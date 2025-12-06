ETV Bharat / entertainment

చుట్టూ చెట్లు- పడవలపై చిరు, నయన్- సెకండ్ సాంగ్ ప్రోమో చూశారా?

మరో రెండు రోజుల్లో ఫుల్ సాంగ్ రిలీజ్- ఇప్పుడు ప్రోమో వైరల్

Mana Shankara Vara Prasad Garu New Song
Mana Shankara Vara Prasad Garu New Song (FILM POSTER@ SHINE SCREENS X ACCOUNT)
Mana Shankara Vara Prasad Garu New Song : టాలీవుడ్ మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ మన శంకర వరప్రసాద్ గారు. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఆ సినిమా నుంచి ఇప్పటి వచ్చిన మీసాల పిల్ల సాంగ్ అదిరిపోయే స్పందన అందుకుంది. ఇప్పుడు రెండో సాంగ్ శశిరేఖ ప్రోమో వచ్చింది. మీరు దాన్ని చూశారా?

