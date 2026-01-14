మెగాస్టార్ ర్యాంపేజ్- రెండు రోజుల్లోనే రూ.100 కోట్ల క్లబ్లోకి
Published : January 14, 2026 at 12:56 PM IST
MSG Day 2 Collections : మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డుల జోరు కొనసాగిస్తోంది. పండుగ సందర్భంగా ఈ సినిమాను జనవరి 12న గ్రాండ్గా థియేటర్లో విడుదల చేశారు. మొదటి రోజే రూ. 84 కోట్లు రాబట్టి సత్తా చాటిన ఈ సినిమాపై రెండో రోజూ కాసుల వర్షం కురిసింది. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల క్లబ్లో చోటు సంపాదించుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 120 కోట్ల (గ్రాస్) వసూళ్లను సాధించనట్లు మేకర్స్ అధికారికంగా వెల్లడించారు.
చిరు కెరీర్లో రూ. 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరిన ఆరో చిత్రమిది. దీంతో ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. అసలైన సంక్రాంతి పండగ అంటే ఇదేనని అన్నారు. ఇదిలా ఉండగా బుక్ మై షో ప్లాట్ఫామ్లో గంటకు 24 వేల టికెట్లు అమ్ముడవుతున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ ప్రకటించింది. ఈ చిత్రం లాంగ్ రన్లో రూ. 300 కోట్లు వసూలు చేసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి.
