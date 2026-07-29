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'అప్పుడు రానా - ఇప్పుడు పృథ్విరాజ్'- జక్కన్న రూల్​ బ్రేక్ చేసిన డైనమిక్ విలన్లు!

వరుస ప్రాజెక్ట్​లతో బిజీబిజీగా గడిపేస్తున్న మలయాళ స్టార్ పృథ్విరాజ్- 'వారణాసి'లో చేస్తూనే ఆ సినిమాలు కూడా- బ్యాలెన్సింగ్ అదుర్స్

Prithviraj Sukumaran
Prithviraj Sukumaran (Source: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telugu Team

Published : July 29, 2026 at 5:22 PM IST

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Prithviraj Exception For Rajamouli : దర్శకధీరుడు రాజమౌళితో కలిసి పనిచేయాలని ఎంతోమంది నటీనటులు ఎదురుచూస్తుంటారు. అందుకోసం అవసరమైతే తమ ఇతర కమిట్​మెంట్లను సైతం పక్కన పెట్టేసి మొత్తం ప్రైమ్ టైమ్​ను అంతా ఆ ప్రాజెక్టు కోసమే కేటాయిస్తారు. గతంలో 'బాహుబలి' కోసం ప్రభాస్ కూడా అదే పని చేశారు. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు, ఏకంగా ఐదు సంవత్సరాలు ఆ సినిమాకే అంకితం చేశారు. ప్రభాస్ మాత్రమే కాదు జక్కన్నతో ఎవరు సినిమా చేసినా ఇతర ప్రాజెక్టులను పక్కనపెట్టేయాల్సిందే!

ఆ నిబంధన వీళ్లకు మినహాయింపు!
ప్రస్తుతం మహేశ్ కూడా 'వారణాసి' పూర్తయ్యేంత వరకు మరో సినిమాను ఇంకా పట్టాలెక్కించే ఆలోచనలో లేరు. కానీ, అందుకు తాను మినహాయింపు అని అంటున్నారు మలయాళ స్టార్ హీరో పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్. ఓ పక్క పలు సినిమాలను చేసుకుంటూనే వారణాసిలో కూడా నటిస్తున్నారు. ఇలా రెండువైపులా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ వరుస సినిమాలతో థియేటర్లలో సందడి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇతను వారణాసితో సహా ఇతర కమిట్​మెంట్లను కూడా పూర్తి చేయడం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. గతంలో హీరో రానా దగ్గుబాటి కూడా ఓ పక్క 'బాహుబలి'లో 'భల్లాలదేవ' అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేస్తూనే మరోపక్క 'ఘాజీ' అనే సినిమాను చేయడం గమనార్హం. దీని ప్రకారం రాజమౌళి సినిమాల్లో హీరోలు ఒక్క సినిమాకే పరిమితమైనప్పటికీ, విలన్లుగా చేసే వారు మాత్రం అదే టైమ్​లో ఇతర సినిమాలను కూడా పూర్తి చేస్తున్నారన్న మాట!

అతికొద్దిమంది నటుల్లో ఒకరు
దీన్నిబట్టి చూస్తే, ఏక కాలంలో పలు సినిమాల్లో నటించే అతి కొద్దిమంది స్టార్లలో పృథ్విరాజ్​ ఒకరని అర్థమవుతోంది. జక్కన్న నుంచి ప్రత్యేకమైన మినహాయింపు కారణంగానా? లేదా తన ప్రాజెక్ట్​ల షెడ్యూల్​ను ముందస్తుగానే పక్కా ప్లాన్​ చేసుకోవాడం ద్వారా ఇది సాధ్యమైందా అనేది మాత్రం తెలియదు. ఈ విషయంలో పృథ్విరాజ్​ కమిట్​మెంట్​పై సినీ ప్రేక్షకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. ఇక పృథ్విరాజ్ సినిమాలపై రాజమౌళి టీమ్ నుంచి ఎలాంటి ఆంక్షలు లేవని ఆయన సినిమాల లిస్ట్​ చూస్తేనే అర్థమవుతోంది!

రిలీజ్​కు రెడీగా పృథ్విరాజ్ 'ఖలీఫా'
ఇటీవల పృథ్విరాజ్ సుకుమారన్ నటించిన కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా 'ఐ నోబడీ' విడుదలైంది. మంచి కాన్సెప్ట్​తో తెరకెక్కినప్పటికీ ఇది మిశ్రమ స్పందనలకే పరిమితమైంది. ఇప్పుడు మరో లేటెస్ట్ మూవీ 'ఖలీఫా: ది బ్లడ్ లైన్' కూడా రిలీజ్​కు సిద్ధంగా ఉంది. ఓనం పండుగ సందర్భంగా ఆగస్టు 20న తెలుగు, తమిళ, మలయాళ భాషల్లో ఈ మూవీని విడుదల చేయనున్నామని మేకర్స్ ఇప్పటికే ప్రకటించారు. గత చిత్రం 'ఐ నోబడీ' తో ఆశించిన మేర ఫలితాన్ని అందుకోలేకపోయిన పృథ్విరాజ్ ఈసారి ఖలీఫాతో ఆ లోటును భర్తీ చేస్తారో లేదో వేచి చూడాల్సి ఉంది. దుబాయ్​లో బంగారం స్మగ్లింగ్ బ్యాక్​డ్రాప్​లో ఈ మూవీ సాగనున్నట్లు సమాచారం.

వారణాసిలో డిఫరెంట్​గా పృథ్విరాజ్ పాత్ర
ప్రస్తుతం పృథ్విరాజ్ వారణాసిలో కుంభ అనే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్​లో నటిస్తున్నారు. ఇందులో హీరో మహేశ్​బాబును దీటుగా ఎదుర్కొనే క్యారెక్టర్​గా దీన్ని జక్కన్న డిజైన్ చేసుకున్నట్లు అనిపిస్తుంది. మహేశ్​కు జోడీగా ప్రియాంక చోప్రా నటిస్తున్నారు. ముగింపు దశలో ఉన్న ఈ మూవీ వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్​గా రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రానికి ఎం. ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందించగా, కె. ఎల్​. నారాయణ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఆడియెన్స్ ఈ సినిమాపై భారీ అంచనాలు పెట్టుకోగా, అందుకు తగ్గట్టుగానే ఒక్కో సీన్​ను ఎంతో జాగ్రత్తగా రాజమౌళి తీస్తున్నట్లు సమాచారం. రిలీజ్ తర్వాత ఇది సంచలనాలు సృష్టించనుందో వేచి చూడాల్సి ఉంది.

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