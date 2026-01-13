చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు'- ఓపెనింగ్స్ ఎంతంటే?

ETV Bharat / entertainment

Mana ShankaraVara Prasad Garu Day 1 Collections : మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్​లో వచ్చిన మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి రెస్పాన్స్​ను అందుకుంది. మెగాస్టార్ మాస్ ఇమేజ్, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే తొలి రోజు వసూళ్లను ఇప్పుడు మూవీ టీమ్ అనౌన్స్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.84 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు వెల్లడించింది.

