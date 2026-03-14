రూ.33 వేలతోనే సినిమా రెడీ- ట్రైలర్లో అబ్బురపరిచే విజువల్స్- చూడగానే అబ్బో అనిపించేలా!
'తుంబాద్' దర్శకుడి అద్భుత ప్రయోగం- రూ.33 వేల బడ్జెట్తో సినిమా నిర్మాణం- ఈ చిత్రం విశేషాలు ఏంటో తెలుసా?
Published : March 14, 2026 at 4:32 PM IST
Mann Pishach Movie : సాధారణంగా ఒక సినిమా నిర్మించడానికి నటులు, ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్, సహాయ నటులు అంటూ కనీసం లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. అలాంటిది ఒక సినిమా కేవలం రూ. 33 వేలతోనే పూర్తయ్యింది. అంతేకాకుండా ఈ సినిమాలో ఇద్దరు నటులు మాత్రమే నటించారు. మరి అదేం సినిమా? దాని కథేంటి? అంత తక్కువ బడ్దెట్లో సినిమా తీయడం ఎలా సాధ్యమైందో తెలుసుకుందాం!
2018లో వచ్చిన హారర్ సినిమా 'తుంబాద్' దర్శకుడు రాహి అనిల్ బార్వేనే తాజాగా 'మన్ పిశాచ్' సినిమాను తెరకెక్కించారు. అయితే అతి తక్కువ ఖర్చుతో, ఇంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్, కృత్రిమ మేధ (ఏఐ), ఫొటోషాప్, ఐఫోన్, జనరల్ డిజిటల్ టూల్స్ ఉపయోగించి ఈ చిత్రాన్ని రూపొందించారు. ఈ సినిమా నిడివి 80 నిమిషాలుగా ఉంది. ఈ ట్రైలర్ను నిర్మాతలు మార్చి 14న (శనివారం) విడుదల చేశారు. ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ అనిల్ ఈ సినిమా గురించి ఆసక్తికర విషయాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసుకున్నారు.
"మన్- పిషాచ్, రాహి అనిల్ బార్వే చేసిన జీరో-బడ్జెట్ సినిమా ప్రయోగం. యానీయా భరద్వాజ్, దీపక్ డామ్లే ఇద్దరు నటులు ఇందులో నటించారు. ఇంట్లో ఉన్న కంప్యూటర్, ఐఫోన్, 60 పేజీల స్క్రీన్ప్లే, చేతితో గీసిన స్టోరీబోర్డ్లు, ఫొటోషాప్, జనరేటివ్ ఏఐ టూల్స్ ఉపయోగించి సినిమా తెరకెక్కించాను. ఇందుకు రూ.33 వేలు ఖర్చయ్యింది. ఒక నిస్సాహయుడైన నిర్మాత ఒక్కడే సినిమా నిర్మించగలడా? అనే ప్రశ్నకు సమాధానమే ఈ సినిమా ప్రయోగం. ఇలా సినిమా తీయాలంటే ఊహాత్మకత, బేసిక్ టూల్స్, ఓర్పు, మొండితనం ఉంటే చాలు. ఈ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్టిస్ట్ సైతం ఏదో ఒకటి చేయలగలనని ముందుకు వెళ్తాడు. మేం సక్సెస్ అయ్యాం అనేందుకు ఆ ఒక్క ఆలోచన చాలు' అని ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో రాసుకొచ్చారు.
ప్రస్తుతం ట్రైలర్ యూట్యూబ్లో ట్రెండింగ్లో దూసుకెళ్తుంది. ఇది చూసిన సినీ ప్రముఖులు ఈ మూవీని పూర్తిగా 'జీరో బడ్జెట్'తో రూపొందించి ఒక ప్రయోగం చేశారని ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అనిల్ బార్వే చేసిన ఈ అద్భుతమైన కొత్త ప్రయత్నం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. కాగా, ఈ సినిమా ఇదే నెల 18న యూట్యూబ్లో విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఏఐ మితులను దృష్టిలో ఉంచుకుని దీనిని రూపొందించారు. భారీ సంభాషణలకు బదులుగా, విజువల్స్, నిశ్శబ్దం, వాయిస్ కథనంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. స్క్రిప్ట్ సిద్ధమైన తర్వాత, ప్రతి షాట్ను మొదట కాగితంపై స్కెచ్ వేశారని బార్వే వెల్లడించారు.