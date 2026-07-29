'అప్పుడు రానా - ఇప్పుడు పృథ్విరాజ్'- జక్కన్న రూల్ బ్రేక్ చేసిన డైనమిక్ విలన్లు!
వరుస ప్రాజెక్ట్లతో బిజీబిజీగా గడిపేస్తున్న మలయాళ స్టార్ పృథ్విరాజ్- 'వారణాసి'లో చేస్తూనే ఆ సినిమాలు కూడా- బ్యాలెన్సింగ్ అదుర్స్
Published : July 29, 2026 at 5:22 PM IST
Prithviraj Exception For Rajamouli : దర్శకధీరుడు రాజమౌళితో కలిసి పనిచేయాలని ఎంతోమంది నటీనటులు ఎదురుచూస్తుంటారు. అందుకోసం అవసరమైతే తమ ఇతర కమిట్మెంట్లను సైతం పక్కన పెట్టేసి మొత్తం ప్రైమ్ టైమ్ను అంతా ఆ ప్రాజెక్టు కోసమే కేటాయిస్తారు. గతంలో 'బాహుబలి' కోసం ప్రభాస్ కూడా అదే పని చేశారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా ఐదు సంవత్సరాలు ఆ సినిమాకే అంకితం చేశారు. ప్రభాస్ మాత్రమే కాదు జక్కన్నతో ఎవరు సినిమా చేసినా ఇతర ప్రాజెక్టులను పక్కనపెట్టేయాల్సిందే!
ఆ నిబంధన వీళ్లకు మినహాయింపు!
ప్రస్తుతం మహేశ్ కూడా 'వారణాసి' పూర్తయ్యేంత వరకు మరో సినిమాను ఇంకా పట్టాలెక్కించే ఆలోచనలో లేరు. కానీ, అందుకు తాను మినహాయింపు అని అంటున్నారు మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్. ఓ పక్క పలు సినిమాలను చేసుకుంటూనే వారణాసిలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఇలా రెండువైపులా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వరుస సినిమాలతో థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇతను వారణాసితో సహా ఇతర కమిట్మెంట్లను కూడా పూర్తి చేయడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో హీరో రానా దగ్గుబాటి కూడా ఓ పక్క 'బాహుబలి'లో 'భల్లాలదేవ' అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తూనే మరోపక్క 'ఘాజీ' అనే సినిమాను చేయడం గమనార్హం. దీని ప్రకారం రాజమౌళి సినిమాల్లో హీరోలు ఒక్క సినిమాకే పరిమితమైనప్పటికీ, విలన్లుగా చేసే వారు మాత్రం అదే టైమ్లో ఇతర సినిమాలను కూడా పూర్తి చేస్తున్నారన్న మాట!
After canning the first shot with Prithvi, I walked up to him and said you are one of the finest actors I’ve ever known.— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 7, 2025
Bringing life to this sinister, ruthless, powerful antagonist KUMBHA was creatively very satisfying.
Thank you Prithvi for slipping into his chair…… pic.twitter.com/E6OVBK1QUS
అతికొద్దిమంది నటుల్లో ఒకరు
దీన్నిబట్టి చూస్తే, ఏక కాలంలో పలు సినిమాల్లో నటించే అతి కొద్దిమంది స్టార్లలో పృథ్విరాజ్ ఒకరని అర్థమవుతోంది. జక్కన్న నుంచి ప్రత్యేకమైన మినహాయింపు కారణంగానా? లేదా తన ప్రాజెక్ట్ల షెడ్యూల్ను ముందస్తుగానే పక్కా ప్లాన్ చేసుకోవాడం ద్వారా ఇది సాధ్యమైందా అనేది మాత్రం తెలియదు. ఈ విషయంలో పృథ్విరాజ్ కమిట్మెంట్పై సినీ ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇక పృథ్విరాజ్ సినిమాలపై రాజమౌళి టీమ్ నుంచి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని ఆయన సినిమాల లిస్ట్ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది!
రిలీజ్కు రెడీగా పృథ్విరాజ్ 'ఖలీఫా'
ఇటీవల పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా 'ఐ నోబడీ' విడుదలైంది. మంచి కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కినప్పటికీ ఇది మిశ్రమ స్పందనలకే పరిమితమైంది. ఇప్పుడు మరో లేటెస్ట్ మూవీ 'ఖలీఫా: ది బ్లడ్ లైన్' కూడా రిలీజ్కు సిద్ధంగా ఉంది. ఓనం పండుగ సందర్భంగా ఆగస్టు 20న తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఈ మూవీని విడుదల చేయనున్నామని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. గత చిత్రం 'ఐ నోబడీ' తో ఆశించిన మేర ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయిన పృథ్విరాజ్ ఈసారి ఖలీఫాతో ఆ లోటును భర్తీ చేస్తారో లేదో వేచి చూడాల్సి ఉంది. దుబాయ్లో బంగారం స్మగ్లింగ్ బ్యాక్డ్రాప్లో ఈ మూవీ సాగనున్నట్లు సమాచారం.
#Khalifa on Aug 20th, 2026!— Prithviraj Sukumaran (@PrithviOfficial) July 27, 2026
Malayalam | Tamil | Telugu
Song - https://t.co/Ukoin5VFe4
Glimpse - https://t.co/BSFLTaNYFy pic.twitter.com/HyuI5hwHZV
వారణాసిలో డిఫరెంట్గా పృథ్విరాజ్ పాత్ర
ప్రస్తుతం పృథ్విరాజ్ వారణాసిలో కుంభ అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో హీరో మహేశ్బాబును దీటుగా ఎదుర్కొనే క్యారెక్టర్గా దీన్ని జక్కన్న డిజైన్ చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మహేశ్కు జోడీగా ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్నారు. ముగింపు దశలో ఉన్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందించగా, కె. ఎల్. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆడియెన్స్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకోగా, అందుకు తగ్గట్టుగానే ఒక్కో సీన్ను ఎంతో జాగ్రత్తగా రాజమౌళి తీస్తున్నట్లు సమాచారం. రిలీజ్ తర్వాత ఇది సంచలనాలు సృష్టించనుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది.
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