OTT నుంచి 'ప్రేమలు' హిందీ వెర్షన్ ఔట్ - రీజన్ ఏంటంటే?
మలయాళ ప్రేమలు హిందీ వెర్షన్ను ఓటీటీ నుంచి తొలగింపు - అయోమయంలో ఆడియెన్స్ - అసలు కారణం ఇదేనా?
Published : August 17, 2026 at 2:24 PM IST
Premalu Hindi Version OTT : 2024లో చిన్న సినిమాగా వచ్చి పెద్ద విజయాన్ని అందుకుంది మలయాళ మూవీ 'ప్రేమలు'. ఇది మలయాళంలోనే కాకుండా తెలుగులో సైతం మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. ఈ సినిమా మలయాళం, హిందీ వెర్షన్లు జియో హాట్స్టార్లో స్ట్రీమింగ్ అయ్యాయి. అయితే హిందీ వెర్షన్ను మాత్రం సంబంధిత ప్లాట్ఫామ్ నుంచి రీసెంట్గా తొలగించారు. దీంతో హిందీ ఆడియెన్స్ షాక్ అవుతున్నారు. ఏదైనా సాంకేతిక పొరపాటు వల్ల ఇలా జరిగిందా? లేదా కావాలనే ఈ సినిమాను ఓటీటీ నుంచి తొలగించారా? అని సందేహాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే దీనిని కావాలనే హాట్స్టార్ నుంచి తీసేశారు. కానీ దీనికి ఓ సాలిడ్ రీజన్ ఉంది. అదేటంటే?
హిందీ రీమేక్ కోసం!
ప్రేమలు సినిమాను హిందీ రీమేక్ చేస్తున్నారు. దీనిని 'ప్రేమ్ కీతను'గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నట్లు మేకర్స్ ఇప్పటికే అనౌన్స్మెంట్ ఇచ్చారు. ఈ హిందీ రీమేక్లో వీర్ పహారియా, ఆఫియా సయ్యద్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, అపూర్వ సింగ్ కర్కి డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు. గౌరవ వర్మ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ అక్టోబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే హిందీలో రీమేక్ రానుండడంతో ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ప్రేమలు చిత్రాన్ని తొలగించారు. హిందీ ఆడియెన్స్ను కొత్త అనుభూతిని థియేటర్లలో అందించేందుకే ఇలా చేశారు. అయితే మేకర్స్ ప్లాన్ ఎంతమేరకు వర్కౌట్ అవుతుందనేది రిలీజ్ అయ్యే వరకూ తెలియాల్సి ఉంది. ఇక ప్రేమలు తెలుగు ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఆహాలో అందుబాటులో ఉంది.
గతేడాది ప్రేమలు రైట్స్ కొనుగోలు చేసిన నిర్మాత
ప్రస్తుతం ప్రేమలు హిందీ రీమేక్ నిర్మాణ దశలో ఉంది. ప్రేమలు సినిమా హిందీ రైట్స్ను నిర్మాత గౌరవ్ వర్మ గతేడాదే దక్కించుకున్నారు. అనంతరం దీనిపై ఆయన అప్పట్లో ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశారు. అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు నచ్చిన చిత్రంగా ప్రేమలు నిలిచిందని, అందుకే దీన్ని హిందీలో రీమేక్ చేసేందుకు నిర్ణయించుకున్నట్లు -- గౌరవ్ వర్మ పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాను హిందీ నేటివిటీకి అనుగుణంగా తెరకెక్కిస్తామని ఆయన వివరించారు.
స్టోరీ ఇదే!
సచిన్ సంతోష్ (నాస్లెన్) ఓ గ్రాడ్యుయేట్. చదువుకునే రోజుల్లో కాలేజీలో ఓ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు. కానీ, తన ప్రేమ విషయాన్ని చెప్పేందుకు అతడికి ధైర్యం సరిపోదు. అయితే కాలేజీ లాస్ట్ రోజు తన ప్రేమ విషయం అమ్మాయికి చెప్తాడు. అయితే అప్పటికే ఆ అమ్మాయి వేరొకరితో ప్రేమలో ఉన్నానని చెప్తుంది. ఇక ఆ తర్వాత సచిన్ కోచింగ్ కోసం హైదరాబాద్ వస్తాడు. ఇక్కడే రీనూ (మమిత బైజు) ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగిగా చేరుతుంది. ఇక మళ్లీ ప్రేమలో పడిపోతాడు. మరి ఫస్ట్ లవ్ బ్రేకప్ అయిన సచిన్ ఈసారైనా ప్రేమలో గెలుస్తాడా? లేదా అనేది తెరపై చూసి తెలుసుకోవాల్సిందే.
మలయాళ ప్రేమమ్లో నస్లెన్, మమితా బైజు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సంగీత్ ప్రతాప్, శ్యామ్ మోహన్, అఖిలా భార్గవన్ తదితరులు ఇతర పాత్రల్లో అలరించారు. గిరీశ్ ఎ.డి. డైరెక్ట్ చేసిన ఈ చిత్రాన్ని భావనా స్టూడియోస్ బ్యానర్పై ఫహాద్ ఫాజిల్, దిలీష్ పోతన్, శ్యామ్ పుష్కరన్ రూ. 10 కోట్ల పరిమిత బడ్జెట్తో నిర్మించారు. 2024లో రిలీజైన ఈ సినిమా విమర్శకుల ప్రశంసలను అందుకోవడమే కాకుండా రూ.100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లను సాధించింది. అంతేకాకుండా ఆ ఏడాది అత్యధిక కలెక్షన్లను సాధించిన 4వ మలయాళ చిత్రంగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమాను రాజమౌళి తనయుడు కార్తికేయ తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాగా ఇక్కడ కూడా ఈ మూవీకి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
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