'మాస్ జాతర' రివ్యూ- రవితేజ మెప్పించారా? హిట్ అందుకున్నారా?
మాస్ జాతర రివ్యూ
Published : November 1, 2025 at 7:29 AM IST
Mass Jathara Movie Review : టాలీవుడ్ మాస్మహారాజా రవితేజ మాస్ జాతర మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. మాస్ అండ్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్గా భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహించిన సినిమాను సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మించారు. రవితేజ ల్యాండ్ మార్క్ 75వ సినిమాగా నవంబర్ 1న రిలీజ్ అవ్వగా, శుక్రవారం రాత్రి ప్రీమియర్స్ పడ్డాయి.
సినిమాలో హీరోయిన్గా శ్రీలీల నటించగా, నవీన్ చంద్ర, రాజేంద్ర ప్రసాద్, నరేష్, ప్రవీణ్, వీటీవీ గణేశ్, హైపర్ ఆది, అజయ్ ఘోష్, హిమజ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. మరి మాస్ జాతర మూవీ ఎలా ఉంది? కథేంటి? నటీనటుల యాక్టింగ్ ఎలా ఉంది? వంటి విషయాలు మీకోసం.
కథ సంగతేంటంటే?
లక్ష్మణ్ భేరి (రవితేజ) నిజాయితీకి కట్టుబడి పనిచేసే రైల్వే ఎస్సై. తన కళ్ల ముందే అన్యాయం జరిగితే చూసి ఊరుకోడు. వరంగల్లో మంత్రి కొడుక్కి బుద్ధి చెప్తాడు. దీంతో అల్లూరి జిల్లా అడవివరం రైల్వే స్టేషన్కు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాడు.అక్కడి ప్రాంతాన్ని గంజాయి స్మగ్లింగ్ డాన్ శివుడు (నవీన్ చంద్ర) అదుపులో పెట్టుకున్నాడు. రైతుల ద్వారా గంజాయి పండించి, దాన్ని కోల్కతాకు స్మగ్లింగ్ చేస్తుంటాడు. ఈ వ్యవస్థను లక్ష్మణ్ భేరి ఎలా ధ్వంసం చేశాడు? అతడిని అడ్డుకున్న శివుడి రాజకీయ అండ ఏమిటి? తులసి (శ్రీలీల), హనుమాన్ భేరి (రాజేంద్ర ప్రసాద్) పాత్రలు కథలో ఎలా మిళితమయ్యాయి? అనేది కథలోని సారాంశం.
సినిమా ఎలా సాగింది?
భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం, రవితేజ ఫ్యాన్స్కు పండుగలా ఉంటుంది. కథ రొటీన్గా ఉన్నప్పటికీ, రవితేజ ఎనర్జీతో సినిమా నడిపించారు. ప్రారంభంలోనే హై వోల్టేజ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్తో హీరో ఎంట్రీ ఆకట్టుకుంటుంది. కుటుంబ సన్నివేశాలు, కామెడీ సీన్లు కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తాయి. నవీన్ చంద్ర రోల్ విలన్గా బలంగా ఆరంభమైనప్పటికీ, చివరికి సీరియస్నెస్ తగ్గిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది. రెండో భాగంలో హీరో-విలన్ మధ్య పోరాటం, అడవి నేపథ్యంలో జరిగే ఫైట్స్ థ్రిల్ అందిస్తాయి. ప్రీక్లైమాక్స్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చప్పట్లు కొట్టించేలా ఉంది.
నటీనటుల ప్రదర్శన
రవితేజ పాత మాస్ ఎనర్జీతో స్క్రీన్ను నింపేశారు. కామెడీ, యాక్షన్, ఎమోషన్ అన్నింటినీ సమంగా చేశారు. శ్రీలీల రవితేజతో కెమిస్ట్రీ బాగుంది. పాటల్లో గ్లామర్, చలాకీతనంతో ఆకట్టుకుంది. నవీన్ చంద్ర విలన్గా ప్రారంభంలో ప్రభావం చూపించినా, క్లైమాక్స్లో తగ్గిపోయిన ఫీలింగ్. రాజేంద్ర ప్రసాద్ కామెడీతో పాటు యాక్షన్లో కూడా ఆకట్టుకున్నారు. సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ హైపర్ ఆది, వీటీవీ గణేశ్, అజయ్ ఘోష్ సన్నివేశాల్లో కామెడీ పండించారు.
టెక్నికల్ అంశాలు
భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సినిమాకు మంచి ఉత్సాహం తెచ్చింది. బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మాస్ సీక్వెన్స్లకు బలం చేకూర్చింది. విధు అయ్యన్న విజువల్స్ రిచ్గా ఉన్నాయి. యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ, ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నాయి. 'మాస్ జాతర' రవితేజ అభిమానులకు పక్కా ఫ్యాన్ ఫీస్ట్. కథలో కొత్తదనం తక్కువైనా, రవితేజ స్టైల్, ఎనర్జీతో సినిమా ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది.