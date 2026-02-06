ETV Bharat / entertainment

'అది కల్పిత కథ మాత్రమే- ఏ వర్గాన్ని ఉద్దేశించింది కాదు'- కొత్త సినిమా టైటిల్ కాంట్రవర్సీపై మనోజ్ బాజ్​పాయి

'గూస్కోర్ పండిట్' టైటిల్​పై చెలరేగిన వివాదం- దర్శకుడు నీరజ్​ పాండేపై కేసు నమోదు- స్పందించిన నటుడు మనోజ్ బాజ్​పాయి

Manoj Bajpayee
Manoj Bajpayee (Source : ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 6, 2026 at 3:41 PM IST

2 Min Read
Manoj Bajpayee On Pandat : బాలీవుడ్ ప్రముఖ నటుడు మనోజ్ బాజ్‌పాయ్‌ తన లేటెస్ట్ సినిమా 'గూస్కోర్ పండిట్' (Ghooskhor Pandat) టైటిల్​లోని 'పండిట్' పదంపై నెలకొన్న వివాదంపై స్పందించారు. ఈ టైటిల్ వల్ల మనోభావాలు దెబ్బతిన్న వాళ్లందరి భావాలను గౌరవిస్తానని తెలిపారు. సినిమాలో అది కేవలం కల్పిత పాత్రే అని, ఎవరిని ఉద్దేశించింది కాదని అన్నారు. ఈ మేరకు మనోజ్​ బాజ్​పాయి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేశారు.

'ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలను, ఆందోళనలను నేను గౌరవిస్తాను. మన వల్ల ఎవరి మనోభావాలైనా దెబ్బతిని ఉంటే, ఒక్క క్షణం ఆగి వాళ్ల మాట వినాల్సి ఉంటుంది. నటుడిగా నేను ఒక కథను, అందులోని పాత్రను మాత్రమే చూస్తాను. ఇందులో పోషించిన పాత్ర కూడా ఒక వ్యక్తిలోని లోపాలు, అతని ఆత్మపరిశీలన ప్రయాణాన్ని గురించి చూపించేదే. అది ఎవరినీ ఉద్దేశించింది కాదు. ఏ వర్గానికి, కులానికి వ్యతిరేకంగా చేసింది కాదు. డైరెక్టర్ నీరజ్ పాండే ఎంతో బాధ్యతతో సినిమాలు తెరకెక్కిస్తారు. అయినప్పటికీ ప్రజల సెంటిమెంట్​ను గౌరవిస్తూ ప్రమోషనల్ వీడియోలను మేకర్స్ తొలగించారు. దీన్ని బట్టే ఈ సమస్యను మేం ఎంత తీవ్రంగా పరిగణిస్తున్నామో అర్థం చేసుకోవచ్చు' అని బాజ్​పాయి తెలిపారు.

ఇదీ వివాదం- మేకర్స్​పై కేసు
స్టార్ నటుడు మనోజ్ బాజ్​పాయి లీడ్​ రోల్​లో డైరెక్టర్ నీరజ్ పాండే లేటెస్ట్​గా తెరకెక్కించిన క్రైమ్ వెబ్​సిరీస్​ 'గూస్కోర్ పండిట్'. రెండు రోజుల కిందట ఈ సిరీస్ ట్రైలర్ రిలీజైంది. నెట్​ఫ్లిక్స్​లో ఇది విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా టైటిల్​పై వివాదం చెలరేగింది. ఈ టైటిల్​లో 'పండిట్' అనే పదం తమ మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా ఉందంటూ ఒక వర్గం వారు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో సైతం తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు వచ్చాయి. దీంతో దర్శకుడు సహా మూవీటీమ్​పై ఉత్తర్​ ప్రదేశ్​లోని లఖ్​నవూ హజ్రత్​గంజ్ పోలీస్ స్టేషన్​లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది.

దర్శకుడి వివరణ
తన వెబ్​సిరీస్ టైటిల్ వివాదం కావడంతో దర్శకుడు నీరజ్ పాండే క్లారిటీ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు. 'పండిట్' అనే పదం కేవలం ఒక కల్పిత పాత్రకు సంబంధించిందేనని, ఇది ఓ ఒక వర్గాన్ని, కులాన్ని, లేదా మతాన్ని ఉద్దేశించి పెట్టింది కాదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ దీనివల్ల మనోభావాలు దెబ్బతిన్నవారిని క్షమాపణలు కోరారు. 'మా సినిమా ఒక కల్పిత కథ. పండిట్ అనే పదం కూడా కల్పిత పాత్రకు సంబంధించిందే. ఈ సినిమా కథ ఏ కులాన్ని, మతాన్ని, వర్గాన్ని ఉద్దేశించింది కాదు. ఒక దర్శకుడిగా నేను ఎంతో బాధ్యతతో సినిమాలు తెరకెక్కిస్తాను. ఇది కూడా గతంలోలాగే ప్రేక్షకులను ఎంటర్టైన్ చేసేందుకు రూపొందించిందే. అయితే మా టైటిల్​లోని పదం కొందరి మనోభావాలు దెబ్బతీసినట్లు మాకు తెలిసింది. అందుకే మా సినిమాలోని సదరు పదానికి సంబంధించి పూర్తి ప్రమోషనల్​ కంటెంట్​ను తొలగిస్తున్నాం' అని నీరజ్ పాండే ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

