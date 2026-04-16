'క్లాప్ కూడా కొట్టలేదు, అప్పుడే OTT డీల్ క్లోజ్​'- అనిల్ రావిపూడి బ్రాండ్ వ్యాల్యూ ఇది!

అనిల్ రావిపూడి డైరెక్షన్​లో వెంకటేశ్, కల్యాణ్ రామ్ మల్టీస్టారర్ - షూటింగ్ షురూ కాకముందే భారీ బిజినెస్!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : April 16, 2026 at 2:06 PM IST

Updated : April 16, 2026 at 2:11 PM IST

Anil Ravipudi Latest Movie News : టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి సినిమా మేకింగ్​కు సపరేట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. అతి తక్కువ టైమ్​లో, పరిమిత బడ్జెట్​లోనే సినిమా తీసి బాక్సాఫీస్ వద్ద హిట్ కొట్టడం అనిల్​కే సాధ్యమవుతుంది. ఆయన ప్రొడ్యూసర్ల డైరెక్టర్ అని ఇండస్ట్రీలో అంటుంటారు. ఇప్పుడు అది మరోసారి నిరూపితమైంది. అనిల్ ప్రస్తుతం దగ్గుబాటి వెంకటేశ్- నందమూరి కల్యాణ్ రామ్​ మల్టీస్టారర్ తెరకెక్కించే పనిలో ఉన్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్​మెంట్ నుంచే మంచి బజ్ క్రియేటైంది. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ షూటింగ్ ప్రారంభం కాకముందే అభిమానులు, ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ ఉత్సాహాన్ని నింపింది. ఈ చిత్రం గురించి మాట్లాడితే చాలు ఫ్యాన్స్​లో ఆసక్తి పెరిగిపోతోంది.

ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ఇంకా సెట్స్​పైకి వెళ్లకముందే ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రముఖ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్​ఫామ్ జీ5 భారీ ధరకు ఈ సినిమా డిజిటల్ హక్కులను కొనుగోలు చేసినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. అనిల్ రావిపూడి సినిమాలపై డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్‌లకు ఉన్న క్రేజ్​ను ఈ డీల్ స్పష్టం చేస్తోంది. ఆయన గత సినిమాలు ఇటు థియేటర్లలోతోపాటు అటు ఓటీటీలోనూ సూపర్ హిట్ సాధించి, అనేక రికార్డులు బద్దలు కొట్టాయి. అందుకే ఇప్పుడు ఈ మల్టీస్టారర్ పట్టాలెక్కకముందే ఓటీటీ డీల్ క్లోజ్ అయ్యింది! ఇది అనిల్ రావిపూడి బ్రాండ్ వ్యాల్యూను తెలియజేస్తుంది.

మిగత దర్శకులలో పోలిస్తే అనిల్ మేకింగ్ డిఫరెంట్​గా ఉంటుంది. అందుబాటులో ఉన్న వనరులను ఉపయోగించుకుంటూ పర్ఫెక్ట్​గా సినిమా తీస్తుంటారు. ముందుగా అనుకున్న బడ్జెట్​లోనే సినిమా పూర్తి చేసేలా ప్రయత్నిస్తారు. నిర్మాత పెట్టిన బడ్జెట్​కు రెట్టింపు లాభాలు ఎలా తీసుకురావాలనిదే అనిల్ ఆలోచిస్తారు. అందుకే ఆయనను ఇండస్ట్రీలో నిర్మాతల డైరెక్టర్ అని అంటారు. ఆయన కెరీర్​లో ఇప్పటిదాకా తీసిన తొమ్మిది సినిమాలు కూడా అలానే హిట్ అయ్యాయి. ప్రతీ సినిమాకు మంచి లాభాలు వచ్చాయి.

​ఈ మల్టీస్టారర్​లో దగ్గుబాటి వెంకటేశ్, నందమూరి కళ్యాణ్​రామ్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ ఇద్దరు హీరోలకు మంచి ఫ్యాన్ బేస్‌ ఉంది. ఈ కాంబినేషన్​కి మరో ప్రత్యేకత ఉంది. అనిల్​ రావిపూడి డైరెక్షన్​లో ఇప్పటికే ఈ ఇద్దరు హీరోలు హిట్​ని​ తమ ఖాతాలో వేసుకున్నారు. సాధారణంగా మల్టీస్టారర్ సినిమాలపై ప్రేక్షకులు ఎప్పుడూ భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంటారు. ఇక అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో సినిమా అనగానే మరో లెవల్​లో ఉంటుందని సినీ ప్రియుల అభిప్రాయం.

ఈ సినిమా 2026 జూన్ చివరి వారంలో హైదరాబాద్‌లో షూటింగ్ ప్రారంభం కానున్నట్లు సమాచారం. మూడు షెడ్యూల్స్‌లోనే చిత్రాన్ని పూర్తి చేయాలని నిర్మాతలు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమాకు సంబధింంచి నటీనటుల ఎంపిక, సాంకేతిక బృందం ఏర్పాటు, ప్రీ-ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మరో ఉత్సాహాకరమైన విషయమేమిటంటే ఈ సినిమాను 2027 సంక్రాంతికి గ్రాండ్‌గా విడుదల చేయాలని చిత్రబృందం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

తెలుగు సినిమాలకు సంక్రాంతి అతి పెద్ద ఫెస్టివల్ సీజన్. ఈ సమయంలో సినిమా రిలీజ్ చేస్తే పండగ అడ్వాంటేజ్ కలిసొస్తుందని మేకర్స్ నమ్ముతారు. అనిల్ రావిపూడి ఇప్పటికే పండుగ వాతావరణానికి సరిపోయే వినోదాత్మక కుటుంబ చిత్రాలను అందించడంలో సూపర్ స్పెషలిస్ట్‌గా మారారు. ఇది అనిల్ రావిపూడి వెంకటేశ్​​ మధ్య ఐదో సినిమా, వెంకటేశ్​ గత నాలుగు చిత్రాలు అన్నీ విజయం సాధించాయి. అదే సమయంలో కల్యాణ్ రామ్‌తో కూడా అనిల్​ రావిపూడి ఇంతకుముందే ఓ సినిమా తీసి హిట్​ కొట్టారు.

