'సారీ బుచ్చిబాబు కంట్రోల్ తప్పాను'- పెద్ది సినిమా నుంచి డైలాగ్ లీక్ చేసిన మెగాస్టార్
పెద్ది సినిమా నుంచి లీక్ ఇచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి- ట్రైలర్ ఎంత ఊహించుకున్నా తక్కువేనట!
Published : May 16, 2026 at 4:00 PM IST
Chiru Leakes Peddi Movie : టాలీవుడ్లో చిరు లీక్స్కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అంటే అధికారికంగా సినిమాలు రాకముందే మెగాస్టార్ చిరంజీవి వాటి గురించి ఏదో ఒకటి రివీల్ చేస్తుంటారు. గతంలో పలు సినిమాల విషయంలో ఇలాగే జరిగింది. అయితే అవి అనుకోకుండా ఆయన లీక్ చేశారు. కానీ, తాజాగా ఆయన కుమారుడు రామ్చరణ్ నటించిన పెద్ది సినిమా నుంచి కావాలనే ఓ లీక్ ఇచ్చారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో ఆయనే స్వయంగా పోస్టు చేశారు. మరి ఆయన ఇచ్చిన లీక్ ఏంటో తెలుసా?
రామ్చరణ్- బుచ్చిబాబు పెద్ది సినిమా వచ్చే నెల 04న రిలీజ్ కానుంది. దీనికి సంబంధించిన ట్రైలర్ 18న గ్రాండ్లా లాంఛ్ చేయనున్నారు. అయితే ఈలోపే మూవీటీమ్ స్పెషల్గా చిరంజీవికి ట్రైలర్ చూపించింది. ఇది అద్భుతంగా ఉందని ఆయన కొనియాడారు. ప్రేక్షకులు ఈ ట్రైలర్ గురించి ఎంత ఊహించుకున్నా తక్కువేనని అన్నారు. అయితే ట్రైలర్ అద్భుతంగా ఉండడంతో కంట్రోల్ చేసుకోలేక చిరు ఓ డైలాగ్ను లీక్ చేశారు.
సారీ బుచ్చిబాబు- కంట్రోల్ తప్పా
'పెద్ది ట్రైలర్ చూశాను. ఇది వావ్ అనేలా ఉంది. మూడు నిమిషాలు ఫుల్ పవర్ ప్యాక్డ్ ట్రైలర్. చరణ్, బుచ్చి, రెహమాన్ ఒక్కొక్కరు తమ బెస్ట్ ఇచ్చారు. ముగ్గురూ కలిసి రఫ్ఫాడించేశారు! మీరు ఎంత ఊహించుకున్నా, ఈ ట్రైలర్ దాన్ని మించి ఉంటుంది. ఎమోషన్స్, ఎలివేషన్స్, మ్యాడ్నెస్ అన్నీ నెక్ట్స్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. అన్నట్టు, చాలా రోజులయ్యింది మీకు చిరు లీక్స్ (ChiruLeaks)ఇచ్చి. "మీరందరూ నేను ఆడానని అనుకుంటున్నారు, నేను పోరాడాను సారు". సారీ బుచ్చి బాబు, ట్రైలర్ చూసాక కంట్రోల్ తప్పాను!' అని చిరు ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు. అంటే తాజా పోస్టులో సినిమాలోని "మీరందరూ నేను ఆడానని అనుకుంటున్నారు, నేను పోరాడాను సారు" అనే డైలాగ్ను ఆయన లీక్ చేసేశారు.
చిరు ట్వీట్ ప్రకారం, ట్రైలర్ రన్టైమ్ 3 నిమిషాలు ఉంటుందన్న మాట! ఆయన ట్వీట్తో ట్రైలర్పై మరింత ఆసక్తి కలిగింది. ఆయన వ్యాఖ్యలు బట్టి చూస్తే, ఇందులో మాస్ ఎలిమెంట్స్, బీజీఎమ్కు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. చిరు నెక్ట్స్ లెవెల్ అన్నారంటే, థియేటర్లు షేక్ అయిపోతాయంటూ మెగా ఫ్యాన్స్ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అయితే మే 18న ముంబయిలో ట్రైలర్ రిలీజ్ కోసం మేకర్స్ ఓ గ్రాండ్ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేశారు. ఈ ఈవెంట్లో మూవీటీమ్తోపాటు మాజీ క్రికెటర్ మహేంద్రసింగ్ ధోనీ కూడా హాజరుకానున్నాడని వార్తలు వస్తున్నాయి. కానీ, ధోనీ ప్రస్తుతం ఐపీఎల్లో బిజీగా ఉండడంతో దాదాపు ఈ ఈవెంట్కు హాజరు కాలేకపోవచ్చు!
మీ అభినందనలు మాకు సెలబ్రేషన్!
అయితే చిరు ట్వీట్పై పెద్ది టీమ్ స్పందించింది. మెగాస్టార్ నుంచి అభినందనలు రావడం అంటే అది తమకు ఓ వేడుకలాంటిదని ట్వీట్కు రిప్లై ఇస్తూ రాసుకొచ్చింది. 'మీ ప్రశంసలు మా అందరికీ ఒక వేడుక. పెద్దిని ఇంత ఆప్యాయతతో ఆదరించినందుకు థాంక్యూ సార్. మే 18న ట్రైలర్' అంటూ పేర్కొంది.
గ్రాండ్ ప్రమోషన్స్
సినిమా ప్రమోషన్స్ భారీ రేంజ్లో ప్లాన్ చేశారు. మే 18న ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్తో ప్రారంభమై జూన్ 02న హైదరాబాద్లో గ్రాండ్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్తో ముగుస్తాయి. ఈ మధ్యలో 22న హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో, 23న భోపాల్, 24న బెంగళూరు, 28న దిల్లీ, 30న చెన్నై నగరాల్లో ఆయా ఈవెంట్లు ప్లాన్ చేశారు. ఇక జూన్ 1న ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విజయనగరం జిల్లాలో ప్రోగ్రామ్, మర్నాడు హైదరాబాద్లో ఈవెంట్ ఉంది.
