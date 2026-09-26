జేసన్ సంజయ్ని చూస్తుంటే 90'sలో విజయ్లానే ఉన్నాడు: చిరంజీవి
సిగ్మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు హాజరైన చిరంజీవి - సందీప్ కిషన్ తనకు అభిమాని అని వెల్లడి - విజయ్ ఫ్యామిలీతో తనకు మంచి అనుబంధం ఉందన్న మెగాస్టార్
Published : September 26, 2026 at 8:18 AM IST
Chiranjeevi Speech At Sigma Pre Release Event: యువతరం సినిమాలకు ప్రోత్సాహం అందించాలనే ప్రీ రిలీజ్ వేడుకలకు వస్తుంటాను అన్నారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. అది శ్రమగా కాకుండా తన బాధ్యతగా భావిస్తానని ఆయన అన్నారు. శుక్రవారం రాత్రి హైదరాబాద్లో సిగ్మా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన హీరో సందీప్ కిషన్, జేసన్ సంజయ్ గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు.
'కథానాయకుడిగా విజయ్, వాళ్ల నాన్న ఎస్. ఎ. చంద్రశేఖర్ డైరెక్టర్గా ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగారు. జేసన్ సంజయ్ తాత డైరెక్టర్గా నాతో 'చట్టానికి కళ్లు లేవు', 'దేవాంతకుడు' సినిమాలు చేశారు. ఆయన మనవడు, విజయ్ కుమారుడు జేసన్ సంజయ్ కూడా దర్శకుడిగా సిగ్మా చిత్రంతో అదే స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకుంటాడని ఆశిస్తున్నాను. ఇక ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు రావడానికి కారణం సందీప్ కిషన్. తను ఎప్పట్నుంచో నాకు అభిమాని. జేసన్ని చూస్తుంటే 90ల్లో విజయ్ మాదిరిగా కనిపించాడు. ఫస్ట్ నుంచీ డైరెక్షన్, రైటింగ్పై ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పాడు. ఏడాది ద్వితీయార్థంలో తెలుగు సినిమాలు వరుస విజయాలను అందుకుంటున్నాయి. అదే పరంపరని కంటిన్యూ చేస్తూ సిగ్మా మూవీ కూడా మంచి హిట్ అవుతుందని ఆశిస్తున్నా' అని చిరంజీవి పేర్కొన్నారు.
ఇక సందీప్ కిషన్ గురించి మాట్లాడుతూ ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ సినిమాలు చేశాడని అన్నారు. ఒకే మూసలో ఉండిపోకుండా ప్రత్యేకతను ప్రదర్శిస్తే ఇండస్ట్రీ నుంచి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుందన్నారు. సినీ పరిశ్రమకు కొత్త తరం రావాలని కోరారు. మంచి స్టోరీ ఉందంటే భాషతో సంబంధం లేకుండా తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారని గుర్తు చేశారు. జేసన్ సంజయ్ ఈ సినిమాతో మంచి విజయాన్ని సాధిస్తారని చిరంజీవి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అదే విధంగా సిగ్మా డైరెక్టర్ జేసన్ సంజయ్ మాట్లాడుతూ 'ఇది యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా. ప్రతి ఒక్కరికీ కనెక్ట్ అవుతుందన్నారు. తనపై నమ్మకం పెట్టుకుని ఈ సినిమా చేసిన హీరో సందీప్ కిషన్, హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లాకు ధన్యావాదాలను తెలియజేశారు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ ఈ సినిమాకు మంచి బ్యాగ్రౌండ్ అందించారన్నారు. చిరంజీవి ఈ వేడుకకు రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందన్నారు. ఇది తనలాంటి కొత్త డైరెక్టర్స్కి మరింత ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తుందని జేసన్ సంజయ్ పేర్కొన్నారు.
చిరంజీవిని కొనియాడిన సందీప్ కిషన్
అంతేకాకుండా హీరో సందీప్ కిషన్ చిరంజీవి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కు రావడంపై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. తనకి, తన ముందు తరానికి, ఆ తర్వాత తరానికి కూడా చిరంజీవి గురువు లాంటి వారని అన్నారు. ప్రేక్షకులు ఇచ్చిన ప్రేమాభిమానాలను తిరిగి వారికి ఎలా అందివ్వాలనే దానిపై ఆయనే తనకు స్ఫూర్తి అని సందీప్ కిషన్ వివరించారు. కొత్త డైరెక్టర్స్కి ఆయన ఇచ్చే సపోర్ట్ ఎంతో గొప్పదని అన్నారు. ఈ సినిమాను జేసన్ సంజయ్ ముందు దుల్కర్ సల్మాన్తో తీయాలనుకున్నారు. కానీ ఆయన బిజీగా ఉండటంతో జేసన్ నాకు ఈ స్టోరీని వినిపించారు. ఇంత మంది యాక్టర్స్ ఉండగా నేనెందుకు అని అడిగినప్పుడు సంజయ్ చెప్పిన మాటలు నన్ను ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఆ తర్వాత నా 16 సంవత్సరాల కెరీర్కు తగిన ఫలితం ఇదనే అభిప్రాయం కలిగింది.
సిగ్మా విషయానికొస్తే ఇందులో రాజు సుందరం, సంపత్ రాజ్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. దీనికి తమన్ సంగీతమందిస్తున్నారు. కృష్ణన్ వసంత్ ఛాయాగ్రాహకుడిగా వ్యవహరించారు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్పై సుభాస్కరణ్ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే పలుమార్లు వాయిదా పడిన ఈ మూవీ ఎట్టకేలకు అక్టోబర్ 2న గాంధీ జయంతి సందర్భంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
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