'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'కు వెంకీ రెమ్యూనరేషన్- క్లారిటీ ఇచ్చిన నిర్మాత
చిరంజీవి సినిమాలో వెంకటేశ్ గెస్ట్ రోల్- సూపర్ హిట్టైన కామియో- వెంకీ పారితోషకంపై నిర్మాత సుస్మిత స్పందన ఇదే!
Published : January 22, 2026 at 10:45 AM IST
Venkatesh Remuneration For MSG : మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేశ్ కలిసి నటించిన 'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతమైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధించి రూ. 300 కోట్ల క్లబ్లో స్థానం సంపాదించుకుంది. ఇందులో వెంకటేశ్ అతిథి పాత్రలో నటించిన విషయం అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీని కోసం వెంకీ భారీ పారితోషికం తీసుకున్నారనే వార్తలు వైరల్గా మారాయి. ఈ వ్యాఖ్యలపై నిర్మాత సుస్మిత కొణిదెల స్పందించారు. మరి ఆమె ఏమన్నారంటే?
"వెంకటేశ్ పాత్ర సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణ. ఆయన తీసుకున్న ప్రతి రూపాయికీ న్యాయం చేశారు. ఆయనకు ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు. చిరంజీవి- వెంకటేశ్ కాంబినేషన్ సెట్లో నవ్వులు పూయించిందని, భవిష్యత్తులో వీరిద్దరి మల్టీస్టారర్లో తాను భాగమైతే అదృష్టంగా భావిస్తానని సుస్మిత పేర్కొన్నారు. కాగా, అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా జనవరి 12 రిలీజై భారీ విజయం అందుకుంది. విడుదలై 10 రోజుల్లోనే రూ.300 కోట్లు వసూల్ చేసింది.
చిరుకు మంచి కంబ్యాక్
సుదీర్ఘ కెరీర్లో చిరు ఇప్పటిదాకా మాస్, యాక్షన్ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చారు. కానీ, తొలిసారి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాకు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ నుంచి ప్రశంసలు వచ్చాయి. ఇది చిరంజీవికి మంచి కమ్బ్యాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి. ఈ క్రమంలోనే చిరు కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమానూ రికార్డు కొట్టింది. దీంతో మెగా ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.
Every theatre, every centre..— Shine Screens (@Shine_Screens) January 19, 2026
Every region and every heart…
THE SWAG KA BAAP has conquered everything 😎
₹292+ crores Gross in the FIRST WEEK for #ManaShankaraVaraPrasadGaru ❤️🔥
ALL TIME RECORD FOR A REGIONAL FILM 💥💥💥#MegaSankranthiBlockbusterMSG enters into BLOCKBUSTER… pic.twitter.com/AaBGtzHDQh
మల్టీస్టారర్ కొత్తేమి కాదు
గతంలో కూడా చాలా మల్టీస్టారర్ సినిమాలు తెరపైకి వచ్చాయి. కానీ చిరంజీవి, వెంకటేశ్ జోడీ మాత్రం ప్రేక్షకులకు మంచి ఐ ఫీస్ట్ అనే చెప్పవచ్చు. ఒకరు మాస్ ఆడియన్స్ను అలరిస్తే, మరొకరు పక్కా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ను మెప్పిస్తారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్ ప్రేక్షకులను అలరించింది. ఆశ్చర్యకరంగా ఈ సినిమాలో వీరిద్దరి జాన్రా కూడా వేరు అనే చెప్పాలి. చిరంజీవి ఈ కథలో పూర్తిగా ఫ్యామిలీ మ్యాన్లా అలరిస్తే, వెంకీ మాస్ లుక్లో అదరగొట్టారు. ఇలా రోల్ రివర్స్ అవ్వడం కథలో కొత్తదనాన్ని తీసుకు వచ్చింది. ఎలాంటి చిత్రాలు తెరకెక్కిస్తే ప్రేక్షకులు ఇష్టంగా చూస్తారు అనే విషయం దర్శకుడు అనిల్కు బాగా తెలుసనే చెప్పవచ్చు. గంతంలో ఎఫ్- 2లోనూ భార్యాభర్తల చిన్న చిన్న గొడవలను ఫన్నీగా తెరకెక్కించారు. దీనికి ఆడియెన్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు.
ఖాతాలో భారీ రికార్డ్లు
ఈ సినిమా మంచి హిట్ అందుకోవడంతో పాటు అనేక రికార్డులను కూడా సొంతం చేసుకుంది. విడుదలైన 10 రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.300 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించి, అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయిని అందుకున్న ప్రాంతీయ (రీజినల్) చిత్రంగా నిలిచింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 7వ రోజు అత్యధిక షేర్ సాధించిన చిత్రంగా రికార్డ్ సృష్టించింది. నార్త్ అమెరికాలో 3 మిలియన్ డాలర్ మార్కును దాటింది. చిరంజీవి కెరీర్లో ఈ మైలురాయి అందుకు మొదటి చిత్రంగానూ ఇది నిలిచింది.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, నయనతార హీరోయిన్గా నటించారు. అభినవ్ గొమఠం, శరత్ సక్సేనా, కేథరిన్ తీస్రా, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, బుల్లిరాజు ఫేమ్ మాస్టర్ రేవంత్ తదితరులు ఈ సినిమాలో ఆయా పాత్రలు పోషించారు. భీమ్స్ సిసిరొలియో సంగీతం అందించగా, షైన్స్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా నిర్మించారు.
