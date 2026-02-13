ETV Bharat / entertainment

MSG సరికొత్త రికార్డ్​ - 24 గంటల్లోనే 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్

అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్‌టైనర్- టాలీవుడ్ రీజినల్ హిస్టరీలో 300 కోట్ల రికార్డు - ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్​లో కూడా కొత్త రికార్డ్​

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 13, 2026 at 12:04 PM IST

2 Min Read
MSG Records : ఈ ఏడాది సంక్రాంతి బరిలో దిగి థియేటర్లను షేక్ చేసిన 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' ఇప్పుడు ఓటీటీకి వచ్చేశారు. వెండితెరపై మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చిన ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్‌లో అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచి నెట్టింట హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. ఈ మెగా సినిమాకు వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే ఒటీటీ వరల్డ్​లోను టాప్ రికార్డులలో నిలిచినట్లు తెలుస్తోంది. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా ఈ సినిమా చూడటానికి ఎగబడటంతో సర్వర్లు కూడా షేక్ అవుతున్నాయి. సాధారణంగా సినిమాలకు వచ్చే వ్యూస్ ఒక ఎత్తు అయితే, ఈ సినిమాకు వస్తున్న నెంబర్లు చూసి ట్రేడ్ వర్గాలు సైతం నోరెళ్లబెడుతున్నాయి. రికార్డులేంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

24 గంటల్లోనే 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్!
ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఫిబ్రవరి 11న జీ5లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైన ఈ సినిమా కేవలం 24 గంటల్లోనే ఏకంగా 200 మిలియన్ స్ట్రీమింగ్ మినిట్స్ సాధించి అందరినీ షాక్ కు గురిచేసింది. ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన సినిమాగా 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు' ఒటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో కొత్త రికార్డు సెట్ చేశారు. ఒటీటీలో ఒక తెలుగు సినిమాకు ఈ స్థాయిలో ఆదరణ దక్కడం చాలా అరుదు. ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమాపై ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదని అర్థమవుతుంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ డిజిటల్ హవా ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని ఫ్యాన్స్ మరింత పాజిటివ్ కామెంట్ చేస్తున్నారు.

అనిల్ రావిపూడి మార్క్ ఎంటర్‌టైనర్
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి అంటేనే మినిమం గ్యారెంటీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్. ఈ సినిమాలో కూడా ఆయన తనదైన శైలిలో కామెడీ, ఎమోషన్స్ కలగలిపి ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన బాడీ లాంగ్వేజ్‌తో, టైమింగ్‌తో సినిమాను మరో లెవెల్‌కు తీసుకువెళ్లారు. ఇక లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార నటన సినిమాకు ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. సచిన్ ఖేడేకర్, క్యాథరిన్ ట్రెసా, జరీనా వాహబ్ వంటి అనుభవం ఉన్న నటీనటులు తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. షైన్ స్క్రీన్స్ గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్లు ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా ఈ సినిమాను నిర్మించాయి.

టాలీవుడ్ రీజినల్ హిస్టరీలో 300 కోట్ల రికార్డు
బాక్సాఫీస్ వసూళ్ల విషయంలోనూ ఈ సినిమా ఒక పెను సంచలనం సృష్టించింది. మేకర్స్ ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 300 కోట్ల రూపాయల గ్రాస్ కలెక్షన్లను రాబట్టింది. కేవలం రీజనల్ లాంగ్వేజ్​లో మాత్రమే విడుదలైన ఒక సినిమా ఈ స్థాయి వసూళ్లు సాధించడం టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే ఒక రికార్డుగా ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ ఉండటం, సంక్రాంతి సీజన్ కలిసిరావడంతో ఈ మేజిక్ సాధ్యమైందని అభిప్రాయపడుతున్నారు. అటు థియేటర్లలో, ఇటు ఒటీటీలో రెండు చోట్లా ఈ సినిమా బెస్ట్ రిజల్ట్​ను అందుకుంది.

