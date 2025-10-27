ETV Bharat / entertainment

రవితేజ 'మాస్‌ జాతర' ట్రైలర్‌ రిలీజ్​

మాస్‌ జాతర మూవీ ట్రైలర్‌ రిలీజ్!​

Mass Jathara Movie Trailer Release
Mass Jathara Movie Trailer Release (Source: Movie Poster)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 27, 2025 at 10:11 PM IST

2 Min Read
Mass Jathara Movie Trailer Release: టాలీవుడ్​ స్టార్​ మాస్​ మహారాజ్​ రవితేజ,​ శ్రీలీల నటించిన 'మాస్‌ జాతర' ట్రైలర్ సోమవారం రిలీజ్​ అయ్యింది. భాను భోగవరపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ ఈ నెల 31న బాక్సాఫీసు వద్ద సందడి చేయనుంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ట్రైలర్‌ను చిత్ర బృందం సోమవారం విడుదల చేసింది. మరోవైపు ప్రీరిలీజ్​ ఈవెంట్​ వివరాలను చిత్రబృందం పంచుకుంది. హైదరాబాద్​లోని జేఆర్సీ కన్వెన్షన్స్​లో అక్టోబర్​ 28 సాయంత్రం ఈ వేడుక జరగనున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి చీఫ్​ గెస్ట్​గా కోలీవుడ్​ అగ్ర కథానాయకుడు సూర్య హాజరుకానున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు నిర్మాణ సంస్థ ఓ పోస్టర్​ను విడుదల చేసింది.

ఇదిలా ఉండగా మాస్‌ జాతర విషయానికొస్తే 'ధమాకా' తర్వాత రవితేజ - శ్రీలీల కలిసి జంటగా నటించిన చిత్రమిది. రవితేజ పోలీసు అధికారి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. తాజాగా ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ పూర్తిచేసుకొంది. 'మాస్‌ జాతర'కు యూ/ఏ సర్టిఫికెట్‌ లభించింది. సినిమా నిడివి 160 నిమిషాలుగా ఖరారు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాలోని పాటలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. దీంతో సినిమా ఎలా ఉండనుందో అని ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి కలుగుతోంది.

మాస్​ జాతరలో రవితేజ పవర్ ఫుల్ రైల్వే పోలీస్ ఆఫీసర్​గా కనిపిస్తారు. శ్రీలీల స్టూడెంట్​గా సందడి చేయనున్నారు. అయితే 'ఇక్కడో కాలేజ్ స్టూడెంట్⁬ని చంపేశాడు సార్' అంటూ టీజర్ మొదలయ్యింది. అప్పుడు 'వాడి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి' విలన్ అడగ్గా హిరో రవితేజ ఎంట్రీ ఇస్తారు. బ్యాక్ గ్రౌండ్​లో జోర్​సే బోలో ప్యార్​సే బోలో వీడే వాడే సర్దార్​​ అంటూ రవితేజ ఎంట్రీకు బీజీఎమ్​గా పవర్​ ఫుల్​ ఎంట్రీకి సెట్​ అయింది.

'ఆయన డిపార్ట్మెంట్ తప్ప అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్​లో వేలు పెడుతుంటారు' అని రవితేజ స్వభావం గురించి చెప్తారు. అప్పుడే శ్రీలీల ఎంట్రీని ప్లాన్​ చేశారు. ఇద్దరి మధ్య క్యూట్ రొమాంటిక్ సీన్స్ యాడ్ చేశారు మూవీ మేకర్స్. ఆ వెంటనే ప్రేక్షకులను యాక్షన్ మోడ్​లోకి తీలుకువెళ్లగా రవితేజ ఇందులో ఫైట్స్​తో అదరగొట్టారు. ఆ తర్వాత రాజేంద్రప్రసాద్​ను చూపిస్తారు. అందులో 'ట్విట్టర్లో ఒకడు మా హీరో టీజర్ బాలేదు అన్నాడు అడ్రస్ పెట్టు అంటూ" రాజేంద్రప్రసాద్ అనగా, 'అడ్రస్ పెడితే ఏం చేస్తావ్ స్విగ్గీలో పెట్టి ఆర్డర్ చేస్తావా' అంటూ రవితేజ కామెడీ డైలాగ్​తో టీజర్ ఎండ్ అయింది.

టీజర్​తో ఫ్యాన్స్​కు ఫుల్​ మీల్స్​ అందించారు మూవీ మేకర్స్​. యాక్షన్​, కామెడీ, రొమాన్స్​, డ్రామా, సస్పెన్స్​తో ఫుల్​ ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్​గా థియేటర్లలో విడుదల అయ్యేందుకు సిద్ధంగా ఉంది. అయితే టీజర్​లో రవితేజ లుక్​, యాక్షన్​, కామెడీ టైమింగ్​, మాస్​ యాటిట్యూడ్​ వేరే లెవెల్​లో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. 'నాకంటూ హిస్టరీ ఉంది అంటూ మాస్ మహారాజా చెప్పిన డైలాగ్స్ సోషల్​ మీడియాలో ఫుల్​ వైరల్​ అవుతున్నాయి. ఇప్పటిక్ టీజర్​పై మంచి రెస్పాన్స్​ను మూవీ టీమ్​ అందుకుంటుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ బాగా ఉండడంతో సినిమాపై అభిమానులు భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంటున్నారు.

