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వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ ఔట్- డిఫరెంట్ లుక్స్​తో అలరిస్తున్న మెగా హీరో

వరుణ్​తేజ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'కొరియన్ కనకరాజు' - ఆగస్టు 7న ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్న హారర్ కామెడీ

korian kanakaraju Trailer
korian kanakaraju Trailer (Source: Movie Poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 1, 2026 at 4:10 PM IST

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korian kanakaraju Trailer : మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. మెగాపవర్​స్టార్ రామ్​చరణ్ తన ఎక్స్​ ఖాతాలో ఈ మూవీ ట్రైలర్​కు చెందిన పోస్టర్​ను రిలీజ్ చేసి మూవీ టీమ్​కు తన విషెస్​ను తెలియజేశారు. థ్రిల్, హాస్యం, హారర్ అంశాల కలయికలో మూవీని తెరకెక్కించినట్లు ట్రైలర్​ను చూస్తే అర్థమవుతుంది. "వాడు నరకానికి పోకుండానే, అది ఎట్లుంటదో చూపిస్తా!" అని వరుణ్ తేజ్ చెప్పే డైలాగ్స్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తున్నాయి. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్​లో వరుణ్ కనిపిస్తున్న తీరు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. దాంతో మెగాఫ్యాన్స్ ఫుల్​ఖుషీగా ఉన్నారు.

వరుణ్​తేజ్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'కొరియన్ కనకరాజు' చిత్రాన్ని మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో వరుణ్​కు జోడీగా రితికా నాయక్ కనిపించనున్నారు. కమెడియన్ సత్య, సునీల్, తదితరులు ఇందులో కీలకపాత్రలను పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సాయిబాబు జాగర్లమూడి, రాజీవ్​రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించగా స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ తమన్ స్వరాలను సమకూర్చగా, ఆగస్టు7 నుంచి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

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