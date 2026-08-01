వరుణ్ తేజ్ 'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ ఔట్- డిఫరెంట్ లుక్స్తో అలరిస్తున్న మెగా హీరో
వరుణ్తేజ్ లేటెస్ట్ మూవీ 'కొరియన్ కనకరాజు' - ఆగస్టు 7న ఆడియెన్స్ ముందుకు రానున్న హారర్ కామెడీ
Published : August 1, 2026 at 4:10 PM IST
korian kanakaraju Trailer : మెగా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'కొరియన్ కనకరాజు' ట్రైలర్ వచ్చేసింది. మెగాపవర్స్టార్ రామ్చరణ్ తన ఎక్స్ ఖాతాలో ఈ మూవీ ట్రైలర్కు చెందిన పోస్టర్ను రిలీజ్ చేసి మూవీ టీమ్కు తన విషెస్ను తెలియజేశారు. థ్రిల్, హాస్యం, హారర్ అంశాల కలయికలో మూవీని తెరకెక్కించినట్లు ట్రైలర్ను చూస్తే అర్థమవుతుంది. "వాడు నరకానికి పోకుండానే, అది ఎట్లుంటదో చూపిస్తా!" అని వరుణ్ తేజ్ చెప్పే డైలాగ్స్ సినిమాపై అంచనాలను పెంచేస్తున్నాయి. ఇందులో రెండు డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్లో వరుణ్ కనిపిస్తున్న తీరు ప్రేక్షకులను అలరిస్తుంది. దాంతో మెగాఫ్యాన్స్ ఫుల్ఖుషీగా ఉన్నారు.
వరుణ్తేజ్ కథానాయకుడిగా నటించిన 'కొరియన్ కనకరాజు' చిత్రాన్ని మేర్లపాక గాంధీ డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇందులో వరుణ్కు జోడీగా రితికా నాయక్ కనిపించనున్నారు. కమెడియన్ సత్య, సునీల్, తదితరులు ఇందులో కీలకపాత్రలను పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని సాయిబాబు జాగర్లమూడి, రాజీవ్రెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించగా స్టార్ మ్యూజిక్ కంపోజర్ తమన్ స్వరాలను సమకూర్చగా, ఆగస్టు7 నుంచి థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.
#KoreanKanakaraju trailer is an absolute laugh riot from start to finish!@IAmVarunTej is fantastic and slips into the role with such ease 🤗🤗🤗@GandhiMerlapaka seems to have packed this one with loads of entertainment. Satya is in top form, @RitikaNayak_ looks lovely!… pic.twitter.com/363PAAgowg— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) August 1, 2026