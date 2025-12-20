ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, దర్శకుడు శ్రీనివాసన్ కన్నుమూత
అనారోగ్య కారణాలతో తుది శ్వాస విడిచిన శ్రీనివాసన్- 48 ఏళ్ల సినీ కెరీర్లో 225పైగా చిత్రాల్లో నటించిన శ్రీనివాసన్
Published : December 20, 2025 at 9:27 AM IST
Actor Sreenivasan Passed Away : ప్రముఖ మలయాళ నటుడు, దర్శకుడు శ్రీనివాసన్(69) కన్నుమూశారు. అనారోగ్య కారణాలతో శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. దాదాపు 220కుపైగా సినిమాల్లో నటించారు. పలు పాపులర్ చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించి అవార్డులు సొంతం చేసుకున్నారు. శ్రీనివాసన్ మృతి పట్ల ప్రముఖులు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
గతకొన్ని రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న శ్రీనివాసన్ శుక్రవారం రాత్రి త్రిపునితురలోని ఆస్పత్రిలో చేరారు. చికిత్స పొందుతూ శనివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. కన్నూర్కు చెందిన శ్రీనివాసన్ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా కొచ్చిలో నివసిస్తున్నారు. సామాన్యుల సమస్యలను హాస్యం జోడించి చెప్పడంలో శ్రీనివాసన్కు ప్రత్యేకమైన నైపుణ్యం ఉంది. ఆయనకు భార్య విమల, ఇద్దరు కుమారులు వినీత్ శ్రీనివాసన్ (దర్శుకుడు, నటుడు, గాయకుడు), ధ్యాన్ శ్రీనివాసన్(నటుడు) ఉన్నారు.
1956 ఏప్రిల్ 4న కేరళలోని తలస్సేరి సమీపంలోని జన్మించారు. కతిరూర్ ప్రభుత్వ పాఠశాల, పళస్సిరాజా ఎన్ఎస్ఎస్ కళాశాలలో చదువుకున్నారు. తర్వాత 1956లో మద్రాసులోని ఫిల్మ్ అండ్ టెలివిజన్ ఇన్స్టిట్యూట్లో నటనలో డిప్లొమా చేశారు. 1977లో పీఏ బక్కర్ దర్శకత్వం వహించిన 'మణిముళక్కం' అనే చిత్రంతో సినీ రంగంలో అరంగేట్రం చేశారు. సామాన్యుల సమస్యలను హస్యంతో చూపించేవారు. అలా 1956లో ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఆయన 225కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. ఐదుసార్లు కేరళ రాష్ట్ర చలనచిత్ర పురస్కారం అందుకున్నారు. శ్రీనివాసన్ రాసి, దర్శకత్వం వహించి, నటించిన 'చింతవిష్టయాయ శ్యామళ', 'వడక్కునోక్కియంత్రం' చిత్రాలకు జాతీయ పురస్కారాలు కూడా వచ్చాయి.
నటన మాత్రమే స్క్రీన్ రైటర్, దర్శుకుడుగా శ్రీనివాసన్ మంచి గుర్తింపు పొందారు. 1984లో 'ఓడరుతమ్మావా ఆలరియుం' సినిమాకు కథ రాశారు. 'వడక్కునోక్కియంత్రం', 'చింతవిష్టయాయ శ్యామళ' వంటి శ్రీనివాసన్ దర్శకత్వం వహించిన సినిమాలు ఎంతో ప్రజాదరణ పొందాయి. 1989లో ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో వచ్చిన మలయాళ సినిమా 'వడక్కునొక్కియంత్రం' ఉత్తమ చలనచిత్రంగా కేరళ రాష్ట్ర అవార్డును సొంతం చేసుకుంది. 'సన్మనస్సుళ్లవర్క్ సమాధానం', 'టీపీ బాలగోపాలన్ ఎంఏ', 'గాంధీనగర్ సెకండ్ స్ట్రీట్', 'నాడోడిక్కాట్టు, తలయణమంత్రం', 'గోళాంతరవార్త', 'చంపక్కుళం తచ్చన్', 'వరవేల్ప్', 'సందేశం', 'ఉదయనాను తారం', 'అళకియ రావణన్', 'ఒరు మరవత్తూర్ కనవ్' వంటి ఎన్నో హిట్ చిత్రాలకు కథ అందించారు. చివరిగా 2018లో విడుదలైన 'న్జన్ ప్రకాశన్' సినిమాకు శ్రీనివాసన్ కథ రాశారు.
ఇటీవల ప్రముఖ కోలీవుడ్ నిర్మాత, ఏవీఎం నిర్మాణ సంస్థ అధినేత ఏవీఎం శరవణన్ (85) కన్నుముశారు. వృద్ధాప్య సమస్యలతో బాధపడుతూ చెన్నైలోని తన నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు. తమిళ సినిమా మార్గదర్శకులలో ఒకరిగా పిలవబడే దర్శక నిర్మాత ఏవీ మెయప్పన్ కుమారుడే శరవణన్. 1939లో శరవణన్ జన్మించారు. ఆయన పూర్తి పేరు శరవణన్ సూర్య మణి. కానీ ఏవీఎం శరవణన్గా ప్రసిద్ధి చెందారు. శరవణన్ తండ్రి మెయప్పన్ 1945లో ఏవీఎం ప్రొడక్షన్స్ను స్థాపించారు. మెయప్పన్ మరణం తర్వాత 1970లో శరవణన్ సంస్థ బాధ్యతలు చేపట్టారు. అప్పటి నుంచి ఈ బ్యానర్లో ఎన్నో గొప్ప చిత్రాలు రూపుదిద్దుకున్నాయి. శరవణన్ ఆ ప్రొడక్షన్ హౌజ్ను సమర్థవంతంగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు. శరవణన్ నిర్మాతగా పలు అవార్డులను గెలుచుకున్నారు. ఆయన 1986లో మద్రాస్ షెరీఫ్గా కూడా పనిచేశారు. ఆయన కుమారుడు ఎంఎస్ గుహాన్ కూడా నిర్మాతగా ఉన్నారు. ఏవీఎం బ్యానర్పై తమిళ, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో మొత్తం 300కు పైగా సినిమాలు నిర్మించారు. ఎంజీఆర్, రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ వంటి లెజెండరీ నటులతో సినిమాలు చేశారు.
