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'ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న గొప్ప నటి'- షావుకారు జానకి మృతి పట్ల ప్రముఖుల సంతాపం

షావుకారు జానకి మృతికి ప్రముఖుల సంతాపం- ఎక్స్​లో పోస్టులు షేర్ చేసిన చిరంజీవి, ఎన్టీఆర్

Sowcar Janaki
షావుకారు జానకి మృతి పట్ల ప్రముఖుల సంతాపం (Source : Vaishnavi Aravind official 'x')
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 21, 2026 at 4:58 PM IST

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Sowcar Janaki Condolences : సీనియర్ నటి షావుకారు జానకి (94) ఇకలేరన్న విషయం సౌత్ సినిమా ఇండస్ట్రీని తీవ్ర దిగ్ర్బాంతికి గురిచేస్తోంది. అనారోగ్య, వయోభారం సమస్యలతో చెన్నైలోని ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచిన జానకికి సినీ ప్రముఖులు సంతాపం ప్రకటిస్తున్నారు. ఆమెతో తమకు ఉన్న అనుబంధాన్ని షేర్ చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, జూనియర్ ఎన్టీఆర్​సహా తదితరులు ఎక్స్ వేదికగా పోస్టులు షేర్ చేశారు.

'ప్రముఖ నటి, పద్మశ్రీ షావుకారు జానకి గారు ఇకలేరనే వార్త ఎంతో బాధ కలిగించింది. షావుకారు సినిమాతో మొదలైన ఆమె సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానం తెలుగు, తమిళంతో పాటు పలు భాషల్లో దాదాపు 7 దశాబ్దాలపాటు కొనసాగింది. వైవిధ్యమైన పాత్రలకు తన సహజమైన నటనతో ప్రాణం పోసి, ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న గొప్ప నటి ఆమె. భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమకు ఆమె అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం. షావుకారు జానకి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ, వారి కుటుంబ సభ్యులకు, అభిమానులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నాను. ఓం శాంతి' అని చిరంజీవి ఎక్స్​లో పోస్టు చేశారు.

'తెలుగు, భారతీయ సినీ రంగంలో తనదైన ముద్ర వేసిన షావుకారు జానకి మరణవార్త ఎంతో బాధ కలిగించింది. జానకి సినీ ప్రయాణం, ఆమె పోషించిన పాత్రలు ఎప్పటికీ మన జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోతాయి. వారి ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి' అని ఎన్టీఆర్ సంతాపం ప్రకటించారు.

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