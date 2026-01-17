తొలి రీజనల్ మూవీగా చిరు 'MSG' రికార్డ్- 5 రోజుల్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
బుక్మైషోలో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ రికార్డు- 2.5 మిలియన్లకు పైగా టికెట్ల అమ్మకాలు
Published : January 17, 2026 at 11:18 AM IST
MSG Movie Ticket Bookings : టాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తూ మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన స్టామినాను నిరూపించారు. ఆయన ప్రధాన పాత్రలో నటించిన తాజా చిత్రం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' ప్రేక్షకుల నుంచి విశేష స్పందనను అందుకుంటోంది. అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వం వహించిన ఆ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ విడుదలైన నాలుగు రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.200 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్ల మార్కును దాటేసి సెన్సేషన్ సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఐదు రోజులకు గాను రూ.226 కోట్లకుపైగా వసూళ్లను సాధించింది.
ముఖ్యంగా బుక్మైషోలో ఈ సినిమా సాధించిన రికార్డు టాలీవుడ్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది. ఇప్పటివరకు 2.5 మిలియన్లకు పైగా టికెట్లు అమ్ముడవగా, అత్యంత వేగంగా ఆ ఘనతను అందుకున్న తొలి రీజనల్ మూవీగా నిలిచింది. దీంతో సినిమా టికెట్ అమ్మకాల వద్ద తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి నిరూపించుకుంది.
#ManaShankaraVaraPrasadGaru is rewriting records in style 😎🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) January 17, 2026
2.5MILLION+ TICKETS SOLD ON BMS alone for #MegaSankranthiBlockbusterMSG ❤️🔥
ALL TIME FASTEST FOR A REGIONAL FILM 💥💥💥
Book your tickets now and have a Super Entertaining Weekend with your family at cinemas 😀🫶 pic.twitter.com/OSC2NhuhLM
#ManaShankaraVaraPrasadGaru continues to conquer every territory with unanimous dominance 😎🔥— Shine Screens (@Shine_Screens) January 17, 2026
₹226 Crore+ gross worldwide in just 5 days for the #MegaSankranthiBlockbusterMSG ❤️🔥❤️🔥
ALL-TIME RECORD FOR A REGIONAL FILM 💥💥💥
A sensational weekend is on the cards for #MSG 🔥 pic.twitter.com/hopeIaUK89