చిరంజీవి 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు'- ఓపెనింగ్స్ ఎంతంటే?

Published : January 13, 2026 at 9:18 AM IST
Mana ShankaraVara Prasad Garu Day 1 Collections : మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మన శంకరవరప్రసాద్ గారు చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి రెస్పాన్స్ను అందుకుంది. మెగాస్టార్ మాస్ ఇమేజ్, అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అయితే తొలి రోజు వసూళ్లను ఇప్పుడు మూవీ టీమ్ అనౌన్స్ చేసింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.84 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించినట్లు వెల్లడించింది.