మంది వ్యక్తులు తన పేరును, చిత్రాలను ఏఐ ఆధారిత అశ్లీల కంటెంట్​లో అనధికారికంగా వాడుతున్నారని, వాటిని వినియోగించకుండా నిరోధించాలని కోరారు.

ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోంది!
ఏఐ మార్ఫింగ్​, వాయిస్​ సింథసైజ్​తో తమ ప్రతిష్ఠ దెబ్బతింటోందని నటీనటులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా తమ పేరు ప్రఖ్యాతులకు భంగం కలుగుతోందని, ఆర్థికంగానూ నష్టపోతున్నామని వాపోతున్నారు. అందుకే పలువురు నటీనటులు దీనిని అరికట్టేందుకు న్యాయస్థానాలను ఆశ్రయిస్తున్నారు.

