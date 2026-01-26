రవితేజ కొత్త సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్- టైటిల్ ఏంటంటే?
శివ నిర్వాణతో రవితేజ కొత్త మూవీ - అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడిగా కనిపించనున్న రవితేజ- గత సినిమాలకు భిన్నంగా!
Published : January 26, 2026 at 11:37 AM IST
Ravi Teja RT 77th Movie : స్టార్ హీరో రవితేజ పుట్టిన రోజు, రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా తన కొత్త సినిమా (RT77) టైటిల్ ప్రకటించారు. రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకు 'ఇరుముడి' అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రవితేజ అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడిగా కనిపిస్తున్నారు.
ఫస్ట్ లుక్ టైటిల్ను చూస్తే ఈ సినిమా రవితేజ ఇటీవలి చిత్రాలకు భిన్నంగా ఉంటుందని అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రకటనలతో ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా తమిళ నటి ప్రియా భవాని శంకర్ నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది.
Some stories choose you at the right moment in life.— Ravi Teja (@RaviTeja_offl) January 26, 2026
Feeling blessed to be part of one such story again, letting belief lead the way.🙏🏻
Excited to begin this new journey called #Irumudi with @ShivaNirvana & @MythriOfficial 🤗
Swamiye Saranam Ayyappa 🖤 pic.twitter.com/uXnquBzNIb