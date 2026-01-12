ETV Bharat / entertainment

'మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు' మూవీ ఎలా ఉంది? చిరు- రావిపూడి మెప్పించారా?

సంక్రాంతి బరిలో చిరంజీవి- మన శంకర వరప్రసాద్​గారు రివ్యూ మీ కోసం!

Mana Shankaravara Prasadv Review
Mana Shankaravara Prasadv Review (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 7:08 AM IST

|

Updated : January 12, 2026 at 7:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mana Shankaravara Prasad Garu Review : మెగాస్టార్ చిరంజీవి సినిమా రిలీజ్ అంటే అభిమానులకు పండగ వాతావరణమే. పైగా సంక్రాంతి సీజన్‌లో ఆయన సినిమా వస్తుందంటే అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతాయి. అలాంటి భారీ అంచనాల మధ్య ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సినిమా మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు. వరుస హిట్స్‌తో దూసుకుపోతున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా సంక్రాంతి ప్రేక్షకులకు ఎంతవరకు వినోదం పంచిందనేదే ఇప్పుడు ప్రధాన చర్చ.

కథ ఏంటంటే?
శంకరవరప్రసాద్‌ (చిరంజీవి) ఒక నేషనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్. కేంద్రమంత్రి శర్మ (శరత్ సక్సేనా) భద్రతా బాధ్యతలు చూసే వ్యక్తి. మంత్రి శంకరవరప్రసాద్‌ను తన కుటుంబ సభ్యుడిలా చూసుకుంటాడు. భార్య శశిరేఖ (నయనతార) నుంచి విడిపోయిన శంకరవరప్రసాద్ తన పిల్లలకు దూరంగా జీవిస్తున్నాడన్న విషయం తెలిసిన మంత్రి, పిల్లలతో అతడిని కలిపే ప్రయత్నం చేస్తాడు.

బోర్డింగ్ స్కూల్‌లో చదువుతున్న తన పిల్లలకు దగ్గరవ్వాలనే ఉద్దేశంతో శంకరవరప్రసాద్ పీఈటీగా ఆ స్కూల్‌లో చేరతాడు. అక్కడ జరిగిన సరదా సంఘటనలు, పిల్లలతో ఏర్పడే అనుబంధం కథకు ప్రధాన బలం. అసలు శంకరవరప్రసాద్, శశిరేఖ ఎందుకు విడిపోయారు? వారి ప్రేమకథ ఏంటి? పిల్లలు తండ్రిని గుర్తిస్తారా? ఈ మధ్యలో మైనింగ్ వ్యాపారి వెంకీ గౌడ (వెంకటేశ్) ఎంట్రీ కథను ఏ మలుపు తిప్పింది? అన్న విషయాలు తెరపై చూడాల్సిందే.

సినిమా ఎలా ఉందంటే?
దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి ఈ సినిమాను పూర్తిగా పండగ వినోదంగా తీర్చిదిద్దారు. కథలో లాజిక్స్‌, లోతైన భావోద్వేగాలు వెతకకుండా థియేటర్‌కు వచ్చిన ప్రేక్షకుడు నవ్వుతూ బయటికి వెళ్లాలన్నదే ఆయన లక్ష్యంగా కనిపిస్తుంది. కుటుంబ ప్రేక్షకులను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన సినిమా ఇది.

చిరంజీవిని ఒక ఫ్యామిలీ మ్యాన్‌గా చూపించిన విధానం ఆకట్టుకుంటుంది. ఆయన కామెడీ టైమింగ్, హావభావాలు అభిమానులకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. తొలి ఫైట్‌తో చిరు ఎలివేషన్ మొదలవుతూనే, ఆ తర్వాత పాటలు, హాస్య సన్నివేశాలతో సినిమా సరదాగా సాగిపోతుంది. భార్యాభర్తల మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు కూడా హాస్యంగానే చూపించారు.

ప్రథమార్థం మొత్తం స్కూల్ నేపథ్యంతో నవ్వులు పంచుతుంది. పిల్లల చుట్టూ తిరిగే సన్నివేశాలు కుటుంబ ప్రేక్షకులకు నచ్చేలా ఉంటాయి. అయితే ద్వితీయార్థంలో కథ కాస్త నెమ్మదించినట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇన్వెస్టిగేషన్ సీన్స్ కొంత సాగదీతగా అనిపించినా, వెంకటేశ్ ఎంట్రీతో మళ్లీ సినిమా ఊపందుకుంటుంది. చిరంజీవి – వెంకటేశ్ కలిసి కనిపించిన సన్నివేశాలు అభిమానులకు పండగే. పాటల్లో ఇద్దరూ కలిసి స్టెప్పులు వేయడం, వారి మధ్య సాగే సరదా డైలాగ్స్ సినిమాకు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. లాజిక్స్‌ను పక్కన పెట్టి చూస్తే ఈ సినిమా మంచి వినోదాన్ని అందిస్తుంది.

నటీనటుల సంగతి ఇలా!
చిరంజీవి ఈ సినిమాకు ప్రధాన బలం. కామెడీ, యాక్షన్, డ్యాన్స్ అన్నింటిలోనూ తన అనుభవాన్ని చూపించారు. వెంకటేశ్ అతిథి పాత్రలో స్టైలిష్‌గా మెప్పించారు. నయనతార శశిరేఖ పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. కేథరిన్, హర్షవర్ధన్, అభినవ్ గోమఠం తమ పాత్రల మేరకు నవ్వులు పంచారు. చిరంజీవి తల్లిగా జరీనా వహాబ్ పాత్ర కీలకంగా నిలుస్తుంది.
సాంకేతికంగా సినిమాకు మంచి మార్కులే పడతాయి. సమీర్ రెడ్డి సినిమాటోగ్రఫీ ఆకట్టుకుంటుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్. పాటలు, వాటి చిత్రీకరణ పండగ వాతావరణాన్ని తీసుకొచ్చాయి.

చివరగా, మన శంకరవరప్రసాద్‌గారు కథలో కొత్తదనం లేకపోయినా, చిరంజీవి అభిమానులు, కుటుంబ ప్రేక్షకులు సరదాగా ఆస్వాదించే సినిమా. సంక్రాంతి పండగకు నవ్వులు, పాటలు, వినోదం కావాలనుకునేవారికి ఇది ఓ పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్.

గమనిక: ఇది సమీక్షకుడి వ్యక్తిగత అభిప్రాయం మాత్రమే.

మెగాస్టార్ 'సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్ జాతర'- 1979 నుంచి 32 సినిమాలు!-మరోసారి పొంగల్ బరిలో!

'మన శంకరవరప్రసాద్ గారు'కు తెలంగాణలోనూ టికెట్ రేట్​ పెంపు- తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా!

Last Updated : January 12, 2026 at 7:31 AM IST

TAGGED:

MANA SHANKARAVARA PRASAD GARU
MANA SHANKARAVARA PRASAD CINEMA
MANA SHANKARAVARA PRASAD STORY
MANA SHANKARAVARA PRASAD CHIRANJIVI
MANA SHANKARAVARA PRASADV REVIEW

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.