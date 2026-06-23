థియేటర్లలో పాప్కార్న్ ధరలు తగ్గిస్తే బాగుంటుంది: రామ్చరణ్
పాప్కార్న్ ధరలపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేసిన రామ్చరణ్ - అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో దొరికే వినోదం సినిమానే అని వెల్లడి
Published : June 23, 2026 at 2:21 PM IST
Ramcharan About Popcorn prices: సగటు తెలుగు సినీ ప్రేక్షకుడు థియేటర్లకు వెళ్లడానికి ఎదరవుతున్న ప్రధాన సమస్యల్లో పాప్కార్న్ ఒకటి. టికెట్ ధరను మించి పాప్కార్న్ రేటు ఉండటంతో సామాన్యుడు థియేటర్లకు వెళ్లలేని పరిస్థితి నెలకొంది. తాజాగా గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఇదే అంశంపై స్పందించారు. దిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన ఓ సమ్మిట్లో పాల్గొన్న రామ్చరణ్ సినిమా రంగం, తన వ్యక్తిగత జీవితం సహా పలు అంశాలపై పలు ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. ముఖ్యంగా థియేటర్లలో పాప్కార్న్ ధరలు తగ్గిస్తే బాగుంటుందని రామ్చరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు. రేట్లు కొంచెం తగ్గితే ప్రేక్షకులకు మరింత ఉపశమనం కలుగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు. రామ్ చరణ్ లాంటి స్టార్ హీరో తినుబండారాల ధరలపై సామాన్యుడి మనసులోని మాటను దిల్లీ వేదికపై ప్రస్తావించడం గమనార్హం. డైరెక్టర్ తేజ లాంటి టాలీవుడ్ సీనియర్లు చాలామంది థియేటర్లలో పాప్కార్న్ ధరలు తగ్గించాలని చాలా ఏళ్లుగా కోరుతున్నారు. తాజాగా గ్లోబల్ స్టార్ ఇదే విషయాన్ని ప్రస్తావించడంతో పాప్కార్న్ ధరల అంశం మరోసారి చర్చనీయాంశంగా మారింది.
అలాగే, మరికొన్ని అంశాలపై కూడా రామ్ చరణ్ మాట్లాడారు. ఇప్పటికీ దేశంలో అత్యంత తక్కువ ఖర్చుతో దొరికే వినోదం సినిమానే అని రామ్ చరణ్ అన్నారు. ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో ఓటీటీ వంటి పలు వినోద ప్లాట్ఫారమ్లు విపరీతంగా పెరిగిపోయినప్పటికీ, థియేటర్ అనుభూతికి ప్రత్యామ్నాయం లేదన్నారు. సినిమా అనేది ఓ భావోద్వేగమన్నారు. కథలో బలం ఉండి, ఒక అద్భుతమైన సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చినప్పుడు జనాలు కచ్చితంగా థియేటర్లకు తరలివస్తారని రామ్చరణ్ పేర్కొన్నారు. దేశాన్ని ఏకం చేసే సినిమాలు రావడం స్వాగతించదగ్గ విషయమని పేర్కొన్నారు.