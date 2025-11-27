ETV Bharat / entertainment

నాకు దేవుడు కనిపిస్తే ఆ వరమే కోరుకుంటా : మంచు లక్ష్మి

కుటుంబం గురించి షేర్​ చేసుకున్న మంచు లక్ష్మి- తనకి తాను 10 మార్కులు వేసుకుంటానన్న నటి!​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 27, 2025 at 10:15 AM IST

2 Min Read
Manchu Lakshmi About Her Family: సినిమా ఇండస్ట్రీలో మంచు లక్ష్మికి ఒక స్టైల్​ ఉంది. తాను ఎంచుకునే పాత్రలు కూడా చాలా భిన్నంగా ఉంటాయి. చిత్రాలలో ఎక్కువగా నటించకపోయిన, ఇప్పటి వరకు చేసిన పాత్రలు అన్ని తనకు మంచి గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టాయి. అలానే తాను యాంకర్​ చేసిన షోలన్నీ మంచి టీఆర్​పీని సంపాదించుకున్నాయి. లక్ష్మి బయట మీడియాతో ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వడం చాలా అరదు. అలాంటిది, తాజాగా ఒక పాడ్​కాస్ట్​లో పాల్గొన్నారు. అందులో కుటుంబం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను షేర్​ చేసుకున్నారు. అవేంటంటే?

మంచు ఫ్యామిలీ గొడవలపై
ఇందులో తన కుటుంబంలో ఇంతలా గొడవలు జరుగుతాయని ఎప్పుడు ఊహించలేదంటూ మంచు లక్ష్మి తెలిపారు. "ఒకవేళ దేవుడు కనిపించి వరం కోరుకోమని చెప్తే , నా కుటుంబం అంతా ఇంతకుముందులా సంతోషంగా కలిసి ఉండాలని కోరుకుంటాను. అందరి కుటుంబాలలో వివాదాలు జరగడం సహజం. కానీ ఎన్నీ అడ్డంకులు వచ్చిన చివరికి అందరూ కలిసి ఒక్కటిగా జీవించాలి. భారతీయ కుటుంబాలలో గొడవలు జరిగితే, ఇంకెప్పుడు కలవకూడదని అనుకుంటారు. కానీ, కష్టకాలంలో మనకు మిగిలేది రక్తసంబంధీకులే. ఫ్యామిలీతో కలిసి ఉండటానికి ఎన్ని పోరాటాలైన చేయాలి, వారితో దూరం పెంచుకోకూడదు" అని మంచు లక్ష్మి తెలిపారు.

తాను ముంబయిలో నివసించడంతో, కుటుంబంలో జరిగిన విషయాల గురించి తెలిసిన పెద్దగా బాధపడేవారు కాదంటూ కొంత మంది వార్తలు రాసుకొచ్చారట. కానీ తాను ఎంత బాధను అనుభవించిందో తనకి మాత్రమే తెలుసు అంటూ మంచు లక్ష్మి తెలిపారు. కుటుంబంలో జరిగే వివాదాల గురించి లక్ష్మి ఎక్కడా ప్రస్థావించరు. కాబట్టి అందరూ అలా అనుకుంటున్నారని అన్నారు. గొడవల వల్ల తాను ఎంతగా బాధ పడ్డారో అందరికీ తెలియజేయాల్సిన అవసరం లేదంటూ అందులో పేర్కొన్నారు.

అలానే తనకు విడిగా ఇంటర్వూలు ఇవ్వడంపై అంతగా ఆసక్తి లేదని తెలిపారు. సినిమా ప్రమోషన్స్​లో భాగంగా మాత్రామే మీడియాను కలుస్తాన్ని స్పష్టం చేశారు. తన కుటుంబంలో ఎన్నో బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారని అన్నారు. అందులో తల్లిగా తనకు తాను 10కి 10 మార్కులు వేసుకుంటానన్నారు.

