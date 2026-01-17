ETV Bharat / entertainment

తొలి రీజనల్ మూవీగా చిరు 'MSG' రికార్డ్- 5 రోజుల్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?

బుక్‌మైషోలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ రికార్డు- 2.5 మిలియన్లకు పైగా టికెట్ల అమ్మకాలు

MSG Movie Ticket Bookings
MSG Movie Ticket Bookings (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 11:18 AM IST

1 Min Read
MSG Movie Ticket Bookings : టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన స్టామినాను నిరూపించారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందనను అందుకుంటోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్ల గ్రాస్​ వసూళ్ల మార్కును దాటేసి సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఐదు రోజులకు గాను రూ.226 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను సాధించింది.

ముఖ్యంగా బుక్‌మైషోలో ఈ సినిమా సాధించిన రికార్డు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఇప్పటివరకు 2.5 మిలియన్లకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవగా, అత్యంత వేగంగా ఆ ఘనతను అందుకున్న తొలి రీజనల్ మూవీగా నిలిచింది. దీంతో సినిమా టికెట్ అమ్మకాల వద్ద తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.

TAGGED:

MSG MOVIE RECORDS
MSG OVERALL COLLECTIONS
MSG ONE WEEK COLLECTIONS
MSG MOVIE GROSS COLLECTIONS
MSG MOVIE TICKET BOOKINGS

