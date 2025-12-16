Telangana Panchayat Elections Results2025

'ఆ పోస్టర్​ను షేర్ చేసేముందు ఒక్క క్షణమైనా ఆలోచించారా?' మోహన్ లాల్ పై డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ ఫైర్

మాలీవుడ్ స్టార్ మోహన్ లాల్ పై విమర్శలు- కారణం ఏంటంటే?

Mohanlal Controversy
Mohanlal Controversy (ANI)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 16, 2025 at 4:24 PM IST

Actor Mohanlal Controversy: మలయాళ అగ్ర నటుడు మోహన్ లాల్ మరోసారి వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. మలయాళ నటిపై లైంగిక దాడి, కిడ్నాప్‌ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న ప్రముఖ నటుడు దిలీప్‌ నటించిన 'భా భా బా' సినిమా పోస్టర్​ను షేర్ చేయడం, అందులో గెస్ట్ రోల్​లో కనిపించడమే అందుకు ప్రధాన కారణం. ఈ క్రమంలో మోహల్ లాల్​పై మలయాళ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, సామాజిక కార్యకర్త భాగ్యలక్ష్మి మండిపడ్డారు. మాలీవుడ్ స్టార్​పై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు.

లైంగిక దాడి, కిడ్నాప్ కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దిలీప్ నటించిన 'భా భా బా' సినిమా పోస్టర్​ను ఇటీవలే సోషల్ మీడియాలో మోహన్ లాల్ షేర్ చేశారు. దీంతో ఆ మూవీని ఆయన ప్రత్యక్షంగా ప్రచారం చేసినట్లైంది. అంతేకాకుండా ఆ సినిమాలో చిన్న క్యామియో రోల్​లో కనిపించారు. దీంతో ఆయనపై తీవ్ర విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మోహన్ లాల్ చర్యలు మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో జవాబుదారీతనం గురించి చర్చకు దారితీశాయి. లైంగిక వేధింపుల కేసులో ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్న దిలీప్ లాంటి నటుడ్ని స్టార్ యాక్టర్ మోహన్ లాల్ ప్రోత్సహించడమేంటనే ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి.

ఇది ఆలోచన లేని చర్య
డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ భాగ్యలక్ష్మి మోహన్ లాల్ చర్యను ఖండించారు. దీన్ని ఆలోచన లేని చర్యగా అభివర్ణించారు. 'భా భా బా' పోస్టర్​ను షేర్ చేసే ముందు మోహన్ లాల్ ఒక్క క్షణమైనా ఆలోచించారా? అని ప్రశ్నించారు. ఇలా చేస్తూ బాధితులకు మోహన్ లాల్ ఏ సందేశం ఇస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. కేరళ అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం (ఐఎఫ్ఎఫ్ కే) వేదిక వద్ద విలేకరుల సమావేశంలో భాగ్యలక్ష్మి ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాగే మలయాళ నటి కేసులో కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పుపై భాగ్యలక్ష్మి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు.

"ఈ తీర్పు బాధిత మహిళకు ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. బాధితురాలు కుంగిపోతోంది. ఆమెకు నిరంతరం భరోసా అవసరం. కోర్టులో ఆమె ఎదుర్కొన్నది అమానవీయం. నిర్దోషిగా విడుదలైన తర్వాత దిలీప్ మీడియా ముందు సంతోషంగా కనిపించారు. దర్యాప్తునకు సహకరించిన తన మాజీ భార్య మంజూ వారియర్​పై విమర్శలు చేశారు. బాధితురాలు బాధతో కనిపించాలని చాలా మంది భావిస్తున్నారు, నిందితులకు అలాంటి ఇబ్బంది లేదు. ఈ కఠిన పరీక్ష తీర్పుతో ప్రారంభం కాలేదు. ఇది ఎనిమిదేళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది. బాధితురాలు భావోద్వేగపరంగా, మానసికంగా ఇబ్బంది పడింది. ఆమెను రక్షించడానికి ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ ఎంప్లాయీస్ కేరళ అసోసియేషన్ (FEFKA) ఏర్పడలేదు. అందుకే ఫిల్మ్ ఎంప్లాయీస్ కేరళ అసోసియేషన్ నుంచి వైదొలగుతున్నా. బాధితుల పక్షాన నిలవని సంస్థలో నేను కొనసాగలేను. ఇలాంటి క్షణాల్లో మౌనంగా ఉండటం మంచిది కాదు" అని భాగ్యలక్ష్మి మండిపడ్డారు.

అసలేం జరిగిందంటే?
తమిళం, తెలుగు సినిమాల్లో నటించిన ఓ ప్రముఖ నటిని 2017 ఫిబ్రవరి 17న కొందరు కిడ్నాప్‌ చేశారు. ఆ రోజు రాత్రి రెండు గంటలపాటు కారులోనే ఆమెను లైంగిక వేధింపులకు గురిచేశారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఈ కేసులో 10 మందిపై పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. కేసు నమోదైన వారిలో మలయాళ నటుడు దిలీప్‌ కూడా ఉన్నారు. ఈ కేసులో 2017లో తొలి ఛార్జిషీట్‌ దాఖలైంది. అదే ఏడాది జులైలో దిలీప్​ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నాలుగు నెలల తర్వాత ఆయన బెయిల్​పై జైలు నుంచి విడుదలయ్యారు.

అయితే ఈ కేసుపై విచారణ జరిపిన ఎర్నాకుళం కోర్టు ఇటీవలే (డిసెంబరు 8న) సంచలన తీర్పును ఇచ్చింది. ఈ కేసులో దిలీప్ సహా మరో ముగ్గుర్ని నిర్దోషులుగా ప్రకటించింది. మరో ఆరుగురిని మాత్రం దోషులుగా తేల్చింది. అయితే కోర్టు తీర్పుపై కేరళ ప్రభుత్వం విస్మయం వ్యక్తం చేసింది. తీర్పును సవాల్ చేస్తామని రాష్ట్ర న్యాయ శాఖ మంత్రి పి.రాజీవ్‌ వెల్లడించారు. బాధితురాలికి సరైన న్యాయం జరగలేదని అన్నారు.

