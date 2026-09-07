'టాక్సిక్'కు ఓటీటీ షాక్- రూ.150 కోట్ల నుంచి రూ. 30 కోట్లకు పడిపోయిన డీల్!
యశ్ టాక్సిక్ ఓటీటీ రైట్స్కు కొత్త చిక్కులు - బాక్సాఫీసు వద్ద ప్లాప్ టాక్ అందుకోవడంతో ఆసక్తి చూపని ఓటీటీ సంస్థలు
Published : September 7, 2026 at 5:01 PM IST
Toxic Movie OTT Rights: రాకింగ్ స్టార్ యష్, గీతూ మోహన్దాస్ కాంబోలో తెరకెక్కిన ‘టాక్సిక్' మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో విజయం సాధించలేకపోయింది. ఇదే సమయంలో ఓటీటీ మార్కెట్లోనూ ఈ మూవీ మేకర్స్కు మరో ఎదురుదెబ్బ తగినట్లు తెలుస్తోంది. భారీ అంచనాలు, భారీ తారాగణం, రూ. 400 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కుల ధరలు ఒక్కసారిగా నేలచూపులు చూశాయి. సినిమా ప్లాప్ టాక్ తెచ్చుకోవడంతో విడుదల కావడానికి ముందు రూ. 150 కోట్లకు పైగా ఉన్న ఓటీటీ ఆఫర్, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ.30 కోట్లకు పడిపోయినట్లు ట్రేడ్ వర్గాల్లో చర్చ నడుస్తోంది.
కేజీఎఫ్ చిత్రాల హీరో యష్ నుంచి వస్తున్న సినిమా కావడంతో ‘టాక్సిక్’పై విడుదలకు ముందు భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. కైరా అద్వానీ, నయనతార వంటి ప్రముఖ తారలు నటించడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్పై బిజినెస్ పరంగా భారీ హైప్ నడిచింది. సినిమా థియేటర్లలోకి అడుగుపెట్టడానికి ముందే, ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్ ఒకటి మేకర్స్ను సంప్రదించి సుమారు రూ.150 కోట్ల భారీ ఆఫర్ను ముందు ఉంచినట్లు సమాచారం. అయితే మేకర్స్ మాత్రం రూ. 200 కోట్లు వరకు కావాలని చిత్రబృందం కోరడంతో ఆ డీల్ ఓకే కాలేదని సమాచారం. బాక్సాఫీస్ వద్ద సినిమా కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టిస్తుందని, విడుదలైన తర్వాత సదరు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ అనుకున్న విధంగా రూ.200 కోట్లు ఇస్తుందని మేకర్స్ అనుకున్నారు.
🚨 #Toxic OTT DEAL FACES A MASSIVE SETBACK! 😳📉— SKY Cinema Prime 👑 (@MRSKY1782) September 7, 2026
The digital buzz around #Yash’s #Toxic has reportedly taken a major hit following its underwhelming theatrical performance.
💰 Earlier OTT expectations were said to be around ₹150 Cr, but reports now suggest the offers have… pic.twitter.com/e9HnxoAKqX
సినిమా విడుదల తర్వాత మేకర్స్ అంచనాలు తప్పాయి. భారీ అంచనాల నడుమ ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ‘టాక్సిక్’ సినిమాకు మొదటి రోజు నుంచే నెగెటివ్ రివ్యూలు, మిశ్రమ స్పందన వచ్చాయి. మౌత్ టాక్ బాగా లేకపోవడంతో వీకెండ్ తర్వాత బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్షన్లు అకస్మాత్తుగా పడిపోయాయి. థియేటర్లలో సినిమా డిజాస్టర్ కావడంతో ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్ల ఆలోచన కూడా మారిపోయింది. దీంతో ఓటీటీ సంస్థలు ఈ మూవీ డిజిటల్ రైట్స్ కోసం పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదన్న టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అన్ని భాషలకు సంబంధించిన పోస్ట్-థియేట్రికల్ డిజిటల్ హక్కుల కోసం స్ట్రీమింగ్ కోసం 'జీ5' సంస్థ రూ.30 కోట్లు ఆఫర్ చేసినట్లు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. సినిమా విడుదలకు ముందు రూ.150 కోట్ల ఆఫర్ రిజెక్ట్ చేసిన నిర్మాతలు ఇప్పుడు రూ.30కోట్లు ఆఫర్ రావడం గమనార్హం. అయితే మేకర్స్ ఇంకా ఈ రూ.30కోట్లకు ఓకే చెప్పలేదని సమాచారం.
ఇదే సమంయలో ఈ మూవీ భారీ నష్టాల నుంచి కొంతవరకు గట్టెక్కడానికి, ఓటీటీ మార్కెట్లో మెరుగైన ధరను రాబట్టుకోవడానికి చిత్ర యూనిట్ ఇప్పుడు కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కోసం సినిమాను పూర్తిగా కొత్త ఎడిట్ చేయాలని మేకర్స్ తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నారట. థియేట్రికల్ వెర్షన్లో ఉన్న కొన్ని అంశాలను తొలగించి, ఓటీటీ ప్రేక్షకులకు నచ్చే విధంగా కొత్త కట్ను సిద్ధం చేస్తే డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఎక్కువ మొత్తాన్ని చెల్లించే అవకాశం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనిపైనే అంతర్గతంగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి.
శాటిలైట్ రైట్స్ కూడా!
కేవలం ఓటీటీ డిజిటల్ రైట్స్ మాత్రమే కాకుండా, టీవీ శాటిలైట్ రైట్స్ విషయంలోనూ టాక్సిక్ మేకర్స్కు పెద్ద చిక్కే వచ్చిపడినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. సినిమాలో రక్తపాతం, బోల్డ్ సీన్స్ ఎక్కువగా ఉండటంతో సెన్సార్ బోర్డు దీనికి 'ఏ' సర్టిఫికెట్ను జారీ చేసింది. అందువల్ల ప్రముఖ టీవీ ఛానెల్స్ దీని శాటిలైట్ రైట్స్ను కొనడానికి కూడా ఇంట్రెస్ట్ చూపడం లేదని సమాచారం. దీంతో ఈ మూవీకి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ నుంచి వచ్చే ఆదాయం కూడా లిమిటెడ్గానే ఉంటుందేమోనని సినీ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
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