'ఈసారి ఫైట్స్తో కాదు ఫన్తో వస్తున్నా'- మంచు మనోజ్ కొత్త సినిమా అనౌన్స్మెంట్
హ్యాపీ బర్త్ డే మంచు మనోజ్- పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త సినిమా ప్రకటించిన హీరో
Published : May 20, 2026 at 4:45 PM IST
Manchu Manoj New Movie : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మంచు మనోజ్ తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులకు సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు. 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే కొత్త సినిమాను అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ వీడియో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే ఇది AI వీడియో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి క్రియేట్ చేసిన ఈ వీడియో ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇందులో మనోజ్ వాయిస్ ఓవర్ మరింత ఆకట్టుకుంటుంది.
ఓ మధ్య తరగతి యువకుడు తన అప్పులు, ఆర్థిక కష్టాల గురించి తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామికి మొర పెట్టుకుంటున్నట్లుగా గ్లింప్స్లో చూపించారు. 'స్వామి ఒకటో తారీఖు వస్తుందంటే చాలు, బిల్లులు, ఈఎంఐలు కట్టాలని కాల్స్, కట్టకపోతే రిమైండర్లు- అప్పులోల్ల తియ్యతియ్యని మాటలు, తప్పించుకునేందుకు నేను పడే పాట్లు- ఇంక నేను చేయలేను స్వామి ఈ ఫైట్లు' అంటూ పూర్తిగా హీరో తన పరిస్థితిని షార్ట్గా అర్థమయ్యేట్లు వివరించాడు. అలాగే కథతో ముడిపెడుతూ 'ఈసారి ఫైట్స్తో కాదు ఫన్తో వస్తున్నా' అనే డైలాగు ఆకట్టుకుంటుంది.
ఎలాగోలా వచ్చే ఏడాది పుట్టినరోజు లోపు తన అప్పులు తీర్చేస్తే, బిందాస్గా హెలికాప్టర్లో తిరుపతికి వచ్చి ఆయన అప్పులు సైతం తీర్చేస్తానని వేంకటేశ్వరునితో ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. ఈ డైలాగులు వింటేజ్ మనోజ్ను గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఓవరాల్గా ఆ వీడియో ఫన్గా ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోకు 'మన కష్టాలన్నింటినీ వడ్డీ కాసులవాడి పాదాల చెంత సమర్పించడం కంటే గొప్ప మార్గం ఏముంటుంది' అని మనోజ్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.
What better way to surrender all our struggles than to place them at the feet of VADDI KAASULAVADA 🙏🏻— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) May 20, 2026
I’ve always wanted to come up with something rooted in the common man’s everyday financial struggles, and the moment this script came to me, everything aligned and it instantly… pic.twitter.com/5kPixAnKTs
'సామాన్యుడి రోజువారీ ఆర్థిక కష్టాల నేపథ్యంలో ఒక కథతో ముందుకు రావాలని నేను ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను. ఈ స్క్రిప్ట్ నా చేతికి రాగానే, అంతా కుదిరిపోయింది. ఇది నాకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది. ఇది అందరికీ సులభంగా అర్థమయ్యేలా, ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుంది. అంతేకాక, ప్రజలతో మమేకమవుతుంది. నేను ఎప్పటినుంచో నమ్మే నేచురల్ ఫన్, ఎమోషన్స్ ఈ కథలో ఉన్నాయి. తేజ్ ఉప్పలపాటి గారు ఈ సరికొత్త ఆలోచనకు ప్రాణం పోయడం, ఏకే ఎంటర్టైన్మెంట్స్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుండటం, దానికి తోడు 'బిందాస్' తర్వాత 16 ఏళ్లకు నిర్మాత అనిల్ సుంకర గారితో మళ్లీ కలవడం ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత మధురంగా మార్చింది'
'నా కామెడీ టైమింగ్, హాస్యం, వినోదాన్ని ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికీ, ఈ చిత్రం వాటన్నింటితో పాటు మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే భావోద్వేగాలతో నిండిన ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ కాబోతోంది. ఈ శక్తిమంతమైన, ఉత్సాహభరితమైన AI టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ వీడియోను ఒక అద్భుతమైన బృందంతో కలిసి తక్కువ సమయంలో రూపొందించాం. దీనిని సాధ్యం చేసిన మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు' అని మనోజ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ సినిమాకు తేజ్ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. AK ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్పై అనిల్ సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.
బాలయ్య సినిమాలో విలన్గా మనోజ్!
నందమూరి బాలకృష్ణ- డైరెక్టర్ గోపీచంద్ మలినేని కాంబోలో ఓ సినిమా రానుంది. ఇది NBK111 వర్కింగ్ టైటిల్తో తెరకెక్కనుంది. అయితే ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు మేకర్స్ ఇవాళ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ పోస్టు షేర్ చేశారు. కాగా, ఇందులో మనోజ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించనున్నారని సమాచారం. అయితే ఇప్పటికే బాలయ్య- మనోజ్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. గతంలో వీళ్లిద్దరూ కలిసి 'ఊ, కొడతారా ఉలిక్కిపడతారా' సినిమాలో నటించారు.
ప్రస్తుతం రాజకీయాల్లోనే ఉన్నాం- వచ్చే ఎన్నికల్లో నా భార్య పోటీ చేస్తుంది: మంచు మనోజ్