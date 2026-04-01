'ధురంధర్' : రెండు పార్ట్లు కలిపి ఒకే సినిమాగా!- 7 గంటల రన్టైమ్తో థియేటర్లలోకి!
బాహుబలిని ఫాలో కానున్న ధరంధర్ మేకర్స్! రెండు పార్ట్లు కలిపి ఒకే సినిమాగా!
Published : April 1, 2026 at 5:39 PM IST
Dhurandhar Two Parts : బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ ఆదిత్య ధర్ సెన్సేషనల్ 'ధరంధర్' ఫ్రాంచైజీలో పార్ట్ 1 అండ్ పార్ట్ 2 భారీ బ్లాక్బస్టర్లుగా నిలిచాయి. ఈ సినిమాలకు ప్రేక్షకులు బ్రహ్మరథం పట్టారు. రెండు పార్ట్లు కూడా 3.30 గంటలకు పైగా రన్టైమ్ ఉన్నప్పటికీ ఎక్కడా బోర్ ఫీల్ అవ్వకుండా థియేటర్లలో ఆడియెన్స్ సినిమాను ఎంజాయ్ చేశారు. అయితే మేకర్స్ ఇప్పుడు కొత్త ప్రయోగానికి సన్నాహాలు చేస్తున్నారు!
ఒకే సినిమాగా రెండు పార్ట్లు!
ఈ రెండు భాగాలు కలిపి ఒకే సినిమాగా తీసుకురావాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం 7.30 గంటల రన్టైమ్తో కొత్త వెర్షన్ను ఆడియెన్స్ కోసం రెడీ చేయనున్నట్లు సినీ వర్గాల్లో టాక్ వినిపిస్తుంది. ఈ వెర్షన్ను కేవలం ఎంపిక చేసిన థియేటర్లలో అదీనూ వీకెండ్స్లో ఐమాక్స్, HDR ఫార్మాట్లలో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
బాహుబలిని ఫాలో కానున్నారా?
అయితే మేకర్స్ ఐడియా బాగానే ఉన్నప్పటికీ దాదాపు ఎనిమిది గంటలు ఆడియెన్స్ను థియేటర్ సీట్లలో కూర్చొబెట్టాలంటే సవాలుతో కూడుకున్న పనే. మూవీ లవర్స్ మాత్రమే ఇంతటి రన్టైమ్ ఉన్న సినిమాను చూసేందుకు ఇష్టపడతారు. కానీ అది కూడా ఎంతవరకు వర్కౌట్ అవుతుందనేది చూడాలి. ప్రస్తుతానికైతే ఇది చర్చల దశలోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఒకవేళ ఇది నిజమైతే ధురంధర్ మేకర్స్ బాహుబలిని ఫాలో అయినట్లే!
దర్శకధీరుడు రాజమౌళి బ్లాక్బస్టర్ బాహుబలి పార్ట్ 1 అండ్ 2ను గతేడాది మేకర్స్ ఒకే సినిమాగా తీసుకువచ్చారు. ఈ సినిమా తొలి పార్ట్ రిలీజై 10ఏళ్లు పూర్తైన సందర్భంగా 'బాహుబలి ది ఎపిక్' పేరుతో ఒకే చిత్రంగా గతేడాది అక్టోబర్లో థియేటర్లలో రీ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ఎపిక్ సినిమా మొత్తం 5 గంటల రన్టైమ్ ఉండడం విశేషం. అయినప్పటికీ ప్రేక్షకులు ఆదరించారు.
సినిమాపై కాసుల వర్షం
సినిమా రిలీజై 13 రోజులు గడుస్తున్నా బాక్సాఫీస్ వద్ద జోరు కొనసాగిస్తూనే ఉంది. భారత్తోపాటు ఓవర్సీస్లోనూ కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. అలా ఇప్పటిదాకా ఈ సినిమా వరల్డ్వైడ్గా రూ.1400 కోట్లు వసూల్ చేసింది. ముఖ్యంగా రెండో వీకెండ్లో అదిరే నెంబర్లు వచ్చాయి. రెండో శనివారం (10వ రోజు) రూ.62.85 కోట్లు రాగా, తర్వాతి రోజు ఆదివారం (11వ రోజు) రూ.68.10 కోట్లు వసూల్ అయ్యాయి. ఏ సినిమాకైనా రెండో వీకెండ్లో ఈ రేంజ్లో కలెక్షన్లు రావడం చాలా అరుదు.
ఫుట్ ఫాల్స్ (Footfalls)
కాగా, ఫుట్ ఫాల్స్లోనూ ధురంధర్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఈ సినిమాను భారత్లో ఇప్పటిదాకా 3 కోట్ల మంది థియేటర్లలో వీక్షించారు. ఈ క్రమంలోనే గత ఐదేళ్లలో హిందీలో ఈ ఘనత సాధించిన ఆరో సినిమాగా నిలిచింది. ఇంతకుముందు 'జవాన్', 'స్క్రీ 2', 'ఛావా', 'ధురంధర్', 'గదర్ -2' సినిమాలు ఈ రికార్డు కొట్టాయి. ఇక హిందీ వెర్షన్లో ఇప్పటిదాకా అత్యధిక ఫుట్ఫాల్స్ సాధించిన సినిమాగా అల్లు అర్జున్ 'పుష్ప 2' టాప్లో ఉంది. 2024 డిసెంబర్లో విడుదలైన ఈ సినిమాను దాదాపు 4 కోట్ల మంది చూశారు. మరోవైపు, రెండు భాగాలు కలిపి 8+ కోట్ల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలో ఒక అసాధారణమైన రికార్డ్.
ఇక సినిమా విషయానికొస్తే, రణ్వీర్ సింగ్ అండర్ కవర్ ఏజెంట్ హంజా అలీ మజారీగా, అలాగే సిక్కు యువకుడు జస్కరీత్ సింగ్ రంగీగా రెండు విభిన్న పాత్రల్లో అద్భుతంగా నటించారు. ఆయన నటనకు ప్రశంసలు దక్కాయి. ఇక బాలీవుడ్ స్టార్లు అర్జున్ రాంపాల్, సంజయ్ దత్ తదితరులు ఆయా పాత్రలు పోషించారు. గతనెల 19న రిలీజైన ఈ సినిమా రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని రికార్డులు సాధించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి.
