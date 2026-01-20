'నన్ను నడిపించేవి అవే'- ప్రేక్షకులకు చిరంజీవి ఎమోషనల్​ లేఖ

ETV Bharat / entertainment

మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఘన విజయంపై ప్రేక్షకులకు చిరంజీవి లేఖ

మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ఘన విజయంపై ప్రేక్షకులకు చిరంజీవి లేఖ- ఈ విజయం వెనుక ఎంతో కృషి చేసిన దర్శక నిర్మాతలకు చిరు ధన్యవాదాలు

Chiranjeevi on MSVP Movie
Chiranjeevi on MSVP Movie (Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 5:43 PM IST

Chiranjeevi on MSVP Movie : సంక్రాంతి కానుకగా వచ్చిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' మూవీ ఘన విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో మెగాస్టార్​ చిరంజీవి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ప్రేక్షకులకు ​ చిరంజీవి లేఖ రాస్తూ ఎమోషనల్​ పోస్ట్​ పెట్టారు. "అపూర్వమైన విజయాన్ని చూస్తుంటే నా మనసు కృతజ్ఞత భావనతో నిండిపోతుంది. నా జీవితం ప్రేక్షకుల ప్రేమాభిమానాలతో ముడిపడింది. ప్రేక్షకులు లేనిదే నేను లేను, ఈ రోజు మళ్లీ అదే నిజమని నిరూపించారు. మన శంకరవరప్రసాగ్ గారు విజయం పూర్తిగా తెలుగు ప్రేక్షకులది. దశాబ్దాలుగా నా వెంట నిలబడి ఉన్న వారందరి విజయం ఇది. వెండితెర మీద నన్ను చూడగానే మీరు వేసే విజిల్స్, చప్పట్లే నన్ను నడిపించే నా శక్తి. రికార్డులు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి. కానీ, ప్రేక్షకులు నాపై కురిపించే ప్రేమ మాత్రం శాశ్వతం. ఈ విజయం వెనుక ఎంతో కృషి చేసిన దర్శక నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. మన శంకరవరప్రసాద్ గారి సంబరాన్ని ఇలాగే కొనసాగిద్దాం." అని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

