'పుణ్యం - పురుషార్థం రెండూ ఒకేచోట - సీడ్ గణేశుడిని పూజించండి' - మెగాస్టార్ చిరంజీవి
సీడ్ గణేశుడిని పూజించాలని పిలుపునిచ్చిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి - గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్లో భాగంగా గణేశ్ ప్రతిమలను తన నివాసంలో ఆవిష్కరించిన చిరంజీవి
Published : August 31, 2026 at 2:25 PM IST
Chiranjeevi On Seed Ganesha : ప్రకృతి సంరక్షణను ఒక సామాజిక బాధ్యతగా భావించి ఈసారి వినాయక చవితికి అందరూ సీడ్ గణేషుడిని పూజించాలని మెగాస్టార్ చిరంజీవి పిలుపునిచ్చారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ రూపొందించిన సీడ్ గణేశ్ ప్రతిమలను హైదరాబాద్లోని తన స్వగృహంలో చిరంజీవి ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ రూపకర్త, మాజీ ఎంపీ జోగినపల్లి సంతోశ్ కుమార్ పాల్గొన్నారు. గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ను ఒక మహా యజ్ఞంలా భావించి, ఇప్పటివరకు ఏకంగా 20 కోట్ల మొక్కలు నాటేలా లక్షలాది మందిని ప్రోత్సహించిన సంతోశ్ కుమార్ను మనస్ఫూర్తిగా అభినందించారు.
పచ్చని మొక్కగా మారి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తుంది: చిరంజీవి
ఈ సందర్భంగా చిరంజీవి మాట్లాడుతూ, వినాయక చవితి పండుగ వచ్చిందంటే ఊరూవాడా ఏకమై ప్రజలంతా వేడుకలతో మునిగిపోతారని అన్నారు. ఇటీవల కాలంలో ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, రసాయన రంగులతో తయారు చేసే విగ్రహాలను నదుల్లో నిమజ్జనం చేయడం వల్ల నీళ్లు కలుషితమవుతున్నాయని ఆయన వివరించారు. పండుగ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని, స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించాలని చిరంజీవి కోరారు.
This Ganesh Chaturthi, I am happy to have Megastar Chiranjeevi garu unveil and launch the #SeedGanesha campaign. 🙏— Santosh Kumar J (@SantoshKumarBRS) August 31, 2026
Seed Ganesha is a small effort to bring together devotion and care for nature. Made with natural materials and seeds, the idol can be immersed at home after the… pic.twitter.com/iFcpX8D6En
సీడ్ గణేషుడిని ఆరాధించడం ద్వారా అటు పుణ్యంతో పాటు, ఇటు ప్రకృతిని కాపాడే పురుషార్థం కూడా దక్కుతుందన్నారు. మట్టి వినాయకుడిని పూజించాలనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమేనని ఆయన అన్నారు. అయితే ఈసారి అదనంగా ప్రతిమలో విత్తనాలను వేసి, పూజ ముగిసిన తర్వాత విగ్రహాన్ని బయట నీటిలో వేయకుండా ఇంట్లోనే ఓ నీటి తొట్టెలో నిమజ్జనం చేయాలన్నారు. ఆ తర్వాత ఆ తొట్టెలో ఉన్న విగ్రహమంతా కరిగిపోయాక ప్రతిమలో ఉన్న విత్తనాలు మొక్కగా మారి పర్యావరణానికి దోహదపడుతుందన్నారు. దీనివల్ల వినాయకుడిని పూజించడంతో పాటు మొక్కలు నాటే బాధ్యత కూడా పూర్తవుతుందని చిరంజీవి తెలిపారు.
అంతేకాకుండా పండుగను కేవలం ఒక వేడుకలాగే కాకుండా అర్థవంతమైన పర్యావరణ ఉద్యమంగా మార్చే ఈ సీడ్ గణేషాను పౌరులు, హౌసింగ్ సొసైటీలు, వివిధ ఆలయ కమిటీలు దత్తత తీసుకోవాలని గ్రీన్ ఇండియా ఛాలెంజ్ నిర్వాహకులు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రాబోయే వినాయక చవితికి ప్రతి ఒక్కరూ ఎకో-ఫ్రెండ్లీ సీడ్ గణేషాను ప్రతిష్టించి ప్రకృతి పరిరక్షణలో భాగస్వాములు కావాలని విజ్జప్తి చేశారు.
'వినాయక చవితి వచ్చిందంటే ఊరూవాడా ఏకమై ప్రజలంతా వేడుకల్లో మునిగిపోతారు. ఇటీవల కాలంలో రసాయన రంగులతో తయారు చేసే విగ్రహాలను నిమజ్జనం చేయడం వల్ల నదుల్లో నీళ్లు కలుషితమవుతున్నాయి. పండుగ అనేది ప్రతి ఒక్కరికీ భగవంతుడి ఆశీస్సులతో పాటు ఆరోగ్యాన్ని, స్వచ్ఛమైన వాతావరణాన్ని అందించాలి. సీడ్ గణేషుడిని ఆరాధించడం ద్వారా అటు పుణ్యంతో పాటు, ఇటు ప్రకృతిని కాపాడే పురుషార్థం కూడా దక్కుతుంది. పూజ ముగిసిన తర్వాత విగ్రహాన్ని ఇంట్లోనే నిమజ్జనం చేస్తే ఆ దేవుడే ఒక పచ్చని మొక్కగా మారి మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు'-నటుడు చిరంజీవి