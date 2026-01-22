ETV Bharat / entertainment

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'కు వెంకీ రెమ్యూనరేషన్-​ క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత

చిరంజీవి సినిమాలో వెంకటేశ్ గెస్ట్ రోల్- సూపర్ హిట్టైన కామియో- వెంకీ పారితోషకంపై నిర్మాత సుస్మిత స్పందన ఇదే!

January 22, 2026

Venkatesh Remuneration For MSG : మెగాస్టార్​ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేశ్​ కలిసి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతమైంది. బాక్సాఫీస్​ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించి రూ. 300 కోట్ల క్లబ్​లో స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇందులో వెంకటేశ్​ అతిథి పాత్రలో నటించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీని కోసం వెంకీ భారీ పారితోషికం తీసుకున్నారనే వార్తలు వైరల్​గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల స్పందించారు. మరి ఆమె ఏమన్నారంటే?

"వెంకటేశ్​ పాత్ర సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. ఆయన తీసుకున్న ప్రతి రూపాయికీ న్యాయం చేశారు. ఆయనకు ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి- వెంకటేశ్​ కాంబినేషన్ సెట్‌లో నవ్వులు పూయించిందని, భవిష్యత్తులో వీరిద్దరి మల్టీస్టారర్‌లో తాను భాగమైతే అదృష్టంగా భావిస్తానని సుస్మిత పేర్కొన్నారు. కాగా, అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జనవరి 12 రిలీజై భారీ విజయం అందుకుంది. విడుదలై 10 రోజుల్లోనే రూ.300 కోట్లు వసూల్ చేసింది.

చిరుకు మంచి కంబ్యాక్​
సుదీర్ఘ కెరీర్​లో చిరు ఇప్పటిదాకా మాస్, యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చారు. కానీ, తొలిసారి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఇది చిరంజీవికి మంచి కమ్​బ్యాక్​ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలోనే చిరు కెరీర్​లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమానూ రికార్డు కొట్టింది. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్​ ఫుల్​ ఖుషీ అవుతున్నారు​.

మల్టీస్టారర్​ కొత్తేమి కాదు
గతంలో కూడా చాలా మల్టీస్టారర్​ సినిమాలు తెరపైకి వచ్చాయి. కానీ చిరంజీవి, వెంకటేశ్​ జోడీ మాత్రం ప్రేక్షకులకు మంచి ఐ ఫీస్ట్​ అనే చెప్పవచ్చు. ఒకరు మాస్​ ఆడియన్స్​ను అలరిస్తే, మరొకరు పక్కా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్​ను మెప్పిస్తారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్​ ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ సినిమాలో వీరిద్దరి జాన్రా కూడా వేరు అనే చెప్పాలి. చిరంజీవి ఈ కథలో పూర్తిగా ఫ్యామిలీ మ్యాన్​లా అలరిస్తే, వెంకీ మాస్​ లుక్​లో అదరగొట్టారు. ఇలా రోల్​ రివర్స్​ అవ్వడం కథలో కొత్తదనాన్ని తీసుకు వచ్చింది. ఎలాంటి చిత్రాలు తెరకెక్కిస్తే ప్రేక్షకులు ఇష్టంగా చూస్తారు అనే విషయం దర్శకుడు అనిల్​కు బాగా తెలుసనే చెప్పవచ్చు. గంతంలో ఎఫ్​- 2లోనూ భార్యాభర్తల చిన్న చిన్న గొడవలను ఫన్నీగా తెరకెక్కించారు. దీనికి ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు.

ఖాతాలో భారీ రికార్డ్​లు
ఈ సినిమా మంచి హిట్​ అందుకోవడంతో పాటు అనేక రికార్డులను కూడా సొంతం చేసుకుంది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని అందుకున్న ప్రాంతీయ (రీజినల్) చిత్రంగా నిలిచింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 7వ రోజు అత్యధిక షేర్ సాధించిన చిత్రంగా రికార్డ్ సృష్టించింది. నార్త్​ అమెరికాలో 3 మిలియన్ డాలర్​ మార్కును దాటింది. చిరంజీవి కెరీర్​లో ఈ మైలురాయి అందుకు మొదటి చిత్రంగానూ ఇది నిలిచింది.

ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, నయనతార హీరోయిన్​గా నటించారు. అభినవ్ గొమఠం, శరత్ సక్సేనా, కేథరిన్ తీస్రా, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బుల్లిరాజు ఫేమ్ మాస్టర్ రేవంత్ తదితరులు ఈ సినిమాలో ఆయా పాత్రలు పోషించారు. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించగా, షైన్స్ స్క్రీన్ బ్యానర్​పై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

