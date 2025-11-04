'ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది?' ఎక్స్లో రామ్ చరణ్ !
'పెద్ది' ఫస్ట్ సాంగ్పై హైప్ ! రామ్ చరణ్ పోస్ట్తో ఫ్యాన్స్లో జోష్
Published : November 4, 2025 at 11:00 AM IST
Ram Charan X Post: రామ్ చరణ్ - బుచ్చిబాబు సానా కాంబినేషన్లో రూపొందుతున్న చిత్రం 'పెద్ది'. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన గ్లింప్స్తో పాటు జాన్వీ కపూర్ ఫస్ట్ లుక్, పాత్ర పేరును ఇప్పటికే రివీల్ చేయగా భారీగా పైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ సింగిల్ గురించి సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ నడుస్తోంది. రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో జరగనున్న రెహమాన్ మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్లో ఈ పాటను రిలీజ్ చేయనున్నారనే వార్త వైరల్గా మారింది.
ఈ వార్తలకు తోడు తాజాగా రామ్ చరణ్ చేసిన పోస్ట్ దానికి మరింత బలాన్ని చేకూర్చింది. చరణ్ ఎక్స్ (Twitter) వేదికగా షేర్ చేసిన ఒక ఫోటోలో ఏఆర్. రెహమాన్, బుచ్చిబాబు, మోహిత్ చౌహాన్ కనిపిస్తున్నారు. ముగ్గురూ బ్లాక్ డ్రెస్లోనే ఉండటంతో విజువల్ స్టైలిష్గా కనిపిస్తోంది. ఫొటోకి క్యాప్షన్గా రామ్ చరణ్ – "ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది?" అంటూ ముగ్గురినీ ట్యాగ్ చేయడం ఫ్యాన్స్లో మరింత ఆసక్తి పెంచింది.
What's cooking, guys?🤔🤗@BuchiBabuSana @arrahman sir @_MohitChauhan ji pic.twitter.com/HB9T5bnXkJ— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) November 3, 2025
ఇప్పటికే డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు ఈ సినిమా ఫస్ట్ సాంగ్ పేరు 'చికిరి' అని వెల్లడించారు. చరణ్ ఈ ఫొటో షేర్ చేయడంతో ఆ పాటపై అంచనాలు మరింత పెరిగాయి. టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, ఈ పాట ప్రత్యేక వీడియోను ఇప్పటికే షూట్ చేశారు. త్వరలోనే మేకర్స్ ఈ పాటను విడుదల చేసే అవకాశం ఉందని టాక్. ప్రస్తుతం 'చికిరి' సాంగ్ గ్లింప్స్ చూసేందుకు మెగా అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ పాట చుట్టూ బజ్ తారాస్థాయికి చేరుకుంది.