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'హ్యాపీ బర్త్​ డే గురుజీ- మీలో నాకు స్ఫూర్తినిచ్చే విషయం అదే'- అమితాబ్​కు చిరు శుభాకాంక్షలు

అమితాబ్ బచ్చన్​కు వెల్లువెత్తుతున్న పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా బిగ్ బీకి విషెస్ చెప్పారు.

Amitabh Bachchan
అమితాబ్ బచ్చన్ (Source : IANS)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 11, 2026 at 12:28 PM IST

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Amitabh Bachchan Birthday : బాలీవుడ్ బిగ్​ బీ అమితాబ్ బచ్చన్​ ఆదివారం (అక్టోబర్ 11) 84వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేశారు. అమితాబ్​ను గురూజీ అని సంభోదిస్తూ, ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశారు.

'నా ప్రియమైన గురుజీకి అమితాబ్ బచ్చన్​కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సినిమా పట్ల మీకున్న ప్రేమ, మీ వృత్తికి మీరు ఇచ్చే గౌరవం నాకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తినిచ్చాయి. మీ అద్భుతమైన విజయాలకు మించి, మీలోని ఆప్యాయత, వినయమే మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. మీకు ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని, మీకు నచ్చిన పని చేస్తూ మరెన్నో చిరస్మరణీయ సంవత్సరాలు గడపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. నా ప్రేమ, గౌరవంతో మీరు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు' అని చిరు ఎక్స్​లో పోస్టు షేర్ చేశారు.

అమితాబ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
ముంబయి జుహూలోని తన నివాసంలో బయట అమితాబ్ పుట్టినరోజు వేడుకలను అభిమానులు ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేశారు. హుషారుగా డ్యాన్స్ చేస్తూ తమ అభిమాన హీరోకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. అనంతరం కేట్ కట్ చేశారు. కాగా, సినీ సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు అమితాబ్​కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.

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