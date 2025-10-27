చిరంజీవి, ప్రభాస్ సినిమాలకు OTT ప్రాబ్లమ్ !- ఇంకా డీల్స్ క్లోజ్ కాలేదట!
సంక్రాంతికి రానున్న 'రాజా సాబ్', 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'- రిలీజ్కు రెండు నెలలో ఉన్నా కుదరని ఓటీటీ డీల్స్!
Published : October 27, 2025 at 12:26 PM IST
Chiru Prabhas Movies Ott Deals : 2026 సంక్రాంతికి బాక్సాఫీస్ రేస్ రసవత్తరంగా మారనుంది. టాలీవుడ్లో రెండు భారీ ప్రాజెక్ట్లు రిలీజ్కు రెడీ అవుతున్నాయి. అందులో ఒకటి రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న 'ది రాజా సాబ్' కాగా, మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' రిలీజ్కు సిద్ధం అవుతున్నాయి. రెండు చిత్రాలు భారీ బడ్జెట్తో, భారీ అంచనాలతో తెరకెక్కుతున్నాయి. రిలీజ్కు ఇంకా రెండు నెలలే సమయం ఉండడంతో, మేకర్స్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ పనులు చకాచకా పూర్తి చేసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే థియేట్రికల్ డీల్స్ మంచి ధర దక్కించుకున్నట్లు టాక్. కానీ డిజిటల్ రైట్స్ మాత్రం ఇంకా పెండింగ్లో ఉండడం మేకర్స్కు కాస్త ఇబ్బంది కలిగించే విషయం. ఈ ఒక్క డీల్ కూడా క్లోజ్ అయిచే నిర్మాతలు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు!
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'
'అనిల్ రవిపూడి దర్శకత్వంలో చిరంజీవి, నయనతార జంటగా నటిస్తున్న 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' ఈ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ పై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో వెంకటేష్ స్పెషల్ రోల్లో కనిపించడంతో దీనిపై మరింత హైప్ పెరిగింది. థియేట్రికల్ డీల్స్ ఫైనలైజ్ అయ్యాయి. ఇక డిజిటల్ రైట్స్ కోసం జీ స్టూడియోస్ పోటీ పడింది. అయితే నిర్మాతలు భారీ ధర కోట్ చేయడంతో జీ స్టూడియోస్ తగ్గింది. ఓటీటీ హక్కులు కాకుండా, వాళ్లు శాటిలైట్ రైట్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారని తెలిసింది.
ఇక ఇప్పుడు ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో రేస్లోకి వచ్చింది. అమెజాన్తో డీల్స్ చివరి దశలో చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ డీల్ ముగిస్తే, నిర్మాతలు పూర్తి ఇన్వెస్ట్మెంట్ రికవరి చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంది. డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మునుపటి హిట్స్ 'ఎఫ్2', 'సంక్రాంతికి వస్తున్నాం'లా ఈ మూవీ కూడా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకుంటుందని మేకర్స్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. మొదటి సాంగ్ 'మీసాల పిల్ల'కు ఫుల్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ పాట హూక్ స్టెప్ ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్గా మారింది.
'ది రాజా సాబ్'
2023లో సలార్ సినిమాతో ప్రభాస్ మళ్లీ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. మారుతి దర్శకత్వంలో దాదాపు రూ. 400 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో హారర్-కామెడీ జాన్రాలో రాజాసాబ్ తెరకెక్కుతోంది. ఇందులో ప్రభాస్ డ్యూయల్ రోల్స్లో కనువిందు చేయనున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. మాళవికా మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్లు కీలక పాత్రలు కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా థియేట్రికల్ డీల్స్ కూడా ముగుస్తున్నాయి.
డిజిటల్ రైట్స్కు నెట్ఫ్లిక్స్, ప్రైమ్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లు పోటీ పడుతున్నాయి. కానీ, మేకర్స్ చెబుతున్న రేట్కు ఓటీటీ సంస్థలు అడుగుతున్న రేట్కు భారీ తేడా ఉన్నట్లు తెలస్తోంది. ఏదేమైనా నవంబర్ చివరి వారం వారంలోపు ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం జనవరి 9న థియేటర్లలోకి రానుండగా, 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' 12న విడుదల కానుంది. దీంతో మరోసారి పండగకు బాక్సాఫీస్ రేసు గట్టిగానే ఉండనుందని అర్ధమవుతుంది.
