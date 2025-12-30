'ఏంటి బాసూ సంగతి, అదిరిపోద్దీ సంక్రాంతి'- చిరు, వెంకీ మాస్ సాంగ్ రిలీజ్
మన శంకరవరప్రసాద్ గారు మూవీ- మెగా విక్టరీ మాస్ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్
Published : December 30, 2025 at 4:50 PM IST
Mega Victory Mass Song Launch : దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి- మెగాస్టార్ చిరంజీవి కాంబోలో తెరకెక్కిన చిత్రం 'మన శంకర వరప్రసాద్ గారు'. నయనతార హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమా జనవరి 12న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ మూవీలో విక్టరీ వెంకటేశ్ కూడా అతిథిగా నటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం ప్రమోషనల్లో భాగంగా మెగాస్టార్, వెంకటేశ్పై తీసిన సంక్రాంతి థీమ్ సాంగ్ను మూడో సింగిల్గా చిత్ర బృందం రిలీజ్ చేసింది. ఇప్పటికే రెండు పాటలను విడుదల చేసిన మేకర్స్ తాజాగా మాస్ బీట్ అయిన 'ఏంటి బాసూ సంగతి, అదిరిపోద్ది సంక్రాంతి' అనే మాస్ సాంగ్ను విడుదల చేశారు.
మెగా ఫ్యాన్స్కు ఇక పూనకాలే!
మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి అసలు పేరునే టైటిల్గా పెట్టి, మాస్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి తెరకెక్కిస్తున్న చిత్రం ఇది. మెగాస్టార్ 157వ చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా, పూర్తిగా వినోదాత్మకంగా ఉండనుంది. సింపుల్గా చెప్పాలంటే 'ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్'గా ఉండనుందని తెలుస్తోంది.
వెంకీతో మాస్ సాంగ్
1987లో విడుదలైన విక్టరీ వెంకటేశ్ మూవీ త్రిమూర్తులు విడుదలైంది. ఆ సినిమాలోని ఓ ప్రత్యేక గీతంలో ఆనాటి తెలుగు టాప్ హీరో, హీరోయిన్లు అందరూ కలిసి నటించారు. ఆనాటి సూపర్ స్టార్ కృష్ణ, నటభూషణ శోభన్బాబు, రెబల్ స్టార్కృష్ణంరాజు, నేటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ, మన్మథుడు నాగార్జున సహా ఆనాటి మేటి నటీమణులు ఎందరో కనిపించారు. ఈ విధంగా వెంకీ పాటలో చిరంజీవి నటించారు. ఇన్నాళ్లకు మళ్లీ వీరిద్దరూ తెరపై సందడి చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. తాజాగా విడుదల చేసిన సాంగ్లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి, విక్టరీ వెంకటేశ్తో కలిసి స్టెప్పులు వేయడం సినిమాపై అంచనాలను భారీగా పెంచేసింది.
వింటేజ్ లుక్లో
అనిల్ రావిపూడి ఈ చిత్రంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవిని అభిమానులు కోరుకుంటున్న విధంగా 'వింటేజ్ లుక్'లో చూపిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన 'మీసాల పిల్ల', 'శశిరేఖ' పాటలకు ప్రేక్షకుల నుంచి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. చిరంజీవి అసలు పేరు శివశంకర వరప్రసాద్తో సినిమా తీస్తుండడంతో దీనిపై అభిమానులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
సంక్రాంతి కానుకగా!
ఈ మెగా చిత్రాన్ని 2026 సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 16న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ఇప్పటికే మూవీ టీమ్ ప్రకటించింది. ఇక షూటింగ్ అప్డేట్ విషయానికి వస్తే, వెంకటేశ్ తన ఫోర్షన్ షూటింగ్ను ఇప్పటికే పూర్తి చేసినట్లు చిత్ర బృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది. ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి.
ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన నయనతార హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, వెంకటేశ్ ఓ పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. కేథరిన్ థ్రెసా మరో కీలక పాత్రలో మెరవనుంది. భీమ్స్ సిసిరోలియో ఈ చిత్రాన్ని సంగీతం అందిస్తున్నారు. షైన్ స్క్రీన్ అండ్ గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.
విశ్వంభర అప్డేట్స్
చిరంజీవి ప్రస్తుతం బింబిసార ఫేమ్ వశిష్ఠ దర్శకత్వంలో 'విశ్వంభర' అనే భారీ సోషియో-ఫాంటసీ చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే దీని షూటింగ్ దాదాపుగా పూర్తయినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పనులు జరుగుతున్నాయని సమాచారం. జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి తర్వాత చిరంజీవి నటిస్తున్న భారీ సోషియో ఫాంటసీ చిత్రం ఇదే! దీనితో అభిమానుల్లో దీనిపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి.
ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి సరసన త్రిష కృష్ణన్ నటిస్తున్నారు. సుమారు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్ ఈ సినిమా వస్తోంది. ఇతర కీలక పాత్రల్లో ఆషిక రంగనాథ్, కునాల్ కపూర్ నటిస్తున్నారు. ఆస్కార్ విజేత ఎం.ఎం.కీరవాణి ఈ చిత్రానికి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని 2025 మే నెలలో వేసవి కానుకగా విడుదల చేసేందుకు చిత్రబృందం సన్నాహాలు చేస్తోంది.