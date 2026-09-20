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'సత్యం' కాదు 'కదిరి కాళిదాస్!'- చిరంజీవి 'కాకా లీక్స్'

కాకా సినిమా నుంచి చిరంజీవి కొత్త లీక్ - క్యారెక్టర్ పేరు రివీల్ చేసిన మెగాస్టార్- దీంతో సినిమాపై కొత్త ఊహాగానాలు

Kaaka
చిరంజీవి కాక సినిమా (Source : Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2026 at 6:57 PM IST

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Chiru Leaks Kaaka : మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'చిరు లీక్స్'​ సోషల్ మీడియాలో మరోసారి వైరల్​గా మారింది. తాజాగా ఓ సినిమా ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ఆయన, తన అప్​కమింగ్ మూవీ 'కాకా'కు సంబంధించిన ఓ విషయాన్ని లీక్ చేశారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. దీంతో సినిమా కథపై అభిమానుల్లో కొత్త చర్చ మొదలైంది. ఇంతకీ అదేంటంటే?

దర్శకుడు బాబి కొల్లి ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. అయితే ఈ సినిమా విషయంలో చిరు ఇదివరకే ఓ లీక్ ఇచ్చారు. ఇటీవల కొరియన్ కనకరాజు సినిమా ఈవెంట్​లో పాల్గొన్న ఆయన దీని టైటిల్ గురించి అఫీషియల్ అనౌన్స్​మెంట్ రాకముందే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్​తో 'మన సినిమా టైటిల్​లో కదిరి అని పదం ఉంచారుగా?' అని అడిగారు. దీంతో బాబితో ఆయన చేస్తున్న సినిమా పేరు 'కదిరి' అని అంతా ఫిక్స్ అయిపోయారు.

ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మేకర్స్
కానీ, ఆ తర్వాతే మేకర్స్ అసలైన ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. గతనెల చిరు పుట్టినరోజు సందర్భంగా రిలీజ్ చేసిన గ్లింప్స్​లో ఈ చిత్రానికి 'కాకా' అనే టైటిల్ ఫిక్స్ చేసినట్లు ప్రకటించారు. దీంతో ఫ్యాన్స్ కన్​ఫ్యూజ్​ అయ్యారు. చిరు 'కదిరి' అని చెప్పగా, మేకర్స్ మాత్రం 'కాకా' అని టైటిల్​ పెట్టి ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ఇందులో ఆయన క్యారెక్టర్ పేరు 'సత్యం' అని గ్లింప్స్​లో చూపించారు. దీంతో మరి మెగాస్టార్ 'కదిరి' అని ఎందుకు చెప్పారని ఆలోచనలో పడ్డారు.

కొత్త చర్చ
తాజాగా తన వ్యాఖ్యలతో చిరు కొంతవరకు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఇందులో ఆయన పాత్ర పేరు 'కదిరి కాళిదాస్​' అని స్టేజ్​పై చెప్పేశారు. అంటే కాకా సినిమాలో కదిరి అనే పాత్ర ఉంటుందని క్లారిటీ వచ్చేసింది. కానీ గ్లింప్స్​లో 'సత్యం' పాత్ర చూపించడం, తాజాగా చిరు 'కదిరి కాళిదాస్' అని చెప్పడంతో కొత్త చర్చ మొదలైంది. చిరు ప్రస్తుత జీవితంలో సింపుల్​గా ఉంటూ సత్యం పాత్రలో ఒక ఆక్వా కంపెనీలో సుపర్​వైజర్​గా పనిచేస్తారు. ఆయన గతాన్ని దాచిపెట్టి అందరితో సరదాగా ఉంటారు. ఇక 'కదిరి కాళిదాస్' అనేది ఫ్లాష్​బ్యాక్ స్టోరీగా ఉండనుందని అర్థవుతోంది. కాళిదాస్​గా ఉన్న చిరు సత్యంగా ఎందుకు మారారు? ఆయన ఫ్లాష్​బ్యాక్ స్టోరీ ఎంత పవర్​ఫుల్​గా ఉండనుంది? అనే అంశాలను బాబి ఎలా చూపిస్తారనేది ఆసక్తికరంగా ఉంది.

ఇది డ్యూయెల్ రోల్ సినిమానా?
ఇందులో అనస్వరా రాజన్ చిరుకు కూతురిగా కనిపించనున్నారు. ఆమె అమ్ములు పాత్రలో నటిస్తున్నారు. దీంతో ఇది ఫాదర్ అండ్ డాటర్ రిలేషన్​తో సాగే ఎమోషనల్ డ్రామా అని కూడా అర్థమవుతోంది. అయితే అనస్వర కూతురి పాత్ర, చిరు 'కాళిదాస్', 'సత్యం' క్యారెక్టర్లలో ఉన్న డాట్స్ కలుపుకుంటూ పోతే ఇది డ్యూయెల్ స్టోరీనా అని సందేహం వస్తోంది. ఎందుకంటే 'కాకా' అంటే బాబాయ్ అనే అర్థం వస్తుంది. ఈ లెక్కన అమ్ములు కాళిదాస్ కూతురు కావొచ్చని, కానీ పరిస్థితుల కారణంగా ఆమె బాధ్యతలను సత్యం చూసుకుంటాడేమోనని కొత్త ఊహాగానాలు వెలువడుతున్నాయి. మరి వీటన్నింటికీ 2027 జనవరి 13న థియేటర్లలో క్లారిటీ వస్తుంది.

కాగా, ఈ సినిమాలో సీనియర్ హీరోయిన్ స్నేహ ఫీమేల్ లీడ్​లో నటిస్తున్నారని వార్తలు వస్తున్నాయి. తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్​పై వెంకట్ కె. నారాయణ నిర్మిస్తున్నారు.

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