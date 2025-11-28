OTTలోకి 'మాస్​ జాతర'- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?

ETV Bharat / entertainment

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 28, 2025 at 11:15 AM IST

1 Min Read
Mass Jathara OTT Release: టాలీవుడ్ స్టార్​ మాస్​ మహారాజ్​ రవితేజ, శ్రీలీల నటించిన చిత్రం 'మాస్​ జాతర'. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా అక్టోబర్​ 31న ప్రేక్షకుల ముందికు వచ్చింది. ఈ మూవీకి ప్రేక్షకుల నుంచి పెద్దగా రెస్పాన్స్​ రాకపోయినా, రవితేజ యాక్టింగ్​కి మాత్రం ఫ్యాన్స్​ ఫిదా అయ్యిపోయారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా ఓటీటీపై అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. మరి ఎక్కుడ స్ట్రీమింగ్​​ అవుతుందో తెలుసా?

ఓటీటీలోకి
రవితేజ- శ్రీలీల కలిసి నటించిన రెండో సినిమా 'మాస్​ జాతర'. ఇందులో రవితేజ పోలీస్​ అధికారి పాత్రలో సందడి చేశారు. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ప్రముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్​ఫామ్​ నెట్​ఫిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. నవంబర్​ 28 నుంచే అందుబాటులోకి వచ్చింది. కాగా, ఈ జోడీ ఇదివరకు 2022లో 'ధమాకా'లో నటించింది. ఆ సినిమాతో రవితేజ రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లో చేరారు.

మరో నాలుగు భాషల్లో
ఈ మూవీ కేవలం తెలుగులోనే కాకుండా హిందీ, తమిళం​, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లోనూ ఓటీటీలో విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాలో విలన్​గా నవీన్​ చంద్ర నటించగా, సీనియర్ నటుడు రాజేంద్ర ప్రసాద్​, సముద్రఖని, తారక్​ పొన్నప్ప, హైపర్ ఆది కీలక పాత్రలో కనిపించారు. ఈ చిత్రాన్ని సితార ఎంటర్​టైన్మెంట్స్,​ ఫార్య్చూన్​ ఫోర్​ సినిమా బ్యానర్లు సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. భీమ్స్​ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.

