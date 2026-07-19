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జాతీయ అవార్డుల్లో మెగాస్టార్ సెన్సేషన్ - అమితాబ్, కమల్ సరసన చేరిన మమ్ముట్టి

72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో మమ్ముట్టికి ఉత్తమ నటుడి అవార్డు - 'భ్రమయుగం' సినిమాలో అద్భుత నటనకు దక్కిన ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారం - కెరీర్‌లో నాలుగో సారి అవార్డు

Mammootty 4th National Award
Mammootty 4th National Award (Source: Movie poster)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 19, 2026 at 2:08 PM IST

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Mammootty 4th National Award : సినీ పరిశ్రమలో ఏ నటీనటులకైనా సాంకేతిక నిపుణులకైనా జాతీయ అవార్డు సాధించడం అనేది కెరీర్‌లో ఒక కల లాంటిది. ఎంతోమంది గొప్ప నటీనటులు ఈ అవార్డు కోసం జీవితకాలం ఎదురుచూస్తుంటారు. అయితే కొందరు మాత్రమే తమ అద్భుతమైన నటనతో ఈ అవార్డును పలుమార్లు సొంతం చేసుకుని అగ్రస్థానంలో నిలుస్తుంటారు. ఇటీవల ప్రకటించిన 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో మలయాళ లెజెండరీ హీరో మమ్ముట్టి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించారు. తన కెరీర్ చివరి దశలో కూడా కుర్ర హీరోలకు ఏమాత్రం తీసిపోని విధంగా అద్భుతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తూ సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

అమితాబ్, కమల్ హాసన్ ఎలైట్ క్లబ్‌లో ఎంట్రీ
బ్లాక్ అండ్ వైట్ సైకలాజికల్ హర్రర్ మాస్టర్ పీస్‌గా వచ్చిన 'భ్రమయుగం' సినిమాలో కొడుమోన్ పొట్టి అనే మాంత్రికుడి పాత్రలో మమ్ముట్టి జీవించేశారు. ఈ సినిమాలో ఆయన ప్రదర్శించిన నెగెటివ్ షేడ్స్‌కు గాను ఉత్తమ నటుడిగా 4వ సారి జాతీయ అవార్డు వరించింది. ఈ పురస్కారంతో భారతీయ చలనచిత్ర చరిత్రలో అత్యంత అరుదైన రికార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఇప్పటివరకు ఉత్తమ నటుడి కేటగిరీలో 4 సార్లు జాతీయ అవార్డులు సాధించిన ఘనత కేవలం లెజెండరీ స్టార్లు అమితాబ్ బచ్చన్, కమల్ హాసన్‌లకు మాత్రమే ఉంది. ఇప్పుడు ఆ ఎలైట్ క్లబ్‌లోకి మమ్ముట్టి కూడా అడుగుపెట్టారు.

ప్రయోగాత్మక పాత్రలతోనే అవార్డులు
మమ్ముట్టి ఎంచుకున్న పాత్రలలో తప్పకుండా ఏదో కొత్త తరహా కంటెంట్ ఉంటుంది. అందుకే ఆయన పాత్రలకు అవార్డులు వస్తుంటాయి. 1989లో మొదటిసారిగా ఒరు వడక్కన్ వీరగాథ, మతిలుకల్ సినిమాల్లోని అద్భుత నటనకు గాను నేషనల్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1993లో విధేయన్, పొంతన్ మాడ సినిమాల్లో తన నటవిశ్వరూపం చూపించి రెండోసారి ఈ పురస్కారాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ఒకే ఏడాది రెండు వేర్వేరు సినిమాల్లోని నటనకు గాను జాతీయ స్థాయి పురస్కారాలు అందుకోవడం ఆయన అద్భుతమైన టాలెంట్‌కు నిదర్శనం అని చెప్పవచ్చు.

నటుడిగా ఎప్పటికీ తీరని దాహం
ఇక 1998లో ఇంగ్లీష్ భాషలో వచ్చిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ బయోపిక్‌లో భారత రాజ్యాంగ పితామహుడి పాత్రలో ఒదిగిపోయి 3వ సారి జాతీయ ఉత్తమ నటుడిగా నిలిచారు. ఇతర భాషల్లోని ఆయన జనరేషన్ హీరోలు చాలా వరకు అభిమానులను మెప్పించేందుకు కమర్షియల్ సినిమాల్లో కనిపిస్తుంటే మమ్ముట్టి మాత్రం నటుడిగా తనకు సంతృప్తినిచ్చే క్యారెక్టర్లను మాత్రమే ఎంచుకుంటున్నారు. కేవలం స్టార్ డమ్‌కు పరిమితం కాకుండా కథకు ప్రాధాన్యత ఉన్న వైవిధ్యమైన క్యారెక్టర్లు చేస్తూ రిస్క్ చేయడం వల్లే ఆయనకు ఈ స్థాయి గుర్తింపు దక్కుతోంది. ఈ 4వ నేషనల్ అవార్డు ఆయనలోని నట దాహానికి ఒక పర్ఫెక్ట్ ఉదాహరణ.

2026వ సంవత్సరం డబుల్ ధమాకా
మమ్ముట్టి కెరీర్‌లో 2026వ సంవత్సరం ఒక మర్చిపోలేని విధంగా నిలిచిపోతుంది. ఎందుకంటే సుమారు 28 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఏడాదే ఆయనకు పద్మ భూషణ్ పురస్కారం దక్కింది. అదే సమయంలో 1998 తర్వాత మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు నేషనల్ అవార్డు కూడా రావడం విశేషం. దేశంలోని అత్యున్నత పౌర పురస్కారంతో పాటు సినిమా రంగంలో ఇచ్చే అత్యుత్తమ అవార్డు రెండూ ఒకే ఏడాది రావడంతో ఆయన ఖాతాలో డబుల్ ధమాకా చేరింది. ఈ వయసులో కూడా ఆయన సినిమా పట్ల చూపిస్తున్న అంకితభావం, నటనపై ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్‌గా కనిపిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లో మమ్ముట్టి ఇంకా ఎలాంటి పాత్రల్లో కనిపిస్తారో చూడాలి.

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