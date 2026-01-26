ETV Bharat / entertainment

రవితేజ​ కొత్త సినిమా ఫస్ట్​ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్- టైటిల్ ఏంటంటే?

శివ నిర్వాణతో రవితేజ కొత్త మూవీ - అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడిగా కనిపించనున్న రవితేజ- గత సినిమాలకు భిన్నంగా!

Ravi Teja RT 77
Ravi Teja RT 77 (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

January 26, 2026

Ravi Teja RT 77th Movie : స్టార్ హీరో రవితేజ పుట్టిన రోజు, రిపబ్లిక్​ డే సందర్భంగా తన కొత్త సినిమా (RT77) టైటిల్ ప్రకటించారు. రవితేజ హీరోగా శివ నిర్వాణ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాకు 'ఇరుముడి' అనే టైటిల్ ఖరారు చేసినట్లు ప్రకటన చేశారు. ఈ మేరకు ఫస్ట్ లుక్​ పోస్టర్​ను కూడా రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో రవితేజ అయ్యప్ప స్వామి భక్తుడిగా కనిపిస్తున్నారు.

ఫస్ట్ లుక్ టైటిల్‌ను చూస్తే ఈ సినిమా రవితేజ ఇటీవలి చిత్రాలకు భిన్నంగా ఉంటుందని అనిపిస్తోంది. ఈ ప్రకటనలతో ప్రాజెక్ట్‌పై అంచనాలు పెరిగాయి. ఇందులో ఆయనకు జోడీగా తమిళ నటి ప్రియా భవాని శంకర్​ నటిస్తోంది. ఈ సినిమాను మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తోంది.

