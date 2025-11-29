ETV Bharat / entertainment

ఎన్టీఆర్, నీల్ ప్రాజెక్ట్‌లో విలన్​​ రోల్​ ఎవరు చేస్తున్నారు? మాలీవుడ్ స్టార్​ను ఫిక్స్ చేశారా?

పరోక్షంగా మాలీవుడ్ నటుడు సమాధానం- ఆయనే నటిస్తున్నారని ప్రచారం

NTRNEEL Project
NTRNEEL Project (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : November 29, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Malayalam Hero In NTRNEEL Project: కేజీఎఫ్​, సలార్​ సినిమాలు తెరకెక్కించి, టాప్​ డైరెక్టర్స్​ జాబితాలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ప్రశాంత్​ నీల్​ సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం మాన్ ఆఫ్​ మాసెస్​ జూనియర్​ ఎన్టీఆర్​తో కలిసి డ్రాగన్​ (వర్కింగ్​ టైటిల్​) చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ సినిమా ప్రేక్షకులలో భారీ బజ్​ను క్రియేట్​ చేసుకుంది. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన సమాచారం ప్రస్తుతం సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అదేంటంటే?

పరోక్షంగా సూచనలు
సినిమాను తెరకెక్కించడంలో కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చినందున, మూవీ టీమ్​ కొంత కాలం వరకు షూటింగ్​ పనులకు బ్రేక్​ వేశారు. కొన్ని నెలల విరామం తర్వాత తాజాగా మళ్లీ చిత్రీకరణ ప్రారంభించినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. కాగా, డ్రాగన్​లో కీలక పాత్రల్లో నటించేందుకు నీల్ ప్రముఖ నటులను రంగంలోకి దించుతున్నట్లు సమాచారం. అయతే తాజాగా, మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్, మీడియాతో పరోక్షంగా చేసిన కామెంట్స్ మరింత హైప్​ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.

సోషల్​ మీడియాలో భారీ బజ్​
గోవాలో జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేందుకు టొవినో వెళ్లారు. ప్రముఖ మీడియా ఛానల్​తో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాల గురించి షేర్​ చేసుకున్నారు. అందులో ఒక యాంకర్​ అడిగిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన సమాధానం వైరల్​ కంటెంట్​గా మారింది. అదే ఇప్పుడు సోషల్​ మీడియా​లో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఎన్టీఆర్-నీల్ ప్రాజెక్ట్‌లో ప్రముఖ పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారన్నది ప్యాన్స్​కు తెలిసిపోయిందంటూ భారీ బజ్​ క్రియేట్​ అవుతుంది.

నేను ఏమి చెప్పలేను
స్పెషల్​ ఇంటరాక్షన్ సందర్భంగా, నటుడిని ఎన్టీఆర్-నీల్ ప్రాజెక్ట్‌లో మీరు కూడా నటిస్తున్నారా? అని యాంకర్​ అడిగారు. అప్పుడు ఆయన "ప్రస్తుతం నేను దాని గురించి ఏమి మాట్లాడలేను" అని సమాధానం ఇచ్చారు. యాంకర్​ అడిగినప్పుడు తప్పించుకోకుండా, అలాంటిదేమి లేదు అని చెప్పకుండా, తాను దాని గురించి మాట్లాడే పరిస్థితిలో లెను అనే సమాధానం ప్రేక్షకులను ఆలోచించేలా చేస్తుంది.

తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడేనా?
స్ట్రెయిట్​ సినిమాల ద్వారా ఇక్కడివారికి సుపరిచితం కానప్పటికీ 'మిన్నల్‌ మురళి', '2018', 'ఎ.ఆర్‌.ఎమ్‌' మలయాళ లాంటి బ్లాక్​బస్టర్ మూవీస్ ద్వారా ఆయన పేరు ఇండస్ట్రీలో మార్మోగిపోయింది. ముఖ్యంగా 'మిన్నల్​ మురళీ' సినిమాకు టాలీవుడ్​లోనూ మంచి వ్యూవర్​షిప్ దక్కింది. ఇక తాజాగా విడుదలైన 'ఏఆర్ఎమ్​'తోనూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు. ఈ సినిమాను తెలుగులో డబ్ చేయగా, దానికి ఇక్కడ మంచి వ్యూవ్స్ దక్కాయి.

బాలీవుడ్​ నటుడు కూడా
ఇప్పుడు టోవినో థామస్ ఎన్టీఆర్-నీల్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడనే ఊహాగానాలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కొనసాగుతుంది. ఇంతలో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూడా ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించడానికి అంగీకరించారని మరో రూమర్ వినిపిస్తోంది. ఆ రెండు వార్తలపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎటువంటి అఫీషియల్​ సమాచారం రాలేదు. కాబట్టి అది వచ్చేంతవరకు సినిమాపై ఫ్యాన్స్​ ఊహాగానాలు తప్పవనే చెప్పాలి.

మిగిలిన వారి గురించి నో అప్​డేట్​
ఈ సినిమాలో నటించే ప్రధాన పాత్రల వివరాలు మాత్రమే బయటికి వచ్చాయి. ఎన్టీఆర్​ హీరోగా, కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్​గా నటిస్తున్నారు. అలానే మిగిలిన నటీనటుల వివరాలను నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇక దీనిపై అఫీషియల్​ కన్​ఫర్మేషన్​ వచ్చేంత వరకూ ప్రేక్షకులు ఎదురుచూడాల్సిందే.

