మెగాస్టార్ 'చిరు లీక్స్' - 'ఆచార్య' నుంచి 'కదిరి' దాకా- చిరు రివీల్ చేసిన మూవీ టైటిళ్లు ఇవే!
మెగా 158 సినిమా టైటిల్ను లీక్ చేసిన చిరంజీవి - ఆచార్య టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్తోనే మొదలైన చిరు లీక్స్ - లీక్స్ తర్వాత సినిమాల పరిస్థితి ఏంటి?
Published : August 12, 2026 at 12:32 PM IST
Chiru Leaks : మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమాలకు సంబంధించిన అప్డేట్స్ కోసం అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే ఆ అప్డేట్స్ ఇవ్వడానికి మేకర్స్ కంటే ముందు మెగాస్టార్ అనుకోకుండా రివీల్ చేసేస్తుంటారు. ఆయన ఉత్సాహంతో తన సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలను పబ్లిక్ స్పీచ్లలో బయటపెట్టడం తరచుగా జరుగుతూనే ఉంటుంది. నిన్న వరుణ్ తేజ్ నటించిన 'కొరియన్ కనకరాజు' సినిమా సక్సెస్ మీట్లో కూడా ఇలాగే జరిగింది. తన రాబోయే 158వ సినిమా టైటిల్ను చిరంజీవి అనుకోకుండా లీక్ చేశారు.
చిరు లీక్ చేశారిలా!
తమన్ మాట్లాడుతూ ఉండగా ఆయన కల్పించుకుని, టీజర్ మ్యూజిక్ అయ్యిందా? చివర్లో కదిరి అని టైటిల్ పెట్టారా? అంటూ అడిగేయడంతో ఈ విషయం బయటపడింది. ఆగస్టు 22న తన పుట్టినరోజు కానుకగా రానున్న ఈ సినిమా పేరు కదిరి అని తెలియడంతో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో టైటిల్ను వైరల్ అయ్యేలా చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ చిరు లీక్స్ పరంపర ఎప్పుడు మొదలైంది? ఆయన గతంలో ఏయే విషయాలు బయటపెట్టారు? ఆయా చిత్రాల ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయనే చూద్దాం!
Celebration of an Unanimous Blockbuster with the one & only Megastar 🤩🎊— UV Creations (@UV_Creations) August 11, 2026
Team #KoreanKanakaraju's MEGA BLOCKBUSTER CELEBRATIONS with @KChiruTweets garu was a treat to watch ❤️🔥💥@IamVarunTej @RitikaNayak_ @GandhiMerlapaka #Satya @MusicThaman #ManojhReddy #RajeevReddy @DirKrish… pic.twitter.com/k7bhPbfBqi
ఆచార్యతో మొదలైన చిరు లీక్స్
మెగాస్టార్ నుంచి ఏదైనా సినిమా సమాచారం అనుకోకుండా బయటకు వస్తే దానిని అభిమానులు, టాలీవుడ్ వర్గాలు ముద్దుగా చిరు లీక్స్ అని పిలుచుకుంటాయి. ఈ ట్రెండ్ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ఆచార్య' సినిమాతో మొదలైంది. అఫీషియల్ లాంచ్ ఈవెంట్ చేయకముందే ఒక మీడియా ఇంటరాక్షన్లో మాట్లాడుతూ తన తదుపరి చిత్రానికి ఆచార్య అనే పేరు పెట్టామని ఆయన నోరుజారారు. ఆ తర్వాత వెంటనే తప్పు తెలుసుకున్న ఆయన స్టేజ్ మీదే నవ్వుతూ కవర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేయడంతో ఈ చిరు లీక్స్ జోక్ మొదలైంది.
మోహన్ రాజా దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'గాడ్ ఫాదర్' ప్రెస్ మీట్ సమయంలో కూడా ఆయన ఒక కీలకమైన మాస్ డైలాగ్ను థియేటర్ రిలీజ్ కంటే ముందే చెప్పేశారు. అయితే ఈ రెండు చిత్రాల ఫలితాలు చూసుకుంటే, ఆచార్య బాక్సాఫీస్ వద్ద నిరాశపర్చింది. కానీ గాడ్ ఫాదర్ మాత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుని మోస్తరు విజయాన్ని అందుకుంది.
పెద్ది డైలాగ్స్ - భోళా శంకర్ లీక్
తన సినిమాలే కాకుండా తన కుమారుడు రామ్చరణ్ సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలను కూడా ఆయన సరదాగా లీక్ చేశారు. రామ్చరణ్ రీసెంట్ సినిమా పెద్ది ట్రైలర్ ముందే చూసిన చిరంజీవి, ఆ ఆనందాన్ని ఆపుకోలేక అందులోని ఒక పవర్ ఫుల్ డైలాగ్ను పబ్లిక్ స్పీచ్లో రివీల్ చేశారు. దీనివల్ల మార్కెటింగ్ టీమ్ సర్ప్రైజ్ కాస్తా ముందే బయటపడిపోయింది. ఇక మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన భోళా శంకర్ ప్రమోషనల్ ఈవెంట్స్లోనూ ఆయన తన లీకుల జోరు కొనసాగించారు. ఆ సినిమాలోని ప్లాట్ పాయింట్స్, పాటల వివరాలు, క్యారెక్టర్ మోటివేషన్ గురించి ముందే చెప్పేశారు. షూటింగ్ స్పాట్ నుంచి కొన్ని పిక్స్ కూడా తన సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అయితే ఎన్నో అంచనాలతో వచ్చిన భోళా శంకర్ అనుకున్న విజయం సాధించలేదు.
విశ్వంభర విషయంలో కూడా
దర్శకుడు వశిష్ట తెరకెక్కిస్తున్న సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం విశ్వంభర గురించి కూడా గతంలో కొన్ని లీక్స్ జరిగాయి. ఈ సినిమా అఫీషియల్ ప్రమోషన్స్ ప్రారంభం కాకముందే, ఒక క్యాజువల్ స్పీచ్లో చిరంజీవి ఈ చిత్రాన్ని ఏ సీజన్లో రిలీజ్ చేయబోతున్నారో చెప్పేసి నిర్మాతలకు షాక్ ఇచ్చారు. దర్శకులు, నిర్మాతలు సైతం ఆయన స్టేజ్ ఎక్కే ముందు సరదాగా లీక్స్ వద్దంటూ రిక్వెస్ట్ చేయడం అలవాటుగా మారింది. అయితే విశ్వంభర సినిమా ఇంకా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాలేదు. చిరు లీక్ ఇచ్చినా కూడా ఆ సీజన్ లో సినిమా రాలేదు. ఇక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనుల విషయంలో సస్పెన్స్ కొనసాగుతూనే ఉంది. ఆ సినిమా ఫలితం ఎలా ఉంటుందనేది వేచి చూడాలి.
మరోసారి బాబీతో
లేటెస్ట్గా డైరెక్టర్ బాబీ కొల్లి దర్శకత్వంలో కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న మెగా 158 టైటిల్ కదిరి అని లీక్ అవ్వడంతో ఈ సెంటిమెంట్ టాక్ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ లీక్స్ కారణంగా సినిమాలకు ప్రారంభంలో మంచి హైప్ వస్తున్న మాట వాస్తవమే అయినా, అంతిమంగా కంటెంట్ బలంగా ఉంటేనే సినిమా విజయం సాధిస్తుందని గత ఫలితాలు నిరూపించాయి. వాల్తేరు వీరయ్య టైటిల్ను కూడా చిరు లీక్ చేశారు. అయితే ఈ సినిమా మంచి విజయాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు అదే డైరెక్టర్ తెరకెక్కిస్తుండడంతో కదిరిపైనా మెగా ఫ్యాన్స్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
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