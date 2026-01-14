ETV Bharat / entertainment

మెగాస్టార్ ర్యాంపేజ్- రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్​లోకి

థియేటర్లలో 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు' సందడి - రెండు రోజుల్లోనే రూ. 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన చిరు సినిమా- ఓవరాల్​ వసూళ్లు ఎంతంటే?

MSG Day 2 Collections
MSG Day 2 Collections (Movie Poster)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 14, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
MSG Day 2 Collections : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్‌ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల జోరు కొనసాగిస్తోంది. పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమాను జనవరి 12న గ్రాండ్​గా థియేటర్లో విడుదల చేశారు. మొదటి రోజే రూ. 84 కోట్లు రాబట్టి సత్తా చాటిన ఈ సినిమాపై రెండో రోజూ కాసుల వర్షం కురిసింది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్​లో చోటు సంపాదించుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 120 కోట్ల (గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించనట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు.

చిరు కెరీర్​లో రూ. 100 కోట్ల క్లబ్‌లో చేరిన ఆరో చిత్రమిది. దీంతో ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అసలైన సంక్రాంతి పండగ అంటే ఇదేనని అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా బుక్​ మై షో ప్లాట్‌ఫామ్‌లో గంటకు 24 వేల టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ చిత్రం లాంగ్ రన్​లో రూ. 300 కోట్లు వసూలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.

