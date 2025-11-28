OTTలోకి 'మాస్ జాతర'- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
రవితేజ, శ్రీలీలా నటించిన మాస్ జాతర ఇకపై ఓటీటీలోకి
Published : November 28, 2025 at 11:15 AM IST
Mass Jathara OTT Release: టాలీవుడ్ స్టార్ మాస్ మహారాజ్ రవితేజ, శ్రీలీల నటించిన చిత్రం 'మాస్ జాతర'. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 31న ప్రేక్షకుల ముందికు వచ్చింది. ఈ మూవీకి ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా రెస్పాన్స్ రాకపోయినా, రవితేజ యాక్టింగ్కి మాత్రం ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయ్యిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీపై అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. మరి ఎక్కుడ స్ట్రీమింగ్ అవుతుందో తెలుసా?
ఓటీటీలోకి
రవితేజ- శ్రీలీల కలిసి నటించిన రెండో సినిమా 'మాస్ జాతర'. ఇందులో రవితేజ పోలీస్ అధికారి పాత్రలో సందడి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్ నెట్ఫిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నవంబర్ 28 నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాగా, ఈ జోడీ ఇదివరకు 2022లో 'ధమాకా'లో నటించింది. ఆ సినిమాతో రవితేజ రూ.100 కోట్ల క్లబ్లో చేరారు.
మరో నాలుగు భాషల్లో
ఈ మూవీ కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ ఓటీటీలో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో విలన్గా నవీన్ చంద్ర నటించగా, సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్, సముద్రఖని, తారక్ పొన్నప్ప, హైపర్ ఆది కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఫార్య్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.