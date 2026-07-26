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గబ్బర్​సింగ్ నటుడు రమేశ్​కు చిరంజీవి ఆర్థిక సహాయం - చికిత్సకు సాయం చేస్తానని హామీ

బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌తో చికిత్స పొందుతున్న నటుడు రమేశ్ కుటుంబానికి అండగా చిరంజీవి- ఆరోగ్యపరిస్థితిపై ఆరా- కుటుంబానికి ఆర్థిక సహాయం

Chiranjeevi
Chiranjeevi (Source : Eenadu)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 26, 2026 at 1:06 PM IST

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Chiranjeevi Helps To Gabbar Singh Actor Ramesh : మెగాస్టార్ చిరంజీవి మరోసారి తన గొప్ప మనసును చాటుకున్నారు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌తో ప్రస్తుతం ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గబ్బర్​సింగ్ ఫేమ్ నటడు రమేశ్​ కుటుంబానికి రూ.3 లక్షల ఆర్థిక సహాయం చేశారు. ఈ మేరకు చెక్కును రమేశ్ సమీమణికి అందించారు. అంతేకాకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆరోగ్య బీమా పథకం ద్వారా అవసరమైన సహాయం అందేలా సిఫార్సు చేస్తామని రమేశ్ కుటుంబానికి చిరంజీవి హామీ ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే రమేశ్ అతి త్వరగా కోలుకొని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో సాధారణ జీవితంలోకి రావాలని చిరంజీవి ఆకాంక్షించారు. అలాగే మెగా బ్రదర్ నాగబాబు కూడా పెద్ద మనసు చాటుకున్నారు. చికిత్స ఖర్చుల నిమిత్తం రమేశ్ కుటుంబానికి వంతుగా రూ.2 లక్షలు ఆర్థిక సహాయం చేశారు.

కాగా, గబ్బర్ సింగ్​తోపాటు పలు సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకులను అలరించిన రమేశ్ ఇటీవల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్‌కు గురయ్యారు. దీంతో ఆయనను కుటుంబ సభ్యులు హైదరాబాద్​లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. తాజాగా ఈ విషయం తెలుసుకున్న చిరంజీవి, స్వయంగా ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి గురించి ఆరా తీశారు. నేరుగా అపోలో హాస్పిటల్ డాక్టర్ సుబ్బారెడ్డితో మాట్లాడి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని కోరారు. చికిత్సకు అవసరమైన సహాయం అందేలా చిరంజీవి ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకుంటున్నారు. ఈ మేరకు రమేశ్‌ కుటుంబ సభ్యులను చిరంజీవి పరామర్శించి, చికిత్స ఖర్చుల నిమిత్తం ఆర్థిక సహాయం చేశారు.

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