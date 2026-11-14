మౌనిక విజయంపై మంచు మనోజ్ ప్రశంసలు- ఎప్పుడూ 'ఆమె' పక్కనే ఉంటానని ఎమోషనల్ పోస్ట్
Manchu Manoj 'X' Post: భార్య మౌనిక 'నమస్తే వరల్డ్' పై నటుడు మంచు మనోజ్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ఇంకా చేయాల్సిన పని చాలా ఉందని, మౌనిక పక్కన నిలబడి ఉంటానని అన్నారు.
Published : November 14, 2026 at 1:25 PM IST
భార్య మౌనిక బిజినెస్ జర్నీపై నటుడు మంచు మనోజ్ ప్రశంసలు కురిపించారు. ఐదేళ్లుగా 'నమస్తే వరల్డ్' సంస్థ కోసం ఆమె చేసిన కృషి ఇప్పుడు మంచి ఫలితాలను అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వంతో ఈ స్టార్టప్ కంపెనీకి కీలక ఒప్పందం కుదరడంపై సంతోషం వ్యక్తం చేస్తూ సోషల్ మీడియా వేదికగా స్పందించారు. ఈ మేరకు 'ఎక్స్'లో ఎమోషనల్ పోస్టును షేర్ చేసుకున్నారు.
మంచు మనోజ్ ఎమోషనల్ పోస్టు
'మౌనికా నిన్ను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది. ఐదేళ్లుగా పట్టుదలతో నువ్వు చేసిన కష్టమే మనల్ని ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టింది. 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఎంఓయూ కుదుర్చుకున్నాం. తిరుపతిలో మన తొలి ఎంఓయూ కుదిరిన మూడు వారాల్లోనే ఈ ఘనత సాధించాం. 'మనల్ని ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చిన ఘనత నీదే' చేయాల్సింది ఇంకా చాలా ఉంది. మౌనిక పక్కన నిలబడి నా వంతు కృషి చేసే అవకాశం రావడం ఆనందంగా ఉంది' అని మంచు మనోజ్ ఆసక్తికరంగా రాసుకొచ్చారు.
అదే విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కళాకారులు, నేత కార్మికులు, చేనేత రంగంలోని మహిళలతో కలిసి పనిచేయాలనుకుంటున్నామని మనోజ్ అన్నారు. వారి కళను, భారతదేశ కథలను బొమ్మలు, యానిమేషన్, సినిమాలు, ఏఐ, రోబోటిక్స్ ద్వారా పిల్లలకు చేరువ చేయాలనేది తమ ఆలోచనని వివరించారు. కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్, మాధవ్తో కలిసి తమ సంస్థకు సంబంధించిన క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించారని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా వారికి తమ సంస్థ బొమ్మలను బహుకరించే అవకాశం లభించడం తమకు దక్కిన గౌరవమని ఆయన సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
Proud of you, Mounika. Five years of building Namasthe World as its Founder and CEO have brought us to this moment: our MoU with the Government of Andhra Pradesh at the 31st CII Partnership Summit, within three weeks of our first MoU in Tirupati. You deserve the credit for bringing us here. Hon’ble Union Minister Shri Piyush Goyal ji, alongside Shri Madhav ji, launched our calendar. We were honoured to present our toys to him too. We want to work with artisans, weavers and women in handlooms and textiles across Andhra Pradesh, taking their craft and India’s stories to children through toys, animation, films, AI and robotics. I thank God, our artisans and weavers, Hon’ble Chief Minister Shri N. Chandrababu Naidu garu, Hon’ble Union Minister Shri Piyush Goyal ji, Shri Madhav ji, Shri Sundarapu Vijay Kumar garu, Shri Shamsher Singh Rawat garu, Smt Rekha Rani Garu ,Shri Shan Mohan Sagili garu, Shri Pattanshetti Ravi Subash garu, Smt. Sathya Praba garu, all the Ministers and officers who guided us, the APEDB and CII teams, Lepakshi Department and our media friends. A big thank you to my team, the Namasthe World team and all our partners. You’ve stood by us, believed in what we’re building and worked hard to make this happen. We couldn’t have done this without you. Thank you for the love these past two days. And to everyone who stood by me through my quiet years, thank you. I haven’t forgotten. There’s a lot of work ahead. I’m grateful to stand beside Mounika and do my part. Manoj @ncbn @PiyushGoyal @MadhavBJP @vijaysundarapu @AP_EDB @FollowCII @CII_PS #NamastheWorld #CIIPartnershipSummit2026 #MadeInAndhra— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) November 14, 2026
వారందరికీ నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు:మనోజ్
అంతేకాకుండా ఈ ప్రయాణంలో తమకు తోడుగా నిలిచిన దేవునికి, కళాకారులకు, నేత కార్మికులకు, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్, తమకు మార్గనిర్దేశం చేసిన ఏపీఈడీబీ (APEDB), సీఐఐ (CII) బృందాలకు, లేపాక్షి విభాగానికి మంచు మనోజ్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ ప్రయాణంలో తమతో కలిసి ప్రయాణం చేసిన వ్యక్తిగత బృందానికి 'నమస్తే వరల్డ్' టీమ్కు, భాగస్వాములందరికీ మనోజ్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలిపారు. తమకు అండగా నిలిచి, తాము నిర్మిస్తున్న దానిపై నమ్మకం ఉంచి, ఈ విజయం కోసం వారంతా ఎంతో కష్టపడ్డారని ఈ సందర్భంగా కొనియాడారు. వారి సహకారం లేనిదే ఇది సాధ్యమయ్యేది కాదని అన్నారు.
తనపై చూపిన ప్రేమకు ఫ్యాన్స్కు మనోజ్ ధన్యవాదాలను తెలిపారు. తన సినీ ప్రయాణంలో, అదే విధంగా కష్టకాలంలోనూ కూడా తనకు అండగా నిలిచిన ప్రతి ఒక్కరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఆ సహకారాన్ని తానెప్పటికీ మర్చిపోనని స్పష్టం చేశారు. ఇంకా చేయాల్సిన పని చాలా ఉందని, మౌనిక పక్కన నిలబడి, తన వంతు బాధ్యతను నిర్వర్తిస్తున్నందుకు సంతోషిస్తున్నానని మంచు మనోజ్ వెల్లడించారు.
రూ. 36.24 కోట్లతో ఇండస్ట్రియల్ పార్క్
విశాఖపట్నంలో జరిగిన 31వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో మంచు మనోజ్ భార్య మౌనిక తన 'నమస్తే వరల్డ్' సంస్థ తరపున ఏపీ ప్రభుత్వంతో అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. దీని ప్రకారం సుమారు రూ. 36.24 కోట్ల పెట్టుబడితో కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక పార్కుతో పాటు వైజాగ్లో తయారీ యూనిట్లను సైతం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దీని ద్వారా భారతీయ సంప్రదాయ బొమ్మలు, హస్తకళా ఉత్పత్తులను తయారు చేసి స్థానిక యువత, మహిళలకు ఉపాధి కల్పించనున్నారు. కాగా, 2023న భూమా మౌనికను మంచు మనోజ్ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు 2024 ఏప్రిల్ 13న కూతురు దేవసేన శోభ జన్మించింది.
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