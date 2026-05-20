'ఈసారి ఫైట్స్​తో కాదు ఫన్​తో వస్తున్నా'- మంచు మనోజ్ కొత్త సినిమా అనౌన్స్​మెంట్

హ్యాపీ బర్త్​ డే మంచు మనోజ్- పుట్టినరోజు సందర్భంగా కొత్త సినిమా ప్రకటించిన హీరో

Manchu Manoj Movie
Published : May 20, 2026 at 4:45 PM IST

Manchu Manoj New Movie : టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మంచు మనోజ్ తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా అభిమానులకు సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు. 'వడ్డీ కాసులవాడ' అనే కొత్త సినిమాను అనౌన్స్ చేశారు. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో సినిమా ఫస్ట్ గ్లింప్స్ వీడియో షేర్ చేసుకున్నారు. అయితే ఇది AI వీడియో. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉపయోగించి క్రియేట్ చేసిన ఈ వీడియో ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇందులో మనోజ్ వాయిస్ ఓవర్ మరింత ఆకట్టుకుంటుంది.

ఓ మధ్య తరగతి యువకుడు తన అప్పులు, ఆర్థిక కష్టాల గురించి తిరుపతి వేంకటేశ్వర స్వామికి మొర పెట్టుకుంటున్నట్లుగా గ్లింప్స్​లో చూపించారు. 'స్వామి ఒకటో తారీఖు వస్తుందంటే చాలు, బిల్లులు, ఈఎంఐలు కట్టాలని కాల్స్​, కట్టకపోతే రిమైండర్లు- అప్పులోల్ల తియ్యతియ్యని మాటలు, తప్పించుకునేందుకు నేను పడే పాట్లు- ఇంక నేను చేయలేను స్వామి ఈ ఫైట్లు' అంటూ పూర్తిగా హీరో తన పరిస్థితిని షార్ట్​గా అర్థమయ్యేట్లు వివరించాడు. అలాగే కథతో ముడిపెడుతూ 'ఈసారి ఫైట్స్​తో కాదు ఫన్​తో వస్తున్నా' అనే డైలాగు ఆకట్టుకుంటుంది.

ఎలాగోలా వచ్చే ఏడాది పుట్టినరోజు లోపు తన అప్పులు తీర్చేస్తే, బిందాస్​గా హెలికాప్టర్​లో తిరుపతికి వచ్చి ఆయన అప్పులు సైతం తీర్చేస్తానని వేంకటేశ్వరునితో ఫన్నీగా అనిపిస్తుంది. ఈ డైలాగులు వింటేజ్ మనోజ్​ను గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఓవరాల్​గా ఆ వీడియో ఫన్​గా ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ వీడియోకు 'మన కష్టాలన్నింటినీ వడ్డీ కాసులవాడి పాదాల చెంత సమర్పించడం కంటే గొప్ప మార్గం ఏముంటుంది' అని మనోజ్ క్యాప్షన్ రాసుకొచ్చారు.

'సామాన్యుడి రోజువారీ ఆర్థిక కష్టాల నేపథ్యంలో ఒక కథతో ముందుకు రావాలని నేను ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్నాను. ఈ స్క్రిప్ట్ నా చేతికి రాగానే, అంతా కుదిరిపోయింది. ఇది నాకు చాలా ప్రత్యేకంగా అనిపించింది. ఇది అందరికీ సులభంగా అర్థమయ్యేలా, ఉత్కంఠభరితంగా ఉంటుంది. అంతేకాక, ప్రజలతో మమేకమవుతుంది. నేను ఎప్పటినుంచో నమ్మే నేచురల్ ఫన్, ఎమోషన్స్​ ఈ కథలో ఉన్నాయి. తేజ్ ఉప్పలపాటి గారు ఈ సరికొత్త ఆలోచనకు ప్రాణం పోయడం, ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుండటం, దానికి తోడు 'బిందాస్' తర్వాత 16 ఏళ్లకు నిర్మాత అనిల్ సుంకర గారితో మళ్లీ కలవడం ఈ ప్రయాణాన్ని మరింత మధురంగా మార్చింది'

'నా కామెడీ టైమింగ్, హాస్యం, వినోదాన్ని ఇష్టపడే ప్రతి ఒక్కరికీ, ఈ చిత్రం వాటన్నింటితో పాటు మనకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యే భావోద్వేగాలతో నిండిన ఒక రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ కాబోతోంది. ఈ శక్తిమంతమైన, ఉత్సాహభరితమైన AI టైటిల్ అనౌన్స్​మెంట్ వీడియోను ఒక అద్భుతమైన బృందంతో కలిసి తక్కువ సమయంలో రూపొందించాం. దీనిని సాధ్యం చేసిన మీ అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు' అని మనోజ్ పోస్టులో పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ సినిమాకు తేజ్ ఉప్పలపాటి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. AK ఎంటర్టైన్మెంట్ బ్యానర్​పై అనిల్ సుంకర ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. అయితే ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.

బాలయ్య సినిమాలో విలన్​గా మనోజ్!
నందమూరి బాలకృష్ణ- డైరెక్టర్ గోపీచంద్‌ మలినేని కాంబోలో ఓ సినిమా రానుంది. ఇది NBK111 వర్కింగ్ టైటిల్​తో తెరకెక్కనుంది. అయితే ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్ కీలక పాత్రలో నటించనున్నట్లు మేకర్స్ ఇవాళ అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని తెలుపుతూ డైరెక్టర్ గోపీచంద్ పోస్టు షేర్ చేశారు. కాగా, ఇందులో మనోజ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలో నటించనున్నారని సమాచారం. అయితే ఇప్పటికే బాలయ్య- మనోజ్‌ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నారు. గతంలో వీళ్లిద్దరూ కలిసి 'ఊ, కొడతారా ఉలిక్కిపడతారా' సినిమాలో నటించారు.

