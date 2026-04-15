వరుణ్ తేజ్కు గాయం- ఆసుపత్రిలో చికిత్స
Published : April 15, 2026 at 1:02 PM IST
Varun Tej Injury : మెగా హీరో వరుణ్తేజ్కు గాయమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆయన లేటెస్ట్ సినిమా బరి కోసం కొంతకాలంగా వరుణ్ వాలీబాల్ శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా కాలికి గాయం అయినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో ఆయనకు ఆసుపత్రిలో సర్జరీ జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. వైద్యులు ఆయనకు కొన్ని వారాలు విశ్రాంతిని సూచించారట. అయితే గాయం అంత పెద్దదేమీ కాదని తెలుస్తోంది. దీంతో మెగాఫ్యాన్స్ ఊపిరిపీల్చుకున్నారు.
కాగా, వరుణ్ ప్రస్తుతం వంశీ యదు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కనున్న బరి సినిమా కోసం తీవ్రంగా కష్టపడుతున్నారు. వాలీబాల్ ఆట నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కనుంది. ఇందులో వరుణ్ వాలీబాల్ ప్లేయర్గా కనిపించనున్నారు. అందుకోసం కొద్ది రోజులుగా ఆ క్రీడలో శిక్షణ తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా గాయపడ్డారని తెలుస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఆయన సోదరి నిహారిక పింక్ ఎలిఫెంట్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.