2026లో మెగా హీరోల మేనియా- సంక్రాంతి నుంచి వేసవి దాకా వరుస సినిమాలు!

మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులకు గుడ్​ న్యూస్​ - 2026లో భారీ లైన్​ అప్​!

2026 Mega Line Up
2026 Mega Line Up (Movie Posters)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 10, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
2026 Mega Line Up : మెగా ఫ్యామిలీ అభిమానులకు గుడ్​ న్యూస్​. వచ్చే ఏడాది మెగా హీరోల నుంచి వరుస సినిమాలు రానున్నాయి. అభిమానులు కూడా కొత్త సంవత్సరం కోసం ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముందుగా మెగాస్టార్ చిరంజీవి 'మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు' రానుంది. 2026లో మెగా హీరోల నుంచి రానున్న మొదటి చిత్రం ఇదే. ఆ తర్వాత రామ్​చరణ్ 'పెద్ది' రెడీ అవుతుంది. ఇక వేసవిలో పవర్ స్టార్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' రిలీజ్​కు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. అంటే రానున్న ఏడెనిమిది నెలల్లోనే ముగ్గురు మెగా హీరోల సినిమాలు థియేటర్లలోకి రానున్నాయన్నమాట. ఇది ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్ కిక్ ఇస్తుంది.

ఈ చిత్రాల విడుదలకు ముందే, చిరు రామ్​చరణ్ సినిమాల నుంచి వచ్చిన ఫస్ట్ సింగిల్స్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ పాటలు విడుదలైన కొద్ది సమయంలోనే వైరల్​ అవ్వడంతో పాటకు భారీ హైప్​ పెరిగింది. చిరంజీవి 'మన శంకర్ వర ప్రసాద్ గారు' నుంచి మీసాల పిల్ల పాట చార్ట్‌బస్టర్‌గా మారింది. సంగీత ప్రియుల నుంచి సానుకూల స్పందనలను అందుకుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన ఈ సాంగ్ పెద్ద హిట్‌గా మారింది. ఈ బ్లాక్‌బస్టర్ పాట ఇప్పుడు సినిమాపై భారీ అంచనాలను నెలకొల్పింది.

మెగా అభిమానుల ఉత్సాహాన్ని కొనసాగిస్తూ, రామ్ చరణ్ 'పెద్ది' నుంచి ఎఆర్ రెహమాన్ మ్యూజిక్​ అందించిన మొదటి పాట చికిరి చికిరి రీసెంట్​గా రిలీజ్​ అయ్యింది. ఈ పాట పాన్ఇండియా వైడ్​గా మంచి రెస్పాన్స్​ అందుకుంది. రెండు రోజుల క్రితం విడుదలైన వెంటనే ఈ పాట టాప్ ట్రెండింగ్​లో నిలిచింది. ఇందులో చెర్రీ హుక్ స్టెప్​కు భారీ స్థాయిలో రెస్పాన్స్ వస్తుంది. ​ఇప్పుడు ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో ఆ స్టెప్పులకే వేలల్లో రీల్స్ చేస్తున్నారు.

పవన్ కల్యాణ్ కాప్ డ్రామా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ నుంచి అప్డేట్ ఇచ్చేందుకు మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలి పాటను రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు. హరీశ్​ శంకర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రానికి దేవి శ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందించారు. ఈ పాట గబ్బర్ సింగ్ కాంబినేషన్‌పై ఉన్న హైప్‌కు అనుగుణంగా ఉంటుందని వారు ఆశిస్తున్నారు. డిఎస్పీ గతంలో పవన్ కల్యాణ్‌కు చార్ట్‌బస్టర్ ట్యూన్‌లను అందించారు. ఇక ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ లోని తన మొదటి పాటతో మెగా హిట్ స్ట్రీక్​ను దేవీ కొనసాగిస్తాడా? లేదా అన్నది చూడాల్సి ఉంది?

ఇలా మూడు సినిమాలు రెడీ అవవుతున్నాయి. మరోవైపు, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో వరుణ్ తేజ్ ఓ సినిమా చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇది కూడా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటుంది. ఈ సినిమా కూడా వచ్చే ఏడాదే రిలీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దీంతో 2026 మెగా ఫ్యాన్స్​కు పండగే అని చెప్పవచ్చు!

