మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ వచ్చేసింది- వింటేజ్ మెగాస్టార్ ఈజ్ బ్యాక్

January 4, 2026

Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer : మెగాస్టార్ చిరంజీవి - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో తెరకెక్కిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ట్రైలర్​ను మేకర్స్ ఆదివారం గ్రాండ్​గా లాంఛ్ చేశారు. ఇందులో డైరెక్టర్ అనిల్ మార్క్ కనిపించింది.

నయనతార హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. ఇందులో విక్టరీ వెంకేటేశ్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, గ్లింప్స్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందిస్తుండగా షైన్ స్క్రీన్ బ్యానర్​పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఈ సినిమా సంక్రాతి కానుకగా జనవరి 12న గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది.

