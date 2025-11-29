ఎన్టీఆర్, నీల్ ప్రాజెక్ట్లో విలన్ రోల్ ఎవరు చేస్తున్నారు? మాలీవుడ్ స్టార్ను ఫిక్స్ చేశారా?
పరోక్షంగా మాలీవుడ్ నటుడు సమాధానం- ఆయనే నటిస్తున్నారని ప్రచారం
Published : November 29, 2025 at 10:57 AM IST
Malayalam Hero In NTRNEEL Project: కేజీఎఫ్, సలార్ సినిమాలు తెరకెక్కించి, టాప్ డైరెక్టర్స్ జాబితాలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ప్రశాంత్ నీల్ సంపాదించుకున్నారు. ప్రస్తుతం మాన్ ఆఫ్ మాసెస్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్తో కలిసి డ్రాగన్ (వర్కింగ్ టైటిల్) చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఇప్పటికే ఆ సినిమా ప్రేక్షకులలో భారీ బజ్ను క్రియేట్ చేసుకుంది. తాజాగా సినిమాకు సంబంధించిన సమాచారం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అదేంటంటే?
పరోక్షంగా సూచనలు
సినిమాను తెరకెక్కించడంలో కొన్ని అడ్డంకులు వచ్చినందున, మూవీ టీమ్ కొంత కాలం వరకు షూటింగ్ పనులకు బ్రేక్ వేశారు. కొన్ని నెలల విరామం తర్వాత తాజాగా మళ్లీ చిత్రీకరణ ప్రారంభించినట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాల సమాచారం. కాగా, డ్రాగన్లో కీలక పాత్రల్లో నటించేందుకు నీల్ ప్రముఖ నటులను రంగంలోకి దించుతున్నట్లు సమాచారం. అయతే తాజాగా, మలయాళ నటుడు టొవినో థామస్, మీడియాతో పరోక్షంగా చేసిన కామెంట్స్ మరింత హైప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో భారీ బజ్
గోవాలో జరుగుతున్న ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా కార్యక్రమాన్ని వీక్షించేందుకు టొవినో వెళ్లారు. ప్రముఖ మీడియా ఛానల్తో కొన్ని ఆసక్తికర విషయాల గురించి షేర్ చేసుకున్నారు. అందులో ఒక యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ఇచ్చిన సమాధానం వైరల్ కంటెంట్గా మారింది. అదే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ చక్కర్లు కొడుతోంది. ఎన్టీఆర్-నీల్ ప్రాజెక్ట్లో ప్రముఖ పాత్రలో ఎవరు నటిస్తున్నారన్నది ప్యాన్స్కు తెలిసిపోయిందంటూ భారీ బజ్ క్రియేట్ అవుతుంది.
నేను ఏమి చెప్పలేను
స్పెషల్ ఇంటరాక్షన్ సందర్భంగా, నటుడిని ఎన్టీఆర్-నీల్ ప్రాజెక్ట్లో మీరు కూడా నటిస్తున్నారా? అని యాంకర్ అడిగారు. అప్పుడు ఆయన "ప్రస్తుతం నేను దాని గురించి ఏమి మాట్లాడలేను" అని సమాధానం ఇచ్చారు. యాంకర్ అడిగినప్పుడు తప్పించుకోకుండా, అలాంటిదేమి లేదు అని చెప్పకుండా, తాను దాని గురించి మాట్లాడే పరిస్థితిలో లెను అనే సమాధానం ప్రేక్షకులను ఆలోచించేలా చేస్తుంది.
తెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడేనా?
స్ట్రెయిట్ సినిమాల ద్వారా ఇక్కడివారికి సుపరిచితం కానప్పటికీ 'మిన్నల్ మురళి', '2018', 'ఎ.ఆర్.ఎమ్' మలయాళ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ మూవీస్ ద్వారా ఆయన పేరు ఇండస్ట్రీలో మార్మోగిపోయింది. ముఖ్యంగా 'మిన్నల్ మురళీ' సినిమాకు టాలీవుడ్లోనూ మంచి వ్యూవర్షిప్ దక్కింది. ఇక తాజాగా విడుదలైన 'ఏఆర్ఎమ్'తోనూ తెలుగు ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యారు. ఈ సినిమాను తెలుగులో డబ్ చేయగా, దానికి ఇక్కడ మంచి వ్యూవ్స్ దక్కాయి.
బాలీవుడ్ నటుడు కూడా
ఇప్పుడు టోవినో థామస్ ఎన్టీఆర్-నీల్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడనే ఊహాగానాలకు పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం కొనసాగుతుంది. ఇంతలో బాలీవుడ్ నటుడు అనిల్ కపూర్ కూడా ఈ సినిమాలో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించడానికి అంగీకరించారని మరో రూమర్ వినిపిస్తోంది. ఆ రెండు వార్తలపై చిత్ర బృందం నుంచి ఎటువంటి అఫీషియల్ సమాచారం రాలేదు. కాబట్టి అది వచ్చేంతవరకు సినిమాపై ఫ్యాన్స్ ఊహాగానాలు తప్పవనే చెప్పాలి.
#TovinoThomas to be part of #PrashanthNeel ‘s pan-India film with #NTR! pic.twitter.com/dvyyRsHM9S— Sreedhar Pillai (@sri50) February 5, 2025
మిగిలిన వారి గురించి నో అప్డేట్
ఈ సినిమాలో నటించే ప్రధాన పాత్రల వివరాలు మాత్రమే బయటికి వచ్చాయి. ఎన్టీఆర్ హీరోగా, కన్నడ బ్యూటీ రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు. అలానే మిగిలిన నటీనటుల వివరాలను నిర్మాతలు ఇంకా అధికారికంగా ప్రకటించలేదు. ఇక దీనిపై అఫీషియల్ కన్ఫర్మేషన్ వచ్చేంత వరకూ ప్రేక్షకులు ఎదురుచూడాల్సిందే.
