'హ్యాపీ బర్త్ డే గురుజీ- మీలో నాకు స్ఫూర్తినిచ్చే విషయం అదే'- అమితాబ్కు చిరు శుభాకాంక్షలు
అమితాబ్ బచ్చన్కు వెల్లువెత్తుతున్న పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు. ఈ క్రమంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి కూడా బిగ్ బీకి విషెస్ చెప్పారు.
Published : October 11, 2026 at 12:28 PM IST
Amitabh Bachchan Birthday : బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆదివారం (అక్టోబర్ 11) 84వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయనకు టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేశారు. అమితాబ్ను గురూజీ అని సంభోదిస్తూ, ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో ట్వీట్ చేశారు.
'నా ప్రియమైన గురుజీకి అమితాబ్ బచ్చన్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. సినిమా పట్ల మీకున్న ప్రేమ, మీ వృత్తికి మీరు ఇచ్చే గౌరవం నాకు ఎల్లప్పుడూ స్ఫూర్తినిచ్చాయి. మీ అద్భుతమైన విజయాలకు మించి, మీలోని ఆప్యాయత, వినయమే మిమ్మల్ని ఎంతో ప్రత్యేకంగా నిలుపుతాయి. మీకు ఆరోగ్యం, ఆనందం కలగాలని, మీకు నచ్చిన పని చేస్తూ మరెన్నో చిరస్మరణీయ సంవత్సరాలు గడపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. నా ప్రేమ, గౌరవంతో మీరు పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు' అని చిరు ఎక్స్లో పోస్టు షేర్ చేశారు.
Happy Birthday to my dearest Guru Ji @SrBachchan 💐 Your love for cinema and the respect you bring to your craft have always been an inspiration to me. Beyond your towering achievements, it is your warmth and humility that make you so special. Wishing you good health, endless happiness and many more memorable years doing what you love. With all my love and respect, Sir! ❤️— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) October 11, 2026
అమితాబ్ బర్త్ డే సెలబ్రేషన్స్
ముంబయి జుహూలోని తన నివాసంలో బయట అమితాబ్ పుట్టినరోజు వేడుకలను అభిమానులు ఘనంగా సెలబ్రేట్ చేశారు. హుషారుగా డ్యాన్స్ చేస్తూ తమ అభిమాన హీరోకు శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. అనంతరం కేట్ కట్ చేశారు. కాగా, సినీ సెలబ్రిటీలు, రాజకీయ ప్రముఖులు అమితాబ్కు బర్త్ డే విషెస్ తెలియజేస్తున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్టులు షేర్ చేస్తున్నారు.