బంగాల్ నుంచి మమతా బెనర్జీ నన్ను పూర్తిగా బహిష్కరించారు: కశ్మీర్ ఫైల్స్ డైరెక్టర్
మమతా బెనర్జీ నన్ను బంగాల్లో అడుగు పెట్టనివ్వనని అన్నారన్న వివేక్ అగ్నిహోత్రి - గవర్నర్ నుంచి అవార్డు తీసుకోవడానికి కూడా బంగాల్ వెళ్లలేకపోయానన్న డైరెక్టర్
Published : May 5, 2026 at 11:31 AM IST
Vivek Agnihotri Latest Comments On Mamata Banerjee : తనను బంగాల్లో అడుగు పెట్టనివ్వనని మమతా బెనర్జీ అన్నారని దర్శకుడు వివేక్ అగ్నిహోత్రి ఆరోపించారు. తాను దర్శకత్వం వహించిన 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్' చిత్రాన్ని కూడా ఆమె అడ్డుకున్నారని అన్నారు. ఆ తర్వాత బంగాల్ నుంచి బహిష్కరించారని తెలిపారు. బంగాల్ ఎన్నికల్లో మమతా బెనర్జీ అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత వివేక్ అగ్నిహోత్రి స్పందించి మమతపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
నాపై డజన్ల కొద్ది ఎఫ్ఐఆర్లు : వివేక్ అగ్నిహోత్రి
తాజాగా వెలువడిన బంగాల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో మమతా బెనర్జీకి గట్టి షాక్ తగిలింది. ఈ ఫలితాల అనంతరం 'ఎవరికీ తెలియని కొన్ని విషయాలు' అంటూ వివేక్ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు. అందులో ఆయన ఏం చెప్పారంటే ఇకపై ఇలాంటివి జరగకూడదు. 'ది కశ్మీర్ ఫైల్స్' విడుదలైన తర్వాత బంగాల్ నుంచి మమతా బెనర్జీ నన్ను పూర్తిగా బహిష్కరించారు. ఆ సినిమాను థియేటర్ల నుంచి తొలగించడమే కాకుండా నన్ను బంగాల్లో అడుగుపెట్టనివ్వనని అన్నారు. 'అలాగే 'ది బంగాల్ ఫైల్స్' చిత్రాన్ని ఆమె బంగాల్లో పూర్తిగా నిషేధించారు. మా సినిమా ట్రైలర్ లాంచ్ను అడ్డుకున్నారు. మాపై దాడులు జరిగాయి. నాపై డజన్ల కొద్ది ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. నన్ను బంగాల్లో ఏ కార్యక్రమానికి పిలవకుండా చేశారు. చివరకు గవర్నర్ నుంచి అవార్డు తీసుకోవడానికి కూడా నేను వెళ్లలేకపోయాను. అయినా మేము ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదు. ఈ ఎన్నికల సమయంలో 'ది బంగాల్ ఫైల్స్' చిత్రాన్ని బంగాల్ వ్యాప్తంగా సాధ్యమైనంత ఎక్కువ మందికి రహస్యంగా చూపించాం. మేము వెనకడుగు వేయకుండా మా శక్తి మేరకు పోరాడినందుకు నాకు సంతోషంగా ఉంది. మా కష్టానికి తగిన ఫలం దక్కింది. గొప్ప విజయం వరించింది' అని వివేక్ ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు. ఇకపై బంగాల్ ప్రజలు ఎలాంటి భయం లేకుండా తలెత్తి గర్వంగా నడవొచ్చని ఆయన అన్నారు.
NEVER AGAIN.— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) May 5, 2026
For those who don’t know, @MamataOfficial cancelled me in Bengal after the release of #TheKashmirFiles. The film was taken out of cinema halls, and she said I would NOT BE ALLOWED TO ENTER Bengal.
Last year, she BANNED #TheBengalFiles completely in West Bengal. Our… pic.twitter.com/9JzHU2lgwE
జాతీయ రాజకీయాల్లో చక్రం తిప్పాలనుకున్న సమయంలో!
బంగాల్ను అప్రతిహతంగా 15 ఏళ్లు పాలించిన మమతా బెనర్జీకి ఈసారి రాజకీయంగా గట్టి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. బంగాల్లో తిరుగులేని శక్తిగా కొనసాగాలని, జాతీయ రాజకీయాల్లో కీలకంగా మారాలనుకున్న ఆమె ప్రయత్నాలకు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి అడ్డుకట్ట వేసింది. ప్రస్తుతానికి బంగాల్లో దీదీ (అక్క) శకం ముగిసినట్లేనా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతుంది. కారణం మళ్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల నాటికి ఆమెకు 76 ఏళ్లు వస్తాయి.
అందరికీ దీదీగా సుపరిచితురాలైన మమతా బెనర్జీ భావోద్వేగ రాజకీయాలు చేశారు. బంగాల్ రాజకీయాల్లో ఆమె అందుకున్న స్థానాన్ని ఏ ప్రత్యర్థీ అందుకోలేకపోయారు. ఆమె ఆచితూచి స్పందించే నేత కాదు. వ్యవస్థాగతపరంగానూ ఆలోచించే వ్యకి కాదు. చైతన్యవంతమైన, భావోద్వేగపూరితమైన నేతగానే కొనసాగారు. ఆమె డ్రాయింగ్ రూంల నుంచి, టీవీ స్టూడియోల నుంచి ఎదిగిన నేత కాదు. రైలు పట్టాలు, నిరసన ప్రదర్శనలు, వీధి పోరాటాలు, నిరాహార దీక్షలతో ఎదిగారు. ఎవరూ వెళ్లడానికి సాహసించని హింసాత్మక ఘటనలు జరిగే గ్రామాలకు ఆమె భయపడకుండా వెళ్లేవారు. విషాదాలు జరిగినప్పుడు ఆసుపత్రులకు వెళ్లి బాధితులను పరామర్శించేవారు. సాధారణ కార్మికులతో కలిసి ధర్నాల్లో కూర్చునేవారు. ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టడానికి ముందే ఆమె దీదీగా ప్రసిద్ధి చెందారు.
ఆపరేషన్ సిందూర్పై మూవీ అనౌన్స్ చేసిన వివేక్ అగ్నిహోత్రి- ఆదిత్య ధర్కు డైరెక్షన్ ఇవ్వమంటున్న నెటిజన్లు!
The Vaccine War First Look : 'వ్యాక్సిన్ వార్' ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్.. రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్లో షూటింగ్..