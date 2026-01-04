మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ వచ్చేసింది- వింటేజ్ మెగాస్టార్ ఈజ్ బ్యాక్
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు ట్రైలర్ రిలీజ్
ManaShankaraVaraPrasadGaru TRAILER (Source : Movie Poster)
Published : January 4, 2026 at 4:09 PM IST
Mana Shankara Vara Prasad Garu Trailer : మెగాస్టార్ చిరంజీవి - అనిల్ రావిపూడి కాంబోలో తెరకెక్కిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా ట్రైలర్ వచ్చేసింది. ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ను మేకర్స్ ఆదివారం గ్రాండ్గా లాంఛ్ చేశారు. ఇందులో డైరెక్టర్ అనిల్ మార్క్ కనిపించింది.
నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. ఇందులో విక్టరీ వెంకేటేశ్ అతిథి పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఇప్పటికే రిలీజైన టీజర్, గ్లింప్స్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందిస్తుండగా షైన్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి నిర్మించారు. ఈ సినిమా సంక్రాతి కానుకగా జనవరి 12న గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది.