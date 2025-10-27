రవితేజ 'మాస్ జాతర' ట్రైలర్ రిలీజ్
మాస్ జాతర మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్!
Published : October 27, 2025 at 10:11 PM IST
Mass Jathara Movie Trailer Release: టాలీవుడ్ స్టార్ మాస్ మహారాజ్ రవితేజ, శ్రీలీల నటించిన 'మాస్ జాతర' ట్రైలర్ సోమవారం రిలీజ్ అయ్యింది. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఈ నెల 31న బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయనుంది. ప్రమోషన్స్లో భాగంగా ట్రైలర్ను చిత్ర బృందం సోమవారం విడుదల చేసింది. మరోవైపు ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ వివరాలను చిత్రబృందం పంచుకుంది. హైదరాబాద్లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్స్లో అక్టోబర్ 28 సాయంత్రం ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్గా కోలీవుడ్ అగ్ర కథానాయకుడు సూర్య హాజరుకానున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టర్ను విడుదల చేసింది.
ఇదిలా ఉండగా మాస్ జాతర విషయానికొస్తే 'ధమాకా' తర్వాత రవితేజ - శ్రీలీల కలిసి జంటగా నటించిన చిత్రమిది. రవితేజ పోలీసు అధికారి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్ పూర్తిచేసుకొంది. 'మాస్ జాతర'కు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ లభించింది. సినిమా నిడివి 160 నిమిషాలుగా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో సినిమా ఎలా ఉండనుందో అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి కలుగుతోంది.
మాస్ జాతరలో రవితేజ పవర్ ఫుల్ రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపిస్తారు. శ్రీలీల స్టూడెంట్గా సందడి చేయనున్నారు. అయితే 'ఇక్కడో కాలేజ్ స్టూడెంట్ని చంపేశాడు సార్' అంటూ టీజర్ మొదలయ్యింది. అప్పుడు 'వాడి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి' విలన్ అడగ్గా హిరో రవితేజ ఎంట్రీ ఇస్తారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్లో జోర్సే బోలో ప్యార్సే బోలో వీడే వాడే సర్దార్ అంటూ రవితేజ ఎంట్రీకు బీజీఎమ్గా పవర్ ఫుల్ ఎంట్రీకి సెట్ అయింది.
'ఆయన డిపార్ట్మెంట్ తప్ప అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో వేలు పెడుతుంటారు' అని రవితేజ స్వభావం గురించి చెప్తారు. అప్పుడే శ్రీలీల ఎంట్రీని ప్లాన్ చేశారు. ఇద్దరి మధ్య క్యూట్ రొమాంటిక్ సీన్స్ యాడ్ చేశారు మూవీ మేకర్స్. ఆ వెంటనే ప్రేక్షకులను యాక్షన్ మోడ్లోకి తీలుకువెళ్లగా రవితేజ ఇందులో ఫైట్స్తో అదరగొట్టారు. ఆ తర్వాత రాజేంద్రప్రసాద్ను చూపిస్తారు. అందులో 'ట్విట్టర్లో ఒకడు మా హీరో టీజర్ బాలేదు అన్నాడు అడ్రస్ పెట్టు అంటూ" రాజేంద్రప్రసాద్ అనగా, 'అడ్రస్ పెడితే ఏం చేస్తావ్ స్విగ్గీలో పెట్టి ఆర్డర్ చేస్తావా' అంటూ రవితేజ కామెడీ డైలాగ్తో టీజర్ ఎండ్ అయింది.
టీజర్తో ఫ్యాన్స్కు ఫుల్ మీల్స్ అందించారు మూవీ మేకర్స్. యాక్షన్, కామెడీ, రొమాన్స్, డ్రామా, సస్పెన్స్తో ఫుల్ ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్గా థియేటర్లలో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే టీజర్లో రవితేజ లుక్, యాక్షన్, కామెడీ టైమింగ్, మాస్ యాటిట్యూడ్ వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. 'నాకంటూ హిస్టరీ ఉంది అంటూ మాస్ మహారాజా చెప్పిన డైలాగ్స్ సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇప్పటిక్ టీజర్పై మంచి రెస్పాన్స్ను మూవీ టీమ్ అందుకుంటుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా ఉండడంతో సినిమాపై అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంటున్నారు.
